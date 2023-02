Xbox vous fait (un peu) voyager dans l’espace avec sa nouvelle manette

Xbox a présenté ce 7 février une nouvelle manette sans-fil, avec le lancement de l'édition Stellar Shift. Elle affiche des reflets bleus et violets, faisant penser à une nébuleuse, pour se perdre dans l'immensité de l'espace.

Xbox commercialise depuis quelques mois une collection de manettes sans-fil baptisée « Shift ». Jusqu’à maintenant, on trouvait l’édition Aqua Shift et Lunar Shift, respectivement pour faire penser à l’océan et à la lune. Cette fois-ci, c’est au tour de l’espace de faire son apparition sur la manette Xbox, avec l’édition Stellar Shift.

Un design stellaire aux reflets bleus et violets

Comme Xbox l’a annoncé dans un communiqué, cette manette « affiche des reflets entre le bleu et le violet, donnant un sentiment hypnotique faisant penser aux profondeurs de l’espace ». Il n’y a cependant pas que la coque en plastique qui change de couleur : les boutons sont violets sur un fond noir.

Aussi, les poignées sont caoutchoutées et également décorées avec un dégradé de violet et de noir, façon nuage d’étoiles. D’ailleurs, chaque manette est un peu unique puisque les motifs sont différents pour chaque modèle.

Un fond d’écran étoilé à débloquer sur Xbox

Xbox précise qu’en connectant la manette édition Stellar Shift sur votre Xbox One, Xbox Series S ou Series X, vous pouvez débloquer un arrière-plan exclusif qui rappelle les motifs et couleurs de la manette. Pour y accéder, vous pouvez vous rendre dans les paramètres de la console, puis dans « Général », puis « Personnalisation » et pour terminer « Mon arrière-plan ».

La manette édition spéciale Stellar Shift est déjà commercialisée chez les revendeurs ou sur le site de Xbox au prix de 64,99 euros et peut également s’utiliser sur PC.

