AMD met en avant l’un des plus gros défauts des Geforce de Nvidia

Parallèlement à l'annonce chez Nvidia d'une RTX 4070 dotée de 12 Go de mémoire « seulement », AMD se sent obligé de chatouiller son concurrent là où il le peut : la quantité de VRAM embarquée... Et sur ce point, les Radeon ont souvent l'avantage.

Alors que les premiers tests de la nouvelle RTX 4070 sont sur le point d’être publiés, en amont de son lancement prévu ce 13 avril, AMD s’emploie sans plus attendre à vanter une dernière fois les mérites de ses propres solutions graphiques. Comment ? En rappelant à la presse et aux consommateurs qu’en matière de gaming 4K, la quantité de mémoire vidéo embarquée fait une différence… et que sur ce point, ses cartes ont souvent l’avantage.

Parmi elles, la Radeon RX 6800, lancée l’année dernière. Positionnée peu ou prou en face de la RTX 4070 avec un tarif désormais inférieur à 600 euros, cette dernière dispose de 16 Go de GDDR6 embarquée, contre 12 Go « seulement » pour sa concurrente. Un petit surplus de mémoire non négligeable, notamment pour profiter des meilleures textures en jeu sans trop impacter les performances globales.

Allocation et utilisation sont deux choses différentes…

Sur un tableau partagé pour l’occasion, AMD rappelle ainsi que certains des derniers gros succès sur PC sont effectivement très demandeurs en mémoire vidéo — a fortiori dans le cadre d’une utilisation en Ultra HD, avec ou sans ray tracing. Resident Evil 4 peut par exemple nécessiter une allocation maximale de 17,5 Go de VRAM pour jouer en 4K avec le ray tracing, tandis que 15,2 Go restent requis pour y jouer sans ray tracing dans la même définition.

Source : AMD via VideoCardz

Un exemple probant, mais comme le souligne VideoCardz, AMD semble toutefois omettre qu’il existe une différence entre l’allocation de mémoire et l’utilisation réelle de cette dernière. Les jeux récents peuvent par ailleurs ajuster par eux-mêmes la fidélité des textures en fonction de la mémoire disponible. Cela étant, AMD marque un point : jouer en 4K ou en 1440p aux titres les plus gourmands nécessite bel et bien un GPU doté d’une grosse quantité de mémoire vidéo. Un terrain sur lequel ses cartes graphiques sont effectivement bien positionnées.

C’est toutefois pour cette raison que Nvidia ne devrait pas lancer de GPU de bureau haut de gamme équipé de moins de 12 Go de VRAM. Sur le milieu de gamme, la RTX 4060, déjà annoncée sur PC portables, devrait par contre se limiter à 8 Go de VRAM seulement… au moins en version de base. Chez AMD, les Radeon RX 7700 et 7600, destinées aux joueurs disposant là aussi d’un budget plus serré, seront aussi restreintes à 8 Go de VRAM.

