Plus rien n’arrête Microsoft, qui a fabriqué une manette Xbox… en jade

Pour la promotion de Wo Long : Fallen Dinasty, disponible depuis quelques semaines sur le GamePass, Microsoft a commandé une manette en jade à un artisan spécialisé. Une prouesse technique... et un exemplaire unique que personne ne pourra acheter.

Personne ne pourra reprocher à Microsoft de mégoter sur le terrain des manettes en séries limitées et autres éditions spéciales, mais le modèle qui nous intéresse aujourd’hui va beaucoup plus loin. Pour la promotion du titre d’action-RPG Wo Long : Fallen Dinasty, la firme a fait appel aux services d’Andy Chi, bijoutier spécialisé dans le travail du jade, pour créer de toute pièce une manette composée de plusieurs plaques de cette gemme connue pour sa dureté et sa légère transparence.

Le résultat ? Une manette unique en son genre… à tout point de vue, puisqu’un seul exemplaire a été produit, à la main, et que ce dernier ne sera jamais commercialisé. Une pièce unique, donc, destinée à être admirée… mais pas uniquement.

Même en jade, une manette… c’est fait pour jouer

Dans la vidéo partagée pour l’occasion, Andy Chi explique en effet avoir créé une manette faite pour jouer. L’artisan indique d’ailleurs s’être demandé de prime abord si l’utilisation du jade « gênerait le joueur et la sensation de prise en main, ainsi que la sensibilité ». Il semble finalement que non. L’intéressé a en tout cas fait le nécessaire pour que cette manette soit utilisable. Neowin rapporte par exemple qu’un travail a été fait au niveau des boutons pour que ces derniers n’entrent pas en contact direct avec le jade.

Quoi qu’il en soit, concevoir une manette Xbox en jade n’est pas chose aisée, même pour un professionnel aguerri. Le bijoutier explique ainsi dans la vidéo avoir été obligé de s’y reprendre à deux fois pour parvenir à un résultat parfait après l’apparition initiale de petites fissures sur certaines des plaques de jade utilisées.

Difficile par contre de savoir, à ce stade, si cette manette unique fera l’objet d’un tirage au sort de la part de Microsoft, ou si elle sera simplement exposée dans quelques salons avant de tomber dans l’oubli… ce qui serait tout de même frustrant.

