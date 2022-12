Shadow modernise son cloud en optant pour des puces AMD

Pour moderniser ses serveurs et augmenter leurs performances, Shadow a choisi AMD. Dans un communiqué partagé cette semaine, la firme se félicite d'avoir pu apporter ses solutions EPYC au service de l'acteur parisien du cloud computing.

Shadow a choisi la firme de Lisa Su pour l’aider à booster son cloud. On apprend dans un communiqué émanant d’AMD que le groupe français, fournisseur de PC dans le cloud, peut désormais compter sur des puces AMD EPYC à 32 cœurs « Milan », de 3e génération. AMD ne donne pas la référence exacte des puces employées, mais un tour sur le site officiel de Shadow nous oriente vers les processeurs EPYC 7543P. Ces puces regroupent 32 cœurs et 64 threads, cadencés à un maximum de 3,7 GHz, et sont dotées de 256 Mo de cache L3.

Comme le précise AMD, un seul de ces processeurs peut desservir jusqu’à huit clients différents, chacun héritant alors d’un équivalent de 4 cœurs et 8 threads. Dans son communiqué, le groupe évoque par ailleurs des « performances globales supérieures de 65 % » par rapport aux solutions anciennement employées chez Shadow, sans préciser si ce gain sera visible pour les clients finaux.

Des performances en hausse, et des coûts d’exploitation réduits

Pour Shadow, le bénéfice n’est pas uniquement à chercher du côté des performances offertes par les puces d’AMD ; elles ne sont d’ailleurs pas tout à fait de dernière génération, la 4e cuvée de CPU EPYC, alias « Genoa », ayant été lancée début novembre. Le groupe tricolore bénéficie également de coûts d’exploitation plus intéressants en optant pour les solutions serveurs d’AMD. Une stratégie qui vise aussi à améliorer la profitabilité de l’entreprise après la hausse des tarifs opérée en 2021.

On notera néanmoins que Shadow ne met pas encore tous ses œufs dans le même panier. Une partie importante de son offre (notamment sur la formule entrée de gamme « Shadow PC ») s’appuie toujours sur des processeurs Intel Xeon. Pour AMD, la prochaine étape pourrait donc être de bouter totalement Intel hors des serveurs de Shadow.

En attendant, et au niveau de l’utilisateur, la question de la rentabilité des solutions de Shadow face à un véritable PC mérite toujours d’être posée.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.