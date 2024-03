Microsoft lance une Xbox Series X « Bob L’éponge »… et se fait plaisir sur le prix

Microsoft lance outre-Atlantique une édition spéciale « Bob l'éponge » de sa Xbox Series X. Commercialisée sur place à 699 dollars, la console est vendue avec une manettes aux couleurs de la série d'animation et une copie numérique de Nickelodeon All-Star Brawl 2.

Microsoft lance cette semaine une Xbox Series X aux couleurs de la série d’animation « Bob l’éponge ». Commercialisée uniquement aux États-Unis, en partenariat avec les magasins Best Buy (l’équivalent de Fnac ou de Boulanger outre-Atlantique), cette édition limitée de la console est affichée sur place à 699 dollars (hors taxes). Elle regroupe en bundle la machine, une manette, en édition spéciale elle aussi, et une copie numérique du jeu Nickelodeon All-Star Brawl 2.

Pour rappel, la Xbox Series X classique est commercialisée à 550 euros TTC en France (contre 450 dollars hors taxes aux États-Unis), avec une manette, et Nickelodeon All-Star Brawl 2 est affiché sous nos latitudes à 50 euros. Cette version limitée « Bob l’éponge » de la Series X implique donc un surcoût non négligeable.

Lancement le 7 mars, aux États-Unis

Quoi qu’il en soit, la vente est organisée à compter du 7 mars outre-Atlantique. Aucun lancement ailleurs qu’aux États-Unis n’est d’ailleurs prévu. Si vous voulez absolument mettre la main sur cette édition spéciale, il faudra donc avoir un contact sur place, se tourner d’une manière ou d’une autre vers l’import, ou attendre un peu et tenter de retrouver cette version sur eBay ou d’autres plateformes de vente en ligne… potentiellement à un prix plus élevé encore.

Microsoft, de son côté, devrait continuer à redoubler d’efforts dans sa stratégie d’ouverture de l’écosystème Xbox à d’autres horizons. La firme a par exemple confirmé qu’elle allait porter plus de licences exclusives sur d’autres consoles. Parmi les prochains titres Xbox attendus sur Switch et PlayStation, citons ainsi Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves ou encore Grounded.

Il semble par ailleurs que des annonces matérielles sont prévues plus tard cette année. Microsoft pourrait notamment lever le voile sur une mise à jour de sa Xbox Series X, avec une version « refresh » dont certains détails avaient fuité en septembre l’année dernière.