L’Apple M4 Pro pulvérise les records

Les premiers benchmarks du M4 Pro viennent de tomber, et ils sont explosifs. Avec des scores qui dépassent même le M2 Ultra dans certains tests.

Source : Apple

Les premiers benchmarks du nouveau processeur M4 Pro d’Apple sont tombés. Cette puce, qui équipe les derniers Mac mini et MacBook Pro, ne se contente pas de surpasser son prédécesseur : elle redéfinit complètement les attentes en matière de performance pour son segment de prix.

Dans les tests Geekbench 6, le M4 Pro affiche des scores impressionnants : entre 3 600 et 3 900 points en monocœur, et entre 22 000 et 22 600 points en multicœur. Pour mettre ces chiffres en perspective, cela représente une amélioration de 25 % en monocœur et de 46 % en multicœur par rapport au M3 Pro. Mais le plus surprenant reste sa capacité à surpasser le M2 Ultra, une puce théoriquement plus puissante et nettement plus onéreuse.

Caractéristiques & Scores Apple M4 Pro Apple M3 Pro Apple M2 Ultra Caractéristiques CPU Cœurs CPU total 14 cœurs 12 cœurs 24 cœurs Cœurs performance 10 cœurs 8 cœurs 16 cœurs Cœurs efficacité 4 cœurs 4 cœurs 8 cœurs Fréquence maximale 4,51 GHz 4,06 GHz 3,76 GHz Scores Geekbench 6 Score monocœur 3 600-3 900 ~3 100 ~2 900 Score multicœur 22 000-22 600 ~15 282 ~21 351 Performances GPU Cœurs GPU maximum 20 cœurs 18 cœurs 76 cœurs Score OpenCL +38 % vs M3 Pro Base de référence +125 % vs M3 Pro Comparaison des performances Gain monocœur vs M3 Pro +25 % – -6 % Gain multicœur vs M3 Pro +46 % – +40 % Prix de départ (Mac mini/Studio) 1 649 € N/A 4 799 €

Une architecture repensée pour la performance

Le secret de cette performance exceptionnelle réside dans plusieurs changements techniques. Le M4 Pro peut atteindre une fréquence de 4,51 GHz, soit une augmentation significative par rapport aux 4,06 GHz du M3 Pro.

Cette amélioration n’est pas anodine : elle résulte d’une optimisation poussée de l’architecture et du processus de fabrication.

Si les performances CPU du M4 Pro impressionnent, la partie graphique reste encore à explorer en profondeur. Équipé d’un maximum de 20 cœurs GPU, le M4 Pro montre déjà une amélioration de 38 % par rapport au M3 Pro dans les tests OpenCL. Néanmoins, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il rivalise avec les 76 cœurs GPU du M2 Ultra dans ce domaine.

Cette limitation est logique : Apple maintient une hiérarchie claire dans sa gamme de produits. Le M4 Pro n’est pas destiné à remplacer les solutions haut de gamme comme le futur M4 Ultra, mais plutôt à offrir un excellent rapport performances-prix.