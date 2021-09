Alan Wake Remastered : Epic Games sort l’artillerie lourde pour son tout premier jeu édité

En pleine guerre des frais de commissions avec Apple, Epic Games a dévoilé ce mardi son tout premier jeu d'envergure édité par ses soins. Et il ne s'agit ni plus ni moins que d'Alan Wake Remastered, la version entièrement remasterisée et enrichie des DLC du jeu phare de Remedy sorti en 2010. Un premier titre qui profite du système très particulier d'Epic Games Publishing.

Les fans seront sans doute déçus. Non, le premier jeu de Remedy Entertainment issu de la collaboration avec Epic Games ne sera pas Alan Wake 2, mais une version remastérisée du premier opus.

Le studio auquel on doit aussi Control ou encore Max Payne et Quantum Break avait officialisé un « projet AAA » avec Epic Games Publishing, la branche publication de jeux vidéo de l’entreprise, avant d’annoncer en août que le jeu était « passé en pleine production » au côté d’un « second jeu à plus petite échelle ».

C’est ce dernier qui devient le fruit du premier partenariat entre les deux acteurs du secteur. Ce mardi, Remedy a annoncé l’arrivée sur l’Epic Games Store de Alan Wake Remastered, version embellie, modernisée et enrichie du jeu sorti en 2010.

Un développement pris en charge à 100 % par Epic

Plus que le retour d’un jeu qui a marqué les esprits, Alan Wake Remastered est surtout le premier titre non maison sous bannière Epic Games Publishing. Le papa de Fortnite n’a pas caché ces dernières années vouloir se lancer un peu plus dans l’édition de jeux vidéo. Pour cela, il finance entièrement le développement de jeu en échange d’un partage 50-50 des bénéfices avec les studios. De quoi séduire des créateurs comme Remedy en quête de financement pour ses prochains blockbusters depuis longtemps.

Dès le lancement au printemps 2020, le studio scandinave avait été l’un des premiers, avec Gen Design de Fumito Ueda (The Last Guardian) et Playdead (Limbo, Inside), à annoncer sa collaboration avec Epic Games Publishing pour un développement de jeu et une publication multiplateformes. Il faut dire que la promesse était alléchante : « proposer aux développeurs les conditions les plus favorables du marché, pour permettre ainsi aux créateurs de se consacrer à la réalisation de jeux sublimes », annonce Epic Games.

Pour se démarquer de la concurrence, Epic a façonné un modèle séduisant basé sur la liberté créative absolue et la pleine propriété intellectuelle des jeux par les développeurs, la prise en charge de tous les frais de développement (des salaires des développeurs aux dépenses pour le lancement du titre, le marketing et les coûts de publication). En contrepartie, une fois les coûts récupérés, les développeurs toucheront la moitié de tous les profits. Mais son modèle peut-il aussi convenir à de plus petites productions qui ne feraient pas autant de bénéfices qu’une grosse cylindrée vidéoludique ? L’arrivée d’autres partenaires le dira sans doute à l’avenir.

Dès l’annonce de sa branche publication, Epic Games avait vanté ses conditions « plus conviviales » que sur les autres plateformes qui prennent entre 12 et 30 % de frais de commissions comme Apple, Google ou encore Microsoft. Préalablement, Epic soutenait le développement de certains titres en garantissant des subventions via un fonds de 100 millions de dollars notamment (MegaGrant) ou en signant des accords exclusifs pour son Store. Pour publier sur l’Epic Games Store, un studio ou un éditeur doit en revanche s’acquitter de frais à 12 % auprès de la société.

Marquer des points aussi face à Apple

Ce n’est pas vraiment une surprise de voir Alan Wake Remastered arriver sur l’Epic Games Store à l’automne, sans doute le 5 octobre 2021, une date murmurée que ni Remedy ni Epic Games n’ont confirmée. L’éditeur américain avait déjà proposé un temps la première version gratuitement sur sa boutique de jeu et l’information avait déjà fuité en juin, le jeu apparaissant dans les lignes de code du Store avec en prime une fiche temporaire sous un nom de code et la jaquette d’Alan Wake en vignette.

Issu d’Epic Games Publishing, le nouveau venu ne sera néanmoins pas uniquement disponible sur l’Epic Games Store. Il est aussi annoncé sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC, mais il fait surtout sa toute première apparition chez PlayStation (PS4 et PS5). De quoi ravir les fans qui vont pouvoir profiter de ce thriller d’action sur nouvelles consoles en 4K et des aventures d’Alan Wake, auteur perturbé parti à la recherche de sa fiancée disparue, avec en prime deux DLC (The Signal et The Writer).

Avec Alan Wake Remastered, Epic Games Publishing espère marquer les esprits et s’ancrer un peu plus dans l’édition de jeux vidéo en attirant des studios de renom avec son modèle économique différent. Une façon aussi de marquer des points dans sa bataille à distance avec Apple dont le verdict dans la procédure doit être prochainement rendu et tandis que la firme de Cupertino continue de faire amende honorable et des concessions aux développeurs d’apps et de jeux pour annuler les procédures à travers le monde.