OVHcloud, leader français du cloud, Shadow, plateforme spécialisée dans le cloud computing, et Qwant, moteur de recherche respectueux de la vie privée, souhaitent unir leurs forces pour créer Synfonium. Cette nouvelle entité vise à devenir un acteur majeur dans le secteur des technologies en Europe.

Le fondateur d’OVHcloud, Octave Klaba, est en passe de prendre le contrôle du moteur de recherche français Qwant, main dans la main avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). La nouvelle entité, qui se nomme Synfonium, est détenue à 75 % par Octave Klaba et son frère Miroslaw Klaba, et à 25 % par la Caisse des Dépôts.

Cette nouvelle structure a pour objectif de créer une plateforme offrant un accès à ce qui est décrit comme « les meilleurs services de collaboration européens basés sur le cloud ». Octave Klaba prévoit également de transférer Shadow, spécialisé dans le cloud computing, dans Synfonium.

Synfonium, futur géant européen ?

Le potentiel de cette acquisition réside dans la possibilité d’associer les forces de Qwant, un moteur de recherche européen qui se veut respectueux de la vie privée, à celles d’OVHcloud et Shadow, deux entreprises françaises spécialisées dans les services cloud. Ensemble, elles pourraient proposer des solutions compétitives sur le marché européen, en réponse à la domination des géants américains du secteur, comme Google, Amazon et Microsoft.

La création de Synfonium permettrait également de renforcer l’écosystème technologique européen, en offrant des alternatives européennes aux consommateurs et aux entreprises. En effet, l’Union européenne est en train de promouvoir l’indépendance numérique et la souveraineté des données, ce qui rend ce partenariat particulièrement intéressant.

Le bouclage de l’accord dépendra de l’analyse des changements récents dans les conditions financières du partenariat entre Microsoft et Qwant. Les détails financiers de l’accord et la structure de l’actionnariat actuel de Qwant n’ont pas été divulgués.

Une perspective pour Qwant

Cette acquisition offrirait une perspective d’avenir à Qwant, qui n’a pas réussi jusqu’à présent à atteindre une part de marché significative ni à établir un modèle économique robuste. Avec le soutien d’OVHcloud et de la Caisse des Dépôts, le moteur de recherche pourrait bénéficier de ressources supplémentaires et d’une expertise pour développer de nouvelles stratégies commerciales et gagner en visibilité sur le marché.

