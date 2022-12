Pour Noël, ce SSD de 500 Go est offert avec cette Nvidia 3060 Ti

Les fêtes de fin d’année sont souvent l’occasion rêvée d’upgrader sa config' de joueur. Rue du commerce le prouve avec cette carte Nvidia RTX 3060 Ti à un prix réduit avec un SSD NVMe de 500 Go offert.

Si vous êtes de celles et ceux qui attendent les fêtes de fin d’année pour offrir une cure de jouvence à votre ordinateur, alors Rue du commerce a une proposition susceptible de vous intéresser. L’enseigne baisse le prix de la Gigabyte Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Eagle. Mieux encore : vous profitez d’un disque SSD Gigabyte Gen3 2500E de 500 Go offert en complément de cette carte graphique.

Un combo qui vous évite de multiplier les commandes pour améliorer votre machine et qui vous permet même de réaliser des économies. Pris séparément, ces deux composants affichent une facture finale de presque 600 euros. Le pack de Rue du Commerce, lui, est vendu à un montant plus abordable de 499 euros. Vous réalisez donc une centaine d’euros d’économies. Une somme que vous pouvez réinvestir dans des barrettes de RAM, par exemple, pour booster votre PC gamer.

La RTX 3060 Ti ou la Full HD garantie

Malgré l’arrivée de la génération RTX 40, les Nvidia GeForce RTX 3060 Ti restent des cartes graphiques aux très bonnes performances. Et la Gigabyte Nvidia RTX 3060 Ti Eagle en est le meilleur exemple.

Déjà, pour la simple et bonne raison qu’elle est capable de faire tourner la plupart des jeux récents en QHD (2 560 × 1 440 pixels) sans le moindre problème. Avec un écran adapté, il est en conséquence facile de laisser la Full HD derrière soi. Lors des tests de la rédaction, un titre comme Red Dead Redemption 2 tourne à 65 images par seconde en QHD. Un chiffre qui grimpe à 78 FPS pour Assassin’s Creed Odyssey.

Surtout, avec son architecture Ampère, elle profite des mêmes forces que les cartes Nvidia récentes. Cette Gigabyte Nvidia RTX 3060 Ti Eagle embarque notamment le désormais populaire ray tracing. Cette technologie de calcul se charge d’assurer un rendu graphique plus réaliste grâce une gestion dynamique des reflets et de la lumière. Le DLSS 2 est aussi de la partie. Ce traitement logiciel s’occupe de lutter efficacement contre l’aliasing et génère une image de bien meilleure qualité. Cerise sur le gâteau, il permet même d’améliorer le framerate des jeux qui supportent cette technologie.

Niveau connectique, la Gigabyte Nvidia RTX 3060 Ti Eagle mise sur deux ports HDMI 2.1 et deux prises DisplayPort. Et pour vous assurer que vos jeux tournent de manière optimale, cette carte graphique s’appuie sur 8 Go de mémoire vive en GDDR6. Autant dire que face à une Nvidia 3070 ou 3080, souvent facturées 500, voire 600 euros, cette Gigabyte Nvidia RTX 3060 Ti Eagle représente un excellent rapport qualité-prix.

Un SSD comme gage de rapidité

Une bonne carte graphique, c’est bien, une bonne carte graphique avec un SSD performant, c’est mieux. Voilà pourquoi un disque SSD Gigabyte Gen3 2500E de 500 Go s’invite dans pack imaginé par Rue du Commerce.

Ce disque SSD PCIe 3.0×4, NVMe1.3 interne a l’avantage d’être compact et s’installe directement sur la carte mère. Nullement besoin de passer par un fastidieux cable management pour connecter cet espace de stockage au reste de votre config’. Il peut même s’insérer dans un ultrabook. Sans oublier que l’absence de pièces mécaniques assure une meilleure résistance aux chocs et aux vibrations.

Bien entendu, cette petite taille n’affecte en rien sa capacité de stockage. Il propose ainsi 500 Go d’espace, de quoi y installer non seulement votre système d’exploitation, mais également des jeux ou logiciels.

Côté rapidité, le Gigabyte Gen3 2500E s’en sort plutôt bien puisqu’il grimpe jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture et 1 800 Mo/s en écriture. Les joueurs bénéficieront donc de vitesses de chargement réduites dans leurs jeux préférés.

Un allié de choix pour la carte Gigabyte Nvidia RTX 3060 Ti Eagle. Pour rappel, celle-ci est vendue 499 euros chez Rue du commerce, avec le SSD de 500 Go offert. Un duo parfait pour l’amélioration d’une tour vieillissante.