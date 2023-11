Le OnePlus 12 va fixer un nouveau record, loin devant Samsung, Apple et Xiaomi

OnePlus continue de mettre en scène l'arrivée prochaine de son OnePlus 12 en vantant cette fois l'impressionnante luminosité de son écran, capable de surclasser aussi bien l'iPhone 15 Pro que le Galaxy S23 Ultra ou le Xiaomi Redmi K70 sur ce terrain.

Nous vous en parlions fin octobre, c’est dĂ©sormais officiel, le OnePlus 12 devrait bien disposer d’une luminositĂ© record. Avide de teaser toujours un peu plus son prochain flagship, OnePlus a en effet confirmĂ© que l’appareil profitera d’une luminance maximale stupĂ©fiante, nettement plus importante que ce que les rumeurs les plus optimistes prĂ©disaient il y a encore quelques semaines.

D’après le constructeur chinois, le OnePlus 12 serait en effet capable d’atteindre le seuil des 4500 cd/m² en pic de luminositĂ©. Pour rappel, certaines sources Ă©voquaient jusqu’Ă prĂ©sent un maximum de 2600 cd/m², voire 2500 cd/m². Si le chiffre avancĂ© par OnePlus est avĂ©rĂ© — et il faudra clairement attendre les premiers tests indĂ©pendants pour en avoir le coeur net — nous serions donc face au smartphone le plus lumineux du marchĂ©.

Luminosité : OnePlus pourrait frapper fort, très fort

Comme le souligne WCCFTech, la plupart des fabricants de smartphones haut de gamme visent une luminance maximale comprise entre 1800 et 2200 cd/m² pour leurs appareils. Ă€ titre d’exemple, l’iPhone 15 Pro parvient Ă faire mieux avec un pic de luminositĂ© maximal pouvant tutoyer les 2500 cd/m², tandis que son concurrent le Samsung Galaxy S23 Ultra monte pour sa part Ă 1750 cd/m² environ. L’Ă©cran du OnePlus 12 serait donc nettement plus avantagĂ© sur ce terrain… mĂŞme si la concurrence semble se renforcer en Chine. Xiaomi vient par exemple tout juste d’annoncer son Redmi K70, capable selon la marque d’atteindre les 4000 cd/m2.

Source : OnePlus

Pour contexte, l’Ă©cran du prochain smartphone haut de gamme de OnePlus ne serait autre qu’une dalle AMOLED de 6,84 pouces, fournie par le chinois BOE. Il faut toutefois bien garder en tĂŞte que les dĂ©clarations marketing des constructeurs de smartphones sont parfois filoutes, et qu’elles ne reflètent que rarement l’utilisation typique d’un tĂ©lĂ©phone mobile.

En l’occurrence, il suffit par exemple qu’un groupe de pixel soit capable de tenir une luminositĂ© maximale de 4500 cd/m² pendant quelques secondes pour que la marque ait le droit de mettre en avant cette valeur Ă des fins promotionnelles. En clair, il faudra bel et bien attendre un peu avant de savoir prĂ©cisĂ©ment Ă quoi s’attendre dans le contexte d’une utilisation rĂ©elle du OnePlus 12.