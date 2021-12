Game Awards 2021 : Alan Wake 2, Star Wars Eclipse et It Takes Two volent la vedette

La cérémonie des Game Awards qui se tenait jeudi soir à Los Angeles a été riche en surprises en plus d'un palmarès de haut vol. Epic Games dégaine son premier véritable gros jeu inédit en tant qu'éditeur avec l'annonce d'Alan Wake 2. Quantic Dream a créé la surprise avec Star Wars Eclipse. It Takes Two est sacré jeu de l'année.

2021 aura bel et bien fait de Geoff Keighley le grand manitou du jeu vidéo. Après les succès de ses Summer Game Fest et Opening Night Live, il a confirmé avec les Game Awards que ses rendez-vous devenaient incontournables si vous vouliez faire du bruit.

Choses promises, choses dues, jeudi soir, la cérémonie des Oscars du jeu vidéo, comme on la surnomme, a permis d’honorer les meilleurs jeux de l’année, mais aussi de découvrir les prochains blockbusters à coup de World Premiere retentissants. À ce jeu-là, le prochain Star Wars a éclipsé la concurrence.

Star Wars et Alan Wake 2 éclipsent la concurrence

Oui, le jeu de mots est facile, mais c’est bien ce que l’on gardera de la soirée. Durant plus de trois heures, les trailers ont alterné avec les remises de prix. Et cela a commencé fort avec la révélation de Star Wars Eclipse, le prochain jeu de Quantic Dream (Detroit : Become Human, Heavy Rain) conçu en collaboration avec LucasFilm Games. ce jeu d’action-aventure se déroulera dans une région inexplorée de la galaxie, à l’ère de la Haute République, l’âge d’or des Jedi. Les choix des joueurs auront un impact sur le déroulé de l’aventure. Les premières images aperçues positionnent déjà le prochain jeu des équipes de David Cage dans l’univers originel de la saga.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

L’autre information de la soirée, c’est l’annonce du premier blockbuster promis par Epic Games Publishing, la branche édition de jeux vidéo de l’entreprise américaine. Après s’être offert Alan Wake Remastered pour lancer son catalogue, Epic, sans véritable surprise, a présenté le prochain titre de Remedy Entertainment, Alan Wake II, prévu pour 2023. Un trailer assez somptueux qui renoue avec l’ambiance du jeu, histoire de faire un peu plus patienter les fans qui attendent une suite depuis une décennie.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Du côté des annonces, il y en a eu pour tous les goûts : de l’horreur avec Slitterhead, prochain titre de Keiichiro Toyama (Silent Hill), de l’aventure avec The Expanse : a Telltale Series, de la virée spatiale avec Star Trek : Resurgence ou encore 4X Dune : Spice Wars (tous deux promis pour 2022), et même un retour avec le célèbre hérisson qui atterrira sur PC et consoles l’an prochain avec Sonic Frontiers, un monde ouvert dans lequel rouler à l’envi. Des PC qui s’offriront également Final Fantasy VII Remake Intergrade le 16 décembre via l’Epic Games Store et Lost Ark, le jeu signé Amazon Games et Smilegate RPG qui a fait fureur en bêta, le 11 février sur Steam.

L’un des titres présentés les plus déroutants est peut-être Nightingale qui se déroule à l’époque victorienne, mais en mode survie-crafting en coop face à des monstres étranges. Du steampunk avec le portail de Stargate pour aller d’un monde à l’autre. Le tout conçu avec Unreal Engine 5 pour être déjà très beau. Early Access sur PC en 2022.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Elden Ring justifie son statut de jeu le plus attendu

Les Game Awards ont aussi permis de prendre des nouvelles du Seigneur des Anneaux : Gollum qui a enfin montré du gameplay, mais aussi de Horizon Forbidden West avec un nouveau trailer en 4K ou encore Elden Ring, sacré jeu le plus attendu, qui a dévoilé une longue cinématique pour se mettre dans l’ambiance avant sa sortie en février prochain.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

En plus de montrer des images de Senua’s Sacrifice : Hellblade II et les images de la série TV Halo, Xbox a profité de la soirée pour rallonger sa liste de jeux PC qui arriveront prochainement sur le Game Pass, mais aussi pour changer le nom de son service. Ne l’appelez plus Xbox Game Pass pour PC, mais tout simplement PC Game Pass.

Le palmarès 2021 : It Takes Two, grand vainqueur de l’année

La soirée des Game Awards était avant tout l’occasion d’honorer ce qui s’est fait de mieux cette année. Et le grand vainqueur est It Takes Two. Le titre de Josef Farès, un peu décalé visuellement et dans son retour à l’écran splité par rapport aux blockbusters concurrents, a damé le pion aux Deathloop, Returnal et autres Ratchet & Clank : Rift Apart ou Psychonauts 2. Ces deux derniers, multi-nommés, repartent d’ailleurs les mains vides. Deathloop, des Lyonnais d’Arkane Studios, est honoré comme meilleure direction de jeu et meilleure direction artistique.

Meilleurs jeu, jeu familial et multijoueurs pour sa proposition notamment de co-op en local tant oublié de nos jours, It Takes Two est un vainqueur logique tout autant que surprise avec son style enfantin, mais son scénario touchant et solide. L’un de nos coups de cœur de l’année à découvrir absolument, notamment dans le Xbox Game Pass qu’il vient d’intégrer.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Jeu de l’année : It Takes Two

Jeu le plus attendu : Elden Ring

Meilleur jeu AR/VR : Resident Evil 4 VR

Meilleur jeu de stratégie : Age of Empires IV

Meilleur jeu de combat : Guilty Gear Strive

Meilleur jeu familial : It Takes Two

Meilleure direction de jeu : Deathloop

Meilleur jeu esports : League of Legends

Innovation dans l’accessibilité : Forza Horizon 5

Meilleur jeu d’action- aventure : Metroid Dread

Meilleur RPG : Tales of Arise

Meilleur jeu d’action : Returnal

Meilleur jeu multijoueur : It Takes Two

Meilleure narration : Marvel’s Guardians of the Galaxy

Meilleure direction artistique : Deathloop

Meilleur jeu mobile : Genshin Impact

Meilleure musique ou partition originale : NieR Replicant ver.1.22474487139

Meilleur design audio : Forza Horizon 5

Meilleure interprétation : Maggie Robbertson (Resident Evil Village – Lady Dimitrescu)

Meilleur jeu indépendant : Kena : Bridge of Spirits

Choix des joueurs : Halo Infinite

Créateur de contenu de l’année : Dream

Jeu ayant un impact : Life is Strange True Colors

Meilleur jeu avec suivi : Final Fantasy XIV Online

Meilleur athlète Esports : Simple

Meilleure équipe Esports : Natus Vincere

Meilleur coach Esports : Kkoma

Meilleur événement Esports : 2021 League of Legends World Championship

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.