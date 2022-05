La nouvelle offre Shadow Power est-elle financièrement intéressante face à un PC classique ?

La nouvelle offre Shadow Power, le PC dans le cloud, déchaîne les débats. Êtes-vous prêts à dépenser 44,98 euros par mois pour un PC moderne et complet dans le cloud ? C'est une des questions auxquelles nous tentons de répondre.

Shadow a organisé sa première grande conférence depuis le rachat par Octave Klaba / OVHCloud. La conférence a été très riche en nouveautés. Ils ont confirmé leur souhait de commercialiser dès cette année une offre plus performante, ce qui est une bonne chose, car l’offre de base accuse un certain âge. Ils ont remis à jour les clients qui permettent de se connecter à sa machine virtuelle depuis plusieurs plateformes. Ils ont également annoncé l’arrivée d’une offre Shadow Drive, qui remplace l’ancienne offre OVHCloud Hubic. Enfin, ils lancent une offre dédiée aux professionnels.

Ici, nous avons voulu comparer l’offre grand public à des solutions comparables. Est-ce que Shadow est financièrement intéressant ? C’est une des questions auxquelles nous tentons de répondre.

La comparaison avec des PC classiques

Comme n’importe quel consommateur, nous avons souhaité comparer les offres de Shadow avec des solutions équivalentes plus classiques, et donc un PC fixe et un PC portable équipés de Windows. Notre choix ne s’est pas porté sur un modèle précis, nous avons comparé chez divers commerçants les tarifs moyens en mai 2022. Nous avons choisi des configurations les plus proches de l’offre Shadow Option Power qui vient tout juste d’être annoncée.

Offre Shadow de base Offre Shadow Option Power PC portable cible PC fixe cible Configuration CPU Intel Xeon 4 cœurs

GPU Nvidia GeForce GTX 1080

12 Go de RAM

256 Go de stockage CPU AMD Epyc 7543P

GPU Nvidia GeForce RTX 3070 ou équivalent

16 Go de RAM

256 Go de stockage CPU Intel Core i7-11800H

GPU Nvidia GeForce RTX 3080 mobile ou équivalent

16 Go de RAM

512 Go de stockage



Exemple : MSI GP76 Leopard 11UH-681FR CPU Intel Core i7-12700

GPU Nvidia GeForce RTX 3070 ou équivalent

16 Go de RAM

512 Go de SSD



Exemple : Asus ROG Strix GT15CF Gaming Full HD 4K UHD, VR et ray tracing 4K UHD, VR et ray tracing 4K UHD, VR et ray tracing Modulable Oui Oui Non Oui Coût 1 mois 29,99 € 44,98 € 2000 € 2000 € Coût 6 mois 179,94 € 269,88 € 2000 € 2000 € Coût 12 mois 359,88 € 539,76 € 2000 € 2000 € Coût 24 mois 719,76 € 1079,52 € 2000 € 2000 € Coût 36 mois 1079,64 € 1619,28 € 2000 € 2000 €

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, l’offre Shadow Power est économiquement intéressante. Elle revient à 1 620 euros sur trois ans, contre 2 000 euros pour les PC cibles que nous avons choisi. Évidemment, vous pouvez revendre votre PC au bout de trois ans, mais il y a d’autres avantages pour le cloud computing.

Ce que Shadow offre en plus

Il est difficile de comparer une offre cloud computing à un PC classique. Premièrement, il s’agit de deux philosophies très différentes, avec une offre dématérialisée d’un côté et du matériel de l’autre.

L’offre Shadow permet de faire tourner son PC virtuel sur tous les écrans, y compris un smartphone iOS / Android, une tablette, un vieux PC ou un téléviseur. Le client Shadow a été porté sur plusieurs systèmes, y compris Linux ou macOS.

Shadow Télécharger Shadow gratuitement APK

Cela offre donc une liberté de déplacement, tant que vous avez accès à une connexion suffisante pour faire tourner Shadow (au moins 15 Mbps en téléchargement descendant et une latence stable).

De plus, l’offre Shadow comprend évidemment la maintenance en cas de panne. Si votre PC tombe en panne, vous devrez le réparer. A contrario, si votre abonnement Shadow ne fonctionne pas, ce sont les équipes techniques du service qui répareront les pannes observées.

Un autre avantage à l’offre Shadow est la possibilité d’arrêter votre abonnement quand vous voulez. Si vous n’avez plus besoin de votre abonnement, vous l’arrêtez quand vous voulez, vous pouvez le reprendre également quand vous voulez.

De plus, Shadow continue de mettre en avant un argument fort de son offre : les configurations évoluent dans le temps sans en faire spécifiquement la demande. Shadow espère ainsi se débarrasser de toutes ses GeForce GTX 1080 en 2024.

Enfin, vous bénéficiez d’une bande passante importante sur votre machine virtuelle. Ce qui signifie que si vous avez une connexion haut débit de type ADSL chez vous, vous pourrez télécharger vos jeux et contenus avec un débit bien plus important. Cela peut répondre à certains besoins.

Les points faibles de l’offre Shadow

Le cloud computing est, malgré plusieurs années d’existence, encore un domaine très récent dans l’ère de l’informatique grand public. C’est pour cela que tout ne fonctionne pas parfaitement. Vous pouvez avoir des problèmes de compatibilités, cela va de l’installation de Windows 11 à certains jeux qui peuvent vous bannir à tort en pensant que vous utilisez un logiciel de triche.

Les équipes Shadow travaillent étroitement avec les éditeurs pour éviter toutes déconvenues, mais elles ne peuvent pas tout régler. Entre autres, les cartes graphiques utilisées par Shadow sont souvent des cartes conçues pour les data-centers, ce qui entraîne des retards sur la mise à disposition des pilotes. Ce qui peut être un problème lors du lancement de nouveaux jeux.

Sachez également que vous êtes tributaires d’une bonne connexion, nous vous conseillons une offre très haut débit, même si l’offre Shadow de base tourne relativement bien sûr une connexion ADSL. Si jamais vous déménagez dans une nouvelle habitation qui n’est pas équipée d’une bonne connexion, vous aurez au moins la possibilité d’arrêter facilement votre abonnement.

Vous êtes également dépendant du bon fonctionnement des data-centers de Shadow. S’il y a un problème quelconque, vous ne pourrez pas vous connecter à votre PC. Aujourd’hui, ce type de déconvenues arrive plus souvent que sur d’autres services de streaming (Netflix, Disney+, Nvidia GeForce Now…).

La quantité de stockage de base est très juste, surtout lorsque l’on installe des jeux AAA gourmands. Shadow propose du stockage supplémentaire en option. Vous pouvez commander jusqu’à 2 To de stockage par tranches de 256 Go. Le prix du stockage additionnel est de 2,99 euros/mois pour 256 Go.

Enfin, Shadow active immédiatement l’offre de base, ce qui est un point positif, mais l’option Power est annoncée pour cet automne. Shadow est tributaire des stocks de composants disponibles, ce qui est très compliqué avec les pénuries actuelles. Du côté des PC fixes et portables, la situation s’est stabilisée, il est plus simple de trouver un produit disponible. Notez tout de même qu’une nouvelle génération de cartes graphiques arrive chez Nvidia et AMD, ce qui fait baisser les prix de la génération actuelle.

Ce que le tableau ne dit pas

Nous voulions ajouter quelques commentaires au tableau. Premièrement, ce tableau ne prend pas en compte le coût en électricité. Ce dernier n’est pas négligeable, un PC fixe va consommer environ 1 000 kWh / an, soit environ 150 à 180 euros par an. Avec Shadow, vous consommez de l’électricité, mais cela dépend évidemment de votre machine. Par exemple, le Mac Mini M1 (environ 800 euros) consomme 6,8 W au repos, 39 W en pleine charge, ce qui est incomparable en termes de coût. Le reste des coûts d’électricité sont intégrés à votre abonnement Shadow, ce sont les coûts de l’infrastructure.

Enfin, vous pouvez revendre votre PC, ce qui n’est pas le cas de l’offre Shadow que l’on peut comparer à une offre de location ou de leasing. Cette revente est disponible à estimer dans le contexte actuel, mais elle n’est pas du tout négligeable. De manière générale, on considère qu’un ordinateur, un smartphone ou une tablette sont immobilisables sur 3 ans. Mais en réalité, la valeur de votre PC n’est pas de zéro euro après 3 ans d’utilisation.

D’autres alternatives possibles

Nous avons comparé Shadow à des offres de PC complets, dont l’usage va bien au-delà du gaming. Mais si c’est le gaming qui vous intéresse, il y a d’autres alternatives.

Nvidia a lancé sa nouvelle offre GeForce Now avec l’équivalent d’un GPU GeForce RTX 3080. Cette offre permet de jouer en définition 1440p à 120 IPS pour 100 euros/6 mois (soit environ 17 euros/mois). Cependant, l’offre GeForce Now n’offre pas l’accès à un PC complet, mais à une liste de jeux PC en cloud gaming.

Nvidia GeForce NOW Télécharger Nvidia GeForce NOW gratuitement APK

Quant à l’offre Xbox Game Pass Ultimate, elle donne accès à tout le catalogue Game Pass, mais aussi à la possibilité de jouer dans le cloud via l’application Xbox. L’abonnement est proposé à 12,99 euros par mois et se présente comme un véritable Netflix du jeu vidéo avec un catalogue de jeux qui lui est propre. Il est possible de s’abonner pour moitié moins cher. On y trouve une centaine de titres, qu’il s’agisse de séries à succès de Microsoft (Gears of War, Forza, Halo…), des jeux de studios tiers ou encore des indépendants.

Xbox Game Pass Télécharger Xbox Game Pass gratuitement APK

