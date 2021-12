Xbox dégaine un jeu inattendu dans le Game Pass et promet des surprises « Day One » pour bientôt

À quelques jours de la cérémonie des Game Awards, Xbox commence à chauffer la salle. La branche gaming de Microsoft a annoncé l’arrivée immédiate de Serious Sam 4 dans le Xbox Game Pass et a déjà teasé quatre jeux « Day One » dans le Xbox Game Pass pour PC qui seront dévoilés jeudi.

Ce ne sont rien de moins que les Oscars du jeu vidéo. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Geoff Keighley animera la nouvelle édition des Game Awards depuis Los Angeles, la cérémonie récompensant les meilleurs jeux vidéo de l’année.

Une cérémonie avec tout le gratin présent, comme s’est félicité le monsieur Loyal du soir, mais sans le moindre représentant d’Activision, empêtré dans une affaire de mœurs et de harcèlement sexuel. Les jeux de l’éditeur de Call of Duty Cold War en lice pour décrocher certains prix feront bien partie de la liste des nommés.

Plus que de savoir qui de Resident Evil Village, Psychonauts 2, It Takes two — dont l’éditeur Take Two (NBA 2K, Mafia) crie au vol de marque…–, Ratchet & Clank : Rift Apart ou Deathloop raflera tous les suffrages, cette soirée est aussi l’occasion pour les principaux éditeurs et constructeurs de se mettre en évidence en dévoilant leurs prochaines grosses sorties, voire leur nouvelle console comme Xbox l’avait fait pour sa Xbox Series X à la surprise générale.

Au moins 4-5 révélations d’ampleur aux Game Awards

Et à ce jeu-là, Geoff Keighley a pris les devants. Dans un entretien publié dans USA Today, l’ancien journaliste et désormais maître d’œuvre des grands rendez-vous vidéoludiques de l’année (Summer Game Fest, Opening Night Live de la Gamescom) veut que les Game Awards soient encore plus l’occasion de saluer l’industrie pour l’année écoulée et se tourner vers le futur, avec quelques invités de marque au passage comme Keanu Reeves qui revient pour une expérience inédite avec Unreal Engine 5 et The Matrix Awakens.

Pour donner le ton, il a annoncé qu’il y aurait au moins « 4-5 choses » révélées du niveau des premières images de jeu d’Elden Ring lors du Summer Game Fest, et de très nombreuses nouveautés. Il promet même « du vrai gameplay de nouvelle génération sur console », des « trucs assez importants » lors des 30-45 premières minutes du show qui commence tout de même à 2h00 du matin, heure de Paris. De quoi attendre quelques révélations tonitruantes du côté de la PS5 ou de la Xbox Series X.

Xbox promet de l’inédit « Day One » sur PC

En tout cas, pour cette dernière, c’est Xbox en personne qui a commencé à teaser sur Twitter. « Information extrêmement confidentielle ici ! Durant les Game Awards, nous allons annoncer quatre jeux supplémentaires qui arriveront dès leur sortie dans le Game Pass pour PC », plaisante ainsi l’une des responsables de Microsoft sur le réseau social.

Quatre nouveaux jeux à découvrir donc jeudi soir et qui devraient garnir le service sur abonnement l’an prochain. En attendant, pour patienter, Xbox a fait la surprise à ses joueurs d’ajouter Serious Sam 4 à son Xbox Game Pass. Le nouveau volet de la saga édité par le trublion Devolver, arrivé l’an dernier sur PC (Steam, GOG) et sur Stadia, vient s’ajouter au catalogue des titres disponibles ce mois-ci dès ce 7 décembre.

Serious Sam 4 est un shooter un peu barré dans lequel vous devez sauver le monde de la menace représentée par la horde de Mental. Menant la Force de défense terrestre, Sam Stone et ses hommes forment un commando lourdement armé pour faire face au chaos. À noter que le jeu est également disponible en parallèle sur PS5.

La liste des nommés aux Game Awards

Voici quelques-uns des prix qui seront décernés dans la nuit de jeudi à vendredi lors des Game Awards. Jeux les plus nommés cette année, Deathloop des Lyonnais d’Arkane Studios (9 nominations), It Takes Two (5 comme Psychonauts 2), le jeu d’EA qui a remis le véritable jeu coopératif à deux en lumière, ou encore Ratchet & Clank : Rift Apart (6) sont les grands favoris pour succéder à The Last of Us Part II.

Sur les 30 catégories au total dans lesquelles seront décernés des prix, Sony et Xbox totalisent 11 nominations chacun. À noter que Bethesda en compte 10 pour ses propres titres (Starfield est aussi nommé comme jeu le plus attendu).

Jeu de l’année

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)

It Takes Two (Hazelight Studios/EA)

Metroid Dread (Mercury Steam/Nintendo)

Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)

Resident Evil Village (Capcom)

Meilleure direction de jeu

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)

It Takes Two (Hazelight Studios/EA)

Returnal (Housemarque/SIE)

Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)

Meilleure direction artistique

Kena : Bridge of Spirits (Ember Lab)

Sable (Shedworks/Raw Fury)

The Artful Escape (Beethoven & Dinosaur/Annapurna)

The Forgotten City (Modern Storyteller/Dear Villagers)

Valheim (Iron Gate/Coffee Stain)

Meilleure narration de jeu

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)

It Takes Two (Hazelight Studios/EA)

Life is Strange: True Colors (Deck Nine/SQUARE ENIX)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal/SQUARE ENIX)

Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)

Le jeu le plus attendu

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

Starfield (Bethesda Game Studios/Bethesda)

Meilleur jeu indépendant

12 Minutes (Luis Antonio/Annapurna Interactive)

Death’s Door (Acid Nerve/Devolver Digital)

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

Inscryption (Daniel Mullins Games/Devolver Digital)

Loop Hero (Four Quarters/Devolver Digital)

Meilleur premier jeu indépendant

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

Sable (Shedworks/Raw Fury)

The Artful Escape (Beethoven & Dinosaur/Annapurna)

The Forgotten City (Modern Storyteller/Dear Villagers)

Valheim (Iron Gate/Coffee Stain)

Meilleur jeu multijoueur

Back 4 Blood (Turtle Rock/WB Games)

It Takes Two (Hazelight Studios/EA)

Knockout City (Velan Studios/EA)

Monster Hunter Rise (Capcom)

New World (Amazon Games)

Valheim (Iron Gate Studio/Coffee Stain)

Meilleur jeu familial

It Takes Two (Hazelight Studios/EA)

Mario Party Superstars (NDcube/Nintendo)

New Pokémon Snap (Bandai Namco/The Pokémon Company/Nintendo)

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo)

WarioWare: Get It Together! (Intelligent Systems/Nintendo)

Meilleure musique

Cyberpunk 2077 (Marcin Przybylowicz, Piotr T. Adamczyk, Composers)

Deathloop (Tom Salta, Composer)

NieR Replicant ver.1.22474487139 (Keiichi Okabe, Composer)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Richard Jacques, Composer)

The Artful Escape (Johnny Galvatron & Josh Abrahams, Composers)

Meilleur son

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)

Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)

Resident Evil Village (Capcom)

Returnal (Housemarque/SIE)

Prix de l’innovation dans l’accessibilité

Far Cry 6 (Ubisoft Toronto/Ubisoft)

Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal/SQUARE ENIX)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)

The Vale: Shadow of the Crown (Creative Bytes Studios/Falling Squirrel)

Meilleur jeu avec un impact sociétal

Before Your Eyes (GoodbyeWorld Games/Skybound Games)

Boyfriend Dungeon (Kitfox Games)

Chicory (Greg Lobanow, Alexis dean-Jones, Lena Raine, Madeline Berger, A Shell in the Pit/Finji)

Life is Strange: True Colors (Deck Nine/SQUARE ENIX)

No Longer Home (Humble Grove, Hana Lee, Cel Davison, Adrienne Lombardo, Eli Rainsberry/Fellow Traveler)

Meilleur jeu mobile

Fantasian (Mistwalker)

Genshin Impact (MiHoYo)

League of Legends: Wild Rift (Riot Games)

MARVEL Future Revolution (Netmarble)

Pokemon Unite (TiMi Studios/The Pokemon Company)

