Scuf lance sa première manette pour PC avec de belles promesses

Scuf dévoile sa toute première manette pour PC, la Scuf Envision. Elle s'intègre très logiquement dans l'écosystème iCue de la maison mère Corsair.

Scuf, la marque de manette haut de gamme qui vise les joueurs de jeu compétitif est déjà bien connue des joueurs Xbox et PlayStation. Il y a toutefois un marché où les manettes sont de plus en plus populaires et où Scuf était absent jusque là : le PC.

La marque corrige le tir avec le lancement des manettes Scuf Envision et Envision Pro. C’est la première fois que la marque propose une manette sur PC.

La manette aux 1000 options

Ici, pas question de proposer une manette de « luxe » où l’on pourrait mettre un accent particulier sur les matériaux ou jouer la carte de l’immersion. Non, le but des manettes Scuf c’est de proposer un produit sur mesure pour les joueurs exigeants dans les jeux compétitifs. Deux besoins : pouvoir configurer les contrôles pour les ajuster à ses besoins, et un niveau de précision qui doit être sans faille.

Et côté options, Scuf a vraiment joué le jeu. C’est un élément qui m’avait frustré avec la Xbox Elite Series 2 ou la DualSense Edge. Ici on retrouve 11 entrées supplémentaires entièrement réassignables dans les options du logiciel iCue. Ce dernier permet même d’assigner des macros, des fonctions Windows ou encore des interactions habituellement associées au clavier ou à la souris. Lors de la démonstration réalisée par Scuf, le logiciel avait l’air particulièrement complet.

Plus précisément, on retrouve quatre boutons sous la manette, deux par mains, un bouton sur la tranche droite, un bouton sur la tranche gauche, et 5 petits boutons à l’avant.

Source : Scuf Source : Scuf Source : Scuf

La qualité de chaque interaction promet d’être de bonne qualité grâce à des switches mécaniques pour les boutons ABXY et le D-pad, ainsi que l’utilisation de sticks à effet hall pour éviter un éventuel drift.

Un bouton physique permet également de régler la course de chaque gâchette.

Avec ou sans fil

La manette Scuf Envision est proposée à partir de 149,99 euros en version filaire avec un câble USB-C détachable de 3 mètres.

Une version sans-fil Scuf Envision Pro est proposée à partir de 199,99 euros. Elle se connecte à votre machine par un adaptateur USB et une transmission 2,4 GHz. Scuf promet une autonomie de 17 heures avec cette version.