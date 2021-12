Razer lance une manette Xbox officielle déguisée en Boba Fett

Après les accessoires PC Halo Infinite, Razer revient aux fondamentaux… et donc à Star Wars. L’équipementier lance cette fois une manette Xbox Series S|X aux couleurs de Boba Fett. Et cerise sur le gâteau, elle est certifiée par Microsoft, avec du bonus !

Razer veut faire plaisir aux fans du chasseur de prime le plus connu de la SF. Le fabricant américain dégaine en cette fin d’année une manette aux couleurs de Boba Fett, lancée en édition limitée pour les Xbox Series S|X. Conçu pour s’approcher au plus près du design et de la prise en mains des contrôleurs émanant directement de Microsoft, celui-ci est certifié. Il offre donc une expérience comparable à celle des manettes Xbox officielles.

On y retrouve les mêmes touches, le même D-Pad, les mêmes surfaces texturées et des gâchettes identiques. Razer a toutefois ajouté quelques fonctions supplémentaires sympathiques. La plus marquante ? Les gâchettes analogiques à impulsion qui vibrent et sont sensibles à la pression, souligne XDA Developers. Reste à savoir quels jeux en tireront vraiment parti.

Batterie et socle de recharge fournis avec le contrôleur

En parallèle, Razer fournit une batterie et un socle de recharge avec son contrôleur Xbox Boba Fett. Une excellente nouvelle alors que les manettes officielles de Microsoft se limitent encore à des piles jetables (ou rechargeables). On notera que le socle de recharge est connu, il déjà est vendu séparément sur le catalogue de Razer pour une soixantaine d’euros.

Non content de recharger la manette lorsqu’elle n’est pas utilisée, ce socle a aussi pour intérêt d’exhiber son design : principal atout de ce nouvel accessoire. Un nouvel accessoire qui est par contre vendu au prix fort : 179,99 dollars. Un tarif justifié par la présence d’un socle, d’une batterie, mais surtout par le fait que cette manette est une édition limitée… difficile à trouver.

En France, le catalogue de Razer affiche à cette heure une erreur 404 lorsqu’on souhaite passer à l’achat, tandis que la manette reste introuvable sur Amazon France. Sur Amazon US, l’article est pour l’instant en « Rupture de stock temporaire ». En d’autres termes, il faudra probablement ruser pour avoir la chance de mettre la main sur une unité.

