Xbox : le boitier HDMI pour cloud gaming se montre très discrètement

Microsoft travaille sur un nouvel appareil connu sous le nom de « Keystone ». Phil Spencer en parlait déjà en 2021 et l’hypothèse du lancement d’une clé HDMI (ressemblant à un Chromecast ou un Fire TV Stick) permettant de jouer au cloud gaming Xbox a depuis été évoquée plusieurs fois. D’autres pensent en revanche qu’il s’agirait plutôt d’un petit boitier.

Un teaser discret de Phil Spencer

Le 10 octobre, Phil Spencer, responsable de la division Xbox, a publié une photo sur Twitter mettant en avant une figurine de Vault Boy, l’icône de la saga Fallout. Et comme l’homme est taquin et habitué à cacher de nombreux easter eggs dans ses photos, les fans ont scruté les moindres détails de l’image.

Vault Boy left the shelter and stopped by my office to celebrate the #Fallout25 Anniversary. Congratulations to the @Fallout @Bethesda teams on this major milestone for an iconic franchise. pic.twitter.com/hGoN1sAQRK — Phil Spencer (@XboxP3) October 10, 2022

En regardant bien, on peut apercevoir sur l’étagère du haut un petit boitier blanc ressemblant à une Xbox Series S miniature. Peut-être une simple maquette de la console ? Pas vraiment. Si l’on regarde attentivement, on remarque qu’il manque le bouton d’association de manette à côté du port USB (démesuré soit dit en passant s’il s’agit simplement d’une miniature) et que le bouton Xbox est aligné avec ce dernier alors qu’il se trouve dans le coin en diagonale sur la Xbox Series S.

Un vrai boitier TV

Selon les rumeurs, ce petit boitier Xbox serait plus qu’un simple support pour des jeux Xbox Game Pass. Il s’agirait en réalité d’un vrai boitier TV complet capable notamment de lancer des applications média à l’instar de Netflix. The Verge indique par ailleurs savoir que le produit n’est pas annulé et arrivera bel et bien sur le marché, sans donner de date précise.

La principale question reste à élucider. À quel prix Microsoft pourrait proposer un tel boitier ? Rappelons que la Xbox Series S est actuellement proposée à 269 euros.

