Et si Half-Life 3 était la clé pour détrôner Windows dans le gaming PC ?

Et si Half-Life 3 devenait le sauveur de SteamOS ? Valve devrait jouer ce gros coup.

Asus ROG Ally avec Bazzite/SteamOS // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Un jour, votre PC de gaming ne tournera plus sous Windows, mais sous un système signé Valve : SteamOS. Ça semble fou, pas vraiment si vous avez un Steam Deck (ou si vous l’avez installé sur votre ROG Ally, comme moi). Pourtant, c’est envisageable.

Mais pour ça, il faut des arguments au faveur de SteamOS. Come le dit Arstechnica, et si Half-Life 3 devenait exclusif à cette plateforme ? Valve trouverait alors la recette magique pour convaincre les joueurs de lâcher Microsoft. Car, vous n’avez peut-être pas connu Half-Life, mais ce jeu est une référence.

Il y a plus de 20 ans, Valve lançait Half-Life 2. À l’époque, personne ne voulait entendre parler de Steam : télécharger des jeux sur Internet ? Très peu pour les joueurs habitués aux bons vieux DVD. Mais Valve a eu une idée de génie : rendre Half-Life 2 jouable uniquement via Steam. Résultat ? Quelques grognements au départ, mais une adoption massive par la suite. Steam est devenu le roi de la distribution numérique, et tout ça grâce à une exclusivité bien pensée.

SteamOS : un passé compliqué, un avenir prometteur

Aujourd’hui, Valve semble vouloir remettre le couvert avec SteamOS, son système d’exploitation maison basé sur Linux. L’idée ? Proposer une alternative à Windows pour les joueurs PC.

Mais la première tentative avec les Steam Machines en 2015 a été un flop monumental. Pourquoi ? Parce qu’il manquait un argument choc pour convaincre les gamers de quitter leur confort Windows. Les jeux compatibles étaient rares, les performances pas toujours au rendez-vous, et franchement, personne ne volait se prendre la tête.

À l’époque, Valve vendait SteamOS comme un bouclier contre Windows 8, que Gabe Newell, le patron de Valve, voyait comme une “catastrophe” pour le gaming. L’idée était maligne : éviter que Microsoft ne verrouille tout via son Windows Store. Mais Microsoft n’a pas poussé le bouchon aussi loin, et du coup, SteamOS s’est retrouvé sans vrai moteur pour décoller. Pas de gros jeux exclusifs, pas de raison claire de changer… Bref, c’était raté.

Half-Life 3 : ce qu’il manque à SteamOS

Et si Half-Life 3 venait renverser la table ? Un jeu aussi attendu, c’est une arme de persuasion massive. Si pour y jouer, il faut SteamOS. Oui, ça risque de faire râler pas mal de monde au début – on entend déjà les “Quoi, pas sur Windows ?!”. Mais comme avec Half-Life 2, cette exclusivité pourrait créer un effet boule de neige. Les fans hardcore installeraient SteamOS illico, et les curieux suivraient, attirés par le buzz. Ou sinon, au pire, Valve vendra des Steam Deck.

Aujourd’hui, SteamOS a bien plus d’atouts qu’en 2015. Grâce à Proton, une technologie développée par Valve, presque tous les jeux Windows tournent sur SteamOS sans problème.

Le Steam Deck a prouvé que ce système pouvait séduire les joueurs avec une interface simple et une expérience fluide. Mais pour vraiment challenger Windows sur PC, il faut un truc en plus. Et ce truc, c’est Half-Life 3.

Alors, est-ce que Valve osera aller jusqu’au bout ? Rendre Half-Life 3 exclusif à SteamOS serait un pari risqué, mais pas insensé. Les joueurs Windows pourraient toujours télécharger SteamOS gratuitement et l’installer (même si, soyons réalistes, bidouiller un dual-boot sur son PC, ça ne fait pas rêver beaucoup de monde). Valve pourrait même simplifier le processus – ils savent bien rendre les choses accessibles, après tout. Et pour ceux qui ont un Steam Deck, hop, c’est déjà dans la poche. Sans oublier les futurs PC ou consoles “Powered by SteamOS”, dont le retour des Steam Machines, qui pourraient arriver avec le jeu préinstallé.

Bref, Valve a les cartes en main pour faire de ce rêve une réalité.