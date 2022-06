Backbone One : la célèbre manette iOS se décline pour Android

Les hasards du calendrier ne manquent jamais de faire sourire. Attendue de longue date, la BackBone One pour Android se dévoile en même temps que sa plus féroce concurrente.

À croire que Backbone attendait en embuscade. Mercredi, alors que Razer venait de dévoiler sa manette Kishi V2, la marque américaine en a profité pour commercialiser (discrètement, certes) sa Backbone One à destination des smartphones Android.

Une mise en ligne discrète

C’est qu’il fallait avoir l’œil pour voir passer la nouvelle. En réalité, Backbone n’a pas fait d’annonce en grande pompe. En fait, elle n’a même pas fait d’annonce du tout. Ce n’est qu’en se rendant sur le site officiel du constructeur que l’on a pu s’apercevoir que la Backbone One était désormais disponible dans une version Android.

Mise en ligne prématurée ou méthode de communication baroque ? On l’ignore encore. Reste qu’il faudra se montrer patient pour mettre les mains sur la séduisante manette mobile. Si l’on peut déjà précommander un exemplaire, l’expédition n’est pas prévue avant novembre 2022.

Signalons également que la Backbone est actuellement peu distribuée en France. Il faut obligatoirement passer par le site du constructeur, qui expédie ses périphériques depuis les États-Unis. Mais, fait rare, les frais de port internationaux sont offerts et la TVA comprise. Comme pour sa grande sœur sur iOS, la Backbone Android s’affiche à 119,99 €. Le même prix que la Razer Kishi V2.

Une avalanche de cadeaux

Louée pour sa qualité de fabrication et son application dédiée riche en fonctionnalités, la Backbone One se distingue aussi de la concurrence par la générosité de son packaging.

Dans la boîte, on trouvera ainsi plusieurs coupons permettant de profiter au mieux de sa manette flambant neuve. En l’occurrence : 3 mois d’abonnement Discord Nitro, 2 mois d’abonnement Stadia Pro (mais si, vous savez, Stadia ?), et 1 mois d’abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

La version iOS du contrôleur ajoute à cela un mois d’accès à Apple Arcade. Chose qui, convenons-en, serait bien inutile à un joueur ou une joueuse Android. Reste que, pour l’essentiel, la manette Backbone One pour Android ne propose pas grand-chose d’autre que le modèle initial lancé en 2020.

Elle se fixe à n’importe quel smartphone (jusqu’à 10,14 pouces — on a de quoi voir venir) grâce un port USB-C et offre un port de recharge pass-through ainsi qu’une prise casque 3,5 mm. Contrairement à la Kishi V2 de Razer, la Backbone One ne dispose pas de touches programmables. Chose qui, pour les pro gamers nomades, pourrait bien faire pencher la balance du côté de l’équipe verte.

