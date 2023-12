Jusqu’à 96 coeurs et capables de supporter 2 To de RAM : pourquoi les AMD Threadripper 7000 sont les CPU incontournables des grands studios de création

AMD vient tout juste de lancer sa nouvelle gamme de processeurs (CPU) très haut de gamme : les Threadripper 7000. Des monstres de puissance qui se destinent avant tout aux professionnels et aux utilisateurs qui ont besoin de (beaucoup) de puissance.

Dans le monde des processeurs pour ordinateurs, les gammes sont généralement assez simples à comprendre et à distinguer. Chez AMD, par exemple, le haut de gamme c’est le Ryzen 9 7950X, un processeur parfait pour une tour de jeu très musclée. C’est l’un des processeurs les plus performants du moment et l’une des références dans le domaine. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il existe chez AMD une gamme encore plus performante : les Threadripper. Des processeurs à la puissance gargantuesque, dont la dernière génération, les Threadripper 7000, est sortie à la fin du mois de novembre.

Ces nouveaux processeurs sont d’ores et déjà disponible à l’unité chez LDLC Pro, mais aussi et surtout chez le constructeur et intégrateur français Carri Systems qui le propose déjà au sein de sa station de travail VD Phenix AT 7000M. Une station de travail qui embarque un processeur AMD Threadripper Pro 7965W associé à une carte graphique AMD Radeon Pro W7700 et à 64 Go de RAM DDR5 (extensible jusqu’à 1 To).

À qui s’adresse la nouvelle gamme Threadripper 7000 ?

Avec ces nouveaux processeurs, AMD vise deux types d’utilisateurs : les créateurs (graphistes, designers, architectes) qui désirent avoir la crème de la crème dans leur tour et les professionnels du monde du média, du divertissement, du jeu vidéo ou encore les scientifiques. Quels que soient ces utilisateurs, le but de cette gamme de processeurs est de gagner du temps.

Pour ces deux types d’utilisateurs, AMD prévoit deux types de Threadripper 7000. La gamme Threadripper 7000 standard se destine aux (grosses) tours de PC. Si des graphistes ou des designers indépendants souhaitent gagner du temps de rendu sur Blender, Maya ou Unreal Engine, ils peuvent alors équiper leur machine du meilleur processeur du moment.

Les professionnels, ingénieurs ou scientifiques, pour qui les temps de rendus, de simulation ou de compilation sont primordiaux, se tourneront plutôt vers une station de travail équipée d’un Threadripper 7000 Pro WX-Series. Les partenaires OEM et SI d’AMD vont lancer dans les prochains jours des stations de travail embarquant la nouvelle puce. Dell Precision, Z by HP ou Lenovo proposeront des configurations personnalisables d’ici à la fin de l’année et les intégrateurs professionnels comme Carri Systems propose déjà des stations de travail équipé de ce processeur.

C’est le cas de la station de travail VD Phenix AT 7000M. Une station de travail destinée à affronter des charges de travail extrême. Elle embarque un processeur AMD Threadripper Pro 7965W (24 cœurs et 48 threads) associé à une carte graphique AMD Radeon Pro W7700 et à 64 Go de RAM DDR5 (extensible jusqu’à 1 To). Côté stockage, elle embarque des SSD Samsung 990 PRO M.2 (7450 Mo/s en lecture et 6900 Mo/s en écriture) pour une capacité de stockage totale de 3000 Go. Des emplacements PCI Express 4.0 et 5.0 supplémentaires sont également disponibles sur la carte-mère. Une alimentation de 1300 Watts situés dans un boitier bien insonorisé permet de faire tourner l’ensemble.

AMD a visé les performances en concevant ses nouveaux processeurs Threadripper 7000 et le prouve, benchmarks à l’appui. Le site Anandtech l’a passé au grill de ses tests sur de nombreuses applications de rendus, de simulation, d’encodage ou encore d’IA et les résultats parlent d’eux-mêmes : AMD monopolise les scores les plus élevés. Pour le reste, voici les promesses d’AMD en termes d’améliorations de performances.

De nombreux studios de jeux vidéo utilisent les processeurs Threadripper pour accélérer le temps de rendu de leurs créations. C’est le cas de Respawn Entertainment. Le développeur de Star Wars Survivor s’est appuyé sur des stations de travail basées sur des Threadripper pour améliorer le temps de rendu de la génération de la lumière dans certains niveaux du jeu. Les développeurs de Star Wars Survivor expliquent ainsi que les Threadripper ont permis de passer le temps de rendu de 3 jours à un seul et unique jour grâce aux stations de travail équipées des processeurs d’AMD.

De la même manière, le studio d’effets spéciaux Pixomondo s’est appuyé sur des stations de travail Lenovo équipées de processeurs Threadripper pour générer des environnements virtuels sur des murs de LEDs géants. Ces machines surpuissantes permettent de gagner un temps précieux lorsque des entreprises créatives font face à des projets ambitieux.

Les deux types de Threadripper 7000

On connaît bien AMD pour ses processeurs grand public. Depuis 2017, AMD s’appuie sur une nouvelle architecture, Zen, dont la quatrième génération est sortie l’année dernière. Les différentes variations de Zen 4 couvraient jusqu’à présent le domaine des tours, des ordinateurs portables (via la gamme Rzyen) et des serveurs (gamme Epyc).

Il manquait dans cette couverture le pan très haut de gamme, ce que l’on nomme dans le petit monde des processeurs l’HEDT ou High-End Desktop. Cette gamme de processeurs est destinée avant tout aux professionnels : elle concentre tout le savoir-faire technologique de la marque et ne vise qu’une chose, les performances. Chez AMD, cette gamme se nomme Threadripper, et la nouvelle génération vient d’être lancée sous l’appellation Threadripper 7000.

Pour ce lancement, AMD propose deux types des processeurs Threadripper 7000 :

Les Threadripper 7000 Series sont des processeurs à destination de tours de PC musclés. Une version « grand public » en quelque sorte.

Les Threadripper 7000 Pro WX-Series sont des processeurs à destination des stations de travail. Ils ont été essentiellement pensés pour un usage professionnel : milieux créatifs, architecturaux ou conception ou scientifiques.

Threadripper 7000 : plus de cœurs, plus de threads, mais une consommation « raisonnable »

Les processeurs Threadripper 7000, ce sont des processeurs basés sur l’excellente microarchitecture Zen 4. Ils bénéficient donc d’une gravure en 5 nm, d’excellentes performances énergétiques et surtout du support du PCI Express 5.0. Mais pour eux spécifiquement, AMD a poussé les taquets au maximum en ajoutant le plus de cœurs possibles, avec des fréquences les plus élevées possibles.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : dans leur version standard, les Threadripper 7000 proposent des puces embarquant de 24 à 64 cœurs, complétés par la technologie SMT (Simultaneous MultiThreading) et des fréquences de base allant de 3,2 à 4,2 Ghz.

Les versions Pro des Threadripper 7000 crèvent quant à elles tous les plafonds. De 12 à 96 cœurs pour la version la plus performante et des fréquences maximales pouvant aller jusqu’à 5,3 Ghz. Les versions Pro peuvent par ailleurs embarquer jusqu’à 480 Mo de cache L3 !

Seules ou accompagnées d’une seule carte graphique, ces puces n’ont pas grand intérêt. Le principe est évidemment de les associer à plusieurs cartes graphiques, SSD NVMe dans le cadre d’activités professionnelles de multithreading, en particulier pour générer des rendus ou des simulations. Les Threadripper 7000 peuvent ainsi gérer jusqu’à 48 lignes PCIe 5.0 (128 pour les Threadripper 7000 Pro) et être associés jusqu’à 1 To de RAM (sur 4 canaux DDR5 RDIMM). Les versions Pro peuvent monter jusqu’à 2 To de RAM.

L’un des aspects les plus intéressants de ces processeurs provient de leur consommation énergétique. AMD annonce ainsi un TDP de 350 Watts sur toutes les Threadripper 7000. Un système de refroidissement conséquent (ventirad ou watercooling) est toutefois de mise, ces puces étant fournies sans ventilateur. 350 Watts, cela peut sembler beaucoup, mais il faut le comparer à ce qui se passe chez la concurrence. Lors de son test des Threadripper 7970X et 7980X, le très sérieux Anandtech a ainsi confirmé que le TDP ne dépassait pas les 351 Watts à pleine puissance… contre plus de 500 Watts le haut de gamme Xeon d’Intel !

Pour installer ces nouveaux processeurs, il faut une carte mère adaptée, et donc capable d’accueillir des processeurs pouvant embarquer jusqu’à 96 cœurs. AMD a conçu deux nouveaux chipsets basés sur le socket développé pour l’occasion, le sTR5. Pour les Threadripper 7000, un chipset TRX50 est obligatoire, et pour les versions Pro des processeurs, les chipsets TRX50 et WRX90 (qui arrivera dans les prochains jours) se montreront compatibles. Gigabyte, Asus et Asrock font partie des premiers constructeurs de cartes mères à proposer de tels supports dans leur catalogue.

Où trouver les nouveaux AMD Threadripper 7000 et Threadripper 7000 Pro WX-Series ?

Ces nouveaux processeurs très haut de gamme sont lancés depuis quelques jours en France et dans le monde. Le premier prix débute aux alentours de 1666 euros HT et il est possible de contacter des intégrateurs comme Carri Systems pour en savoir plus sur les tarifs de leur station de travail.