On sait pourquoi la Microsoft Xbox allégée ne pourrait jamais voir le jour

Après la Xbox Series X et S, Microsoft a songé à commercialiser une Xbox allégée dédiée au cloud gaming. Ce projet a été repoussé pour une raison économique.

La Xbox allégée, ou Light, que l’on nomme également le projet Keystone, ne devrait jamais être commercialisée. Pour rappel, il s’agit d’une console de jeu qui aurait pu être un concurrent à l’Apple TV ou à la Nvidia Shield. En gros, un boitier multimédia dédié à l’accès au Xbox Cloud Gaming pour pouvoir jouer dans les nuages.

Phil Spencer, patron de Xbox, a déjà évoqué cette console, on a même pu découvrir la première photo du prototype de Keystone. Le projet est semble mort né, le patron de Microsoft Gaming préfère continuer les partenariats avec d’autres marques. C’est le cas, par exemple, de celui noué avec Samsung qui permet au Xbox Cloud Gaming d’être intégré nativement sur tous les nouveaux produits TV et Smart Monitor de Samsung. Nous avions d’ailleurs pu le tester.

