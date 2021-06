La petite console Playdate arrive enfin : prix, disponibilité et premiers jeux

Panic a annoncé que la Playdate, sa console portable avec une manivelle et un écran noir et blanc, sera disponible en précommande en juillet. Au total, 21 jeux seront disponibles pour la première saison.

Il y a deux ans, on vous parlait déjà de Playdate. Elle ressemble à la Game Boy originale de Nintendo, tout en introduisant des concepts surprenants tels que sa manivelle et un service de téléchargement de jeux vidéo à la philosophie très indépendante. Cette petite console débarque enfin et nous avons eu de nombreuses informations la concernant.

Qu’est-ce que la Playdate ? Qui est derrière ?

Cette console de jeu portable est conçue par Panic, c’est l’éditeur de jeux de Firewatch ou encore Untitled Goose Game. Pour développer la Playdate, ils ont travaillé avec Teenage Engineering pour créer un appareil vraiment unique.

En gros, c’est une anti-PS5. Elle intègre un écran monochrome, d’une taille de 2,7 pouces et d’une définition 400 × 240 pixels. Son autre particularité est une manivelle analogique (qui ne sera apparemment pas utilisée dans tous les jeux Playdate). Bref, c’est une approche singulière qui détonne en 2021.

Son boitier est très compact, 74 x 76 x 9 millimètres, soit environ la moitié de la taille d’un smartphone. Playdate inclut également une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, ainsi qu’une prise casque et un connecteur USB-C pour charger la batterie, dont l’autonomie est inconnue pour le moment.

Panic a également annoncé une station d’accueil stéréo pour la Playdate, qui la fait ressembler à un vieux téléviseur et fonctionne à la fois comme haut-parleur Bluetooth et comme porte-stylo.

Quels sont les premiers jeux prévus ?

La console est vendue avec une « première saison » complète de jeux exclusifs. Parmi les studios et développeurs partenaires, on notera plusieurs grands noms : Keita Takahashi (Katamari Damacy), Bennett Foddy (QWOP), Shaun Inman (Retro Game Crunch) ou encore Zach Gage (Ridiculous Fishing).

Panic a annoncé inclure un total de 21 jeux. En gros, vous recevrez chaque semaine deux jeux sous la forme de téléchargements gratuits sur une période de 12 semaines (oui ça fait 24 jeux théoriquement…).

Crankin’s Time Travel Adventure, développé par uvula (Keita Takahashi, Ryan Mohler), Matthew Grimm et Shaun Inman

Battleship Godios, développé par TPM.CO SOFT WORKS

Boogie Loops, développé par May-Li Khoe et Andy Matuschak

Casual Birder, développé par Diego Garcia; musique/son de Max Coburn

DemonQuest 85, développé par Alex Ashby, Lawrence Bishop, Duncan Fyfe, Belinda Leung et Jared Emerson-Johnson

Echoic Memory, développé par Samantha Kalman, Everest Pipkin, Carol Mertz et Rachelle Viola

Executive Golf DX, développé par davemakes

Flipper Lifter, développé par Serenity Forge

Forrest Byrnes: Up in Smoke, développé par Nels Anderson et Christina « castpixel » Neofotistou

Hyper Meteor, développé par Vertex Pop

Lost Your Marbles , développé par Sweet Baby Inc. & Friends

Omaze , développé par Grégory Kogos.

Pick Pack Pup, développé par Nic Magnier et Arthur Hamer ; musique de Logan Gabriel

Questy Chess, développé par Dadako

Ratcheteer, développé par Shaun Inman, Matthew Grimm et Charlie Davis

Sasquatchers, développé par Chuck Jordan ; musique/son de Jared Emerson-Johnson

Snak, développé par Zach Gage ; art par Neven Mrgan

Spellcorked !, développé par Jada Gibbs, Nick Splendorr, Ryan Splendorr et Tony Ghostbrite ; musique de A Shell in the Pit (Em Halberstadt)

Zipper, développé par Bennett Foddy

Saturday Edition, développé par Chris Makris ; musique de A Shell in the Pit (Gord McGladdery, Alfonso Salinas)

Whitewater Wipeout, développé par Chuhai Labs

Si vous souhaitez concevoir votre propre jeu Playdate, Panic a conçu Pulp. Il s’agit d’un kit de développement qui fonctionne entièrement via votre navigateur Web. C’est un ensemble d’outils, qui comprend des outils de développement, de graphisme et de musique, il sera mis en ligne gratuitement à une date indéterminée.

Quel prix et quelle disponibilité pour la Playdate ?

Lors du Playdate Update de juin 2021 (que vous retrouverez ci-dessous en replay), Panic a confirmé que la console sera lancée « plus tard cette année« , avec des précommandes qui commencent « en juillet », le prix est fixé à 179 dollars HT (environ 150 euros). Ce prix inclut les 21 jeux de la première saison, comme précisé plus haut.