Retroid Pocket Flip : compacte, mignonne… voici une console Android pour les amateurs de jeux rétro et de cloud gaming

Une multitude de consoles Android sont conçues pour le rétro-gaming et le cloud gaming. Découvrez-en une nouvelle, dont le design évoquera sûrement de bons souvenirs.

Le fabricant Retroid s’apprête à lancer les précommandes de sa nouvelle console portable, le Retroid Pocket Flip. Doté d’un châssis pliable (format clapet), cet ordinateur de poche rappelle la Nintendo DS qui se replie également à la manière d’un PC portable. Cependant, le Pocket Flip fonctionne sous Android 11.

Positionné comme une machine de jeu rétro, le Retroid Pocket Flip permet de jouer à divers titres d’anciennes consoles grâce à l’émulation. Avec des applications telles que Dolphin ou My Boy!, disponibles sur le Google Play Store, vous pourrez jouer à de vieux jeux rétro de Super Nintendo, Sega Mega Drive ou Gameboy Advance. Techniquement, elle peut émuler des jeux PSP, GameCube et PS2. Grâce à son système d’exploitation Android, le Pocket Flip est également adapté pour le cloud gaming. Vous pourrez y installer le Game Pass (via Xbox Cloud Gaming) ou Nvidia GeForce Now.

L’écran IPS d’une diagonale 4,7 pouces, d’une définition peu courante de 1334 x 750 pixels (format 16:9), affiche les jeux avec une luminosité jusqu’à 450 cd/m², selon Retroid. La console est équipée de nombreuses commandes pour prendre en charge un large éventail de jeux : deux sticks analogiques plats, quatre boutons d’action, des boutons « démarrer » et « sélectionner », un pavé directionnel numérique, ainsi que quatre gâchettes d’épaule situées à l’arrière. On retrouve par ailleurs un port micro HDMI pour les écrans externes, un port USB-C, un lecteur de carte micro SD et une prise jack 3,5 mm.

La Retroid Pocket Flip est propulsée par un processeur ARM 64 bits Unisoc T618, composé de deux cœurs Cortex-A75 et six cœurs Cortex-A55, sans oublier un GPU ARM Mali-G52 MC2. Le système dispose également de 4 Go de RAM LPDDR4 et de 128 Go de stockage eMMC. C’est le strict minimum, ça permet de faire tourner la plupart des émulateurs. La capacité de la batterie est de 5 000 mAh, ce qui explique aussi l’épaisseur de la console (25,4 mm et 170 grammes). Évidemment, il y a le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 5.

Comptez des tarifs de 150 à 160 euros, les préventes sont ouvertes. Notez que Retroid est loin d’être un tout nouvel acteur, cette Pocket Flip reprend une partie des caractéristiques de la Pocket 3 Plus. Vous voulez quelques raisons pour ne pas craquer ? Voici une liste, cela vous permettra d’éviter l’achat compulstif.

Nous vous conseillons d’éviter les préventes et d’attendre les tests complets. Cela permet d’éviter certaines déconvenues comme du retard et de la déception si les performances ne sont pas au rendez-vous ;

Bien que la console soit compatible avec de nombreuses applications et émulateurs Android, il se peut que certains jeux ne fonctionnent pas parfaitement ou rencontrent des problèmes de compatibilité. D’ailleurs, ce format n’est pas du tout adapté aux jeux qui se jouent au format portrait ;

La définition inhabituelle de 1334 × 750 pixels (HD) pourrait poser des problèmes d’affichage pour certains jeux ou applications, et l’écran tactile de 4,7 pouces peut être considéré comme trop petit ;

Le processeur Unisoc T618 est un choix moyen de gamme pour une console de jeu. Il se peut que les performances ne soient pas à la hauteur pour certains jeux gourmands en ressources ou pour le cloud gaming ;

Comme il s’agit d’une console provenant d’un fabricant moins connu, il est possible que les mises à jour logicielles et le support technique soient moins réactifs que ceux d’une marque plus établie.

