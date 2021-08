Xbox dévoile une manette inédite aux reflets irisés

Après la collection Space Jam 2 ou les déclinaisons fluo, Xbox a dévoilé une nouvelle manette sans fil. Baptisée Edition spéciale Aqua Shift, elle mise sur ses reflets bleus "pour faire briller votre collection".

Xbox n’en finit plus de miser sur la personnalisation et l’originalité de ses manettes. La récente réouverture du Xbox Design Lab pour concevoir votre manette personnalisée s’accompagne d’éditions spéciales fréquentes, que ce soit pour des partenariats comme le film Space Jam 2 ou des déclinaisons colorées de contrôleurs Xbox Series.

Ce mardi, la firme a présenté la dernière venue, l’Aqua Shift Special Edition. Une manette Xbox Series sans fil inspirée de l’aurore boréale et des fonds marins. Elle arbore des reflets bleus changeants qui suivent votre regard selon l’angle de la manette entre vos mains. Du plus bel effet.

Un inédit revêtement antidérapant sur les gâchettes

Plus que par l’originalité de son design, l’Aqua Shift est aussi la toute première manette à être équipée de poignées latérales en caoutchouc, avec un design bicolore qui sera aussi propre à chaque modèle. De plus, les gâchettes profitent d’un revêtement texturé pour éviter aux doigts de glisser. Les pare-chocs semblent également équipées de ce revêtement antidéparant.

La manette Xbox Aqua Shift dispose de revêtement antidérapant sur les gâchettes // Source : Xbox La manette Xbox Aqua Shift avec ses côté bicolores façon aurores boréales // Source : Xbox

Elle fonctionne évidemment avec l’ensemble des consoles Xbox, mais aussi sur PC, smartphones et tablettes (iOS et Android). Elle est également dotée d’une prise jack pour les écouteurs et fonctionne toujours avec deux piles AA.

La manette Xbox Edition Spéciale Aqua Shift est disponible dès maintenant en précommande sur le Xbox Store au prix de 64,99 euros. Elle devrait être disponible fin août-début septembre.