Le dernier pilote graphique de Nvidia GeForce corrige des failles de sécurité critiques

Avec la nouvelle version 516.94 des pilotes GeForce et Studio, Nvidia corrige plusieurs failles de sécurité et vulnérabilités critiques. Au total, le constructeur a corrigé 14 failles potentielles et a également apporté les optimisations à ses pilotes graphiques. Il semble important d’effectuer cette mise à jour sans trop tarder.

Marvel’s Spider-Man Remastered dans les starings blocks

Pour rappel, le colossal succès commercial de la PS4 signé Insomniac Games arrive sur PC et Sony entend bien séduire ici à coups de caractéristiques et configurations faisant honneur à leur plateforme. Marvel’s Spider-Man Remastered bénéficie ainsi de plusieurs optimisations. Le jeu vous permettra de découvrir l’histoire de Peter Parker avec la technologie Nvidia DLSS, le Nvidia DLAA et des effets de ray-tracing améliorés. En plus de tout ce qui précède, Marvel’s Spider-Man Remastered sur PC propose par ailleurs de nombreuses améliorations graphiques.

Sony a, un peu plus tôt au mois de juillet, communiqué sur les configurations conseillées pour faire tourner ce jeu. Pour profiter du ray tracing dans une définition QHD, il faudra au moins une GeForce RTX 3070. Si vous avez un écran 4K, ça sera au minimum une GeForce RTX 3080. Notez que vous pourrez même en profiter sur des écrans très larges, on retrouve ainsi la compatibilité avec les moniteurs 16:9, 16:10, 21:9, 32:9 et 48:9. Sachez d’ailleurs que les possesseurs d’une manette DualSense pourront la connecter au PC par USB pour profiter du retour haptique et des effets de gâchettes comme sur PS5.

Le dernier pilote Nvidia GeForce Game Ready prend également en charge Madden NFL ’23. De plus, le pilote apportera aussi son support au prochain jeu Battle Royale, Super People. Ce dernier entrera dans sa dernière période de bêta le 17 août et, grâce au nouveau pilote graphique, il prendra par ailleurs en charge la technologie Nvidia DLSS et même Nvidia Reflex.

Enfin, on notera également 18 autres écrans compatibles G-Sync. Cela permettra aux écrans d’offrir une expérience de taux de rafraîchissement variable (VRR) pour rendre votre jeu plus fluide et plus agréable.

NVIDIA GeForce Game Ready 516.94 WHQL est maintenant disponible au téléchargement. Tout ce que vous avez à faire pour l’installer est de télécharger la mise à jour via NVIDIA GeForce Experience.

