Faites attention, la bêta de New World a littéralement fait brûler des GeForce 3080 et 3090

Le jeu New World s'apprête à être lancé après l'été. En attendant, Amazon a lancé une grande bêta qui a déjà rencontré un grand succès. Néanmoins, il y a de nombreux témoignages de joueurs qui ont vu leurs GeForce 3080 et 3090 endommagées.

Après des mois et des mois de retard, le MMO New World arrive dans quelques semaines. L’éditeur du jeu, propriétaire d’Amazon, profite de l’été pour lancer des phases de bêta ouverte en grande pompe afin de communiquer et séduire de futurs joueurs. Ce MMO se déroule dans les années 1700, il offre une tournure fantastique à « l’ère de l’exploration ».

Développé par Amazon Games Orange County (anciennement Double Helix Games, le studio derrière Silent Hill: Homecoming), New World présente les joueurs comme des naufragés échoués sur une île étrange appelée Aeternum. Vous êtes l’un des explorateurs s’échouant sur ses rives après un naufrage. Structurellement, c’est un MMO assez typique – voici quelques monstres, allez les tuer – mais New World a heureusement quelques astuces dans son sac pour se démarquer d’une grande partie de sa concurrence MMO. Bref, il est attendu par beaucoup de joueurs et de joueurs.

Les cartes brûlent littéralement

Depuis le lancement de la dernière bêta, qui est noyée sous les connexions ce qui entraîne de longues attentes (comme tous les lancements de MMO), sur le forum officiel et via Reddit, les témoignages de cartes graphiques détruites de la gamme Nvidia GeForce RTX 3090 et 3080 s’accumulent. Et la bêta n’a commencé qu’hier.

Beaucoup d’entre eux n’ont même pas pu essayer le jeu de rôle en ligne. Dans les simples menus et les files d’attente, les GPU auraient été si fortement utilisés et surchauffés qu’ils ont littéralement « frits ». Si le problème était initialement limité aux cartes graphiques du fabricant EVGA, les propriétaires des modèles Gigabyte ont également signalé la même chose. Jusqu’à présent, l’éditeur n’a pas encore communiqué sur ce sérieux problème. Cela signifie également que les protections des fabricants n’ont pas fonctionné, les cartes n’auraient jamais dû atteindre des températures si élevées.

Bref, en attendant des explications officielles et claires, restez loin de la bêta de New World. Si vous voulez vraiment lancer le jeu, limitez le nombre d’images par seconde à 60.