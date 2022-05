Steam Deck : la concurrence prépare sa riposte

Alors que le Steam Deck rencontre un certain succès commercial, d'autres fabricants d'ordinateurs hybrides annoncent préparer leur revanche, notamment avec les Ryzen 6000U d'AMD.

Même si les plus gamers d’entre vous renieront le Steam Deck de Valve, il s’avère que cet hybride entre un ordinateur portable et une console tournant autour de Steam a de quoi plaire. De quoi aussi faire de l’ombre aux fabricants d’ordinateurs façon consoles qui veulent prendre leur revanche sur Valve, en s’appuyant notamment sur les processeurs Ryzen 6000U d’AMD, comme le rapporte The Verge.

Le média note que « le plus gros problème pour des entreprises comme GPD, Aya et OneXPlayer est que le Steam Deck a été moins cher et plus puissant que tout ce qu’ils pouvaient produire ». Mais ces marques n’ont apparemment pas dit leur dernier mot.

Aya annonce deux nouveaux hybrides

La marque Aya a annoncé la semaine dernière deux consoles portables basées sur le même processeur d’AMD : l’Aya Neo 2 et l’Aya Neo Slide. La première reprend le même format que le Steam Deck : des commandes sur les côtés et l’écran au milieu. Le second modèle est un peu plus original puisque l’écran peut glisser pour découvrir un petit clavier.

Pour aller titiller Valve, Aya équipe ses deux prochains ordinateurs d’un GPU Radeon 680M, qui peut sortir 3,38 téraflops de performances graphiques, quand le Steam Deck ne peut en sortir « que » 1,16. Une carte graphique qui rivaliserait selon les premiers tests avec une GeForce 1650.

GPD veut faire mieux que le Steam Deck sur l’écran

Alors que l’écran du Steam Deck a une définition de 1280 par 800 pixels, GPD souhaite aller plus loin en voulant créer un ordinateur portable façon console avec un écran de 1920 par 1200 pixels. Une meilleure dalle au détriment des performances et donc de la fréquence d’images.

Le fabricant a annoncé le Win Max 2 en mars dernier, un ordinateur portable avec des commandes de manette au niveau du clavier. Il possède un écran de 10,1 pouces et est équipé d’un processeur Ryzen 7 6800U. Et l’on sait que GPD dispose de l’approvisionnement nécessaire en processeurs pour gérer sa production.

OneXPlayer développe des ordinateurs-consoles avec des processeurs AMD Ryzen 6000U

Le fondateur et PDG de OneXPlayer Jack Wong a confirmé à The Verge que son entreprise travaillait avec des Ryzen 6000U pour ses prochains ordinateurs. Selon lui, « le Steam Deck n’a pas complètement été un problème pour son entreprise jusqu’à présent, mais plutôt une épée à double tranchant ».

Si le Steam Deck est indéniablement un bon produit, il attire aussi « l’attention du public sur le domaine du gaming portable ». Valve permettrait ainsi de faire connaître OneXPlayer. L’entreprise aurait vendu 50 000 exemplaires de ses ordinateurs portables en Amérique du Nord.

