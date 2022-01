Cartes microSD, moniteurs, disques SSD : AliExpress casse le prix de ses produits pour le télétravail

Le début de l'année 2022 rime pour beaucoup avec télétravail. AliExpress propose justement une grande sélection de produits de bureautique à petit prix, pour améliorer son équipement sans se ruiner.

Jusqu’au 6 janvier, AliExpres permet de réaliser de grandes économies sur divers appareils de la bureautique. Pendant cette période nommée « Les 3 jours des marques », le site marchand fait baisser le prix de nombreux produits high tech : cartes mémoire, disques SSD, tablettes graphiques ou encore moniteurs de PC. En bref, toute une série de matériels qui permet de peaufiner son bureau et d’améliorer sa productivité.

D’autant qu’AliExpress offre également trois codes promo qui viennent diminuer les prix déjà intéressants de ces produits :

JOIE5 : 5 € de réduction dès 30 € d’achat

Découvrez notre sélection des meilleures offres à saisir, en cumulant remises immédiates et codes promotionnels.

La carte microSD 128 Go à 15 euros

Que ce soit pour un smartphone, un appareil photo ou même une Nintendo Switch, une carte microSD permet facilement d’étendre la capacité de stockage de ses appareils compatibles. C’est le cas de ce modèle de la marque Netac d’une capacité de 128 Go. Cette carte microSDXC a l’avantage d’être compatible UHS-3 et V30. Comprenez qu’elle permet une vitesse d’écriture rapide, même lors d’enregistrement vidéo en 4 K. Dans le cas de la carte Netac, la vitesse d’écriture est mesurée à 30 Mb/s, et celle de lecture à 100 Mb/s. C’est largement suffisant pour un smartphone, un appareil photo et même la Switch.

Pour célébrer la nouvelle année, AliExpress affiche la carte microSD Netac 128 Go à 15 euros seulement. C’est un excellent prix pour une carte mémoire avec des caractéristiques aussi avancées. La version 256 Go est aussi en promotion, au prix de 29,47 euros.

Le disque dur SSD portable 120 Go à 26 euros

Et si vous utilisiez un disque SSD de la même manière qu’une clé USB ? C’est ce que permet KingSpec avec ce SSD portable de 120 Go grâce à son format ultra compact. Il ne mesure que 11 cm de longueur, pour 4,2 cm de largeur et 7 mm d’épaisseur. Il se transporte ainsi très facilement dans une poche. Branché en USB, il offre des vitesses de lecture et d’écriture avoisinant les 500 Mb/s. La marque assure que son produit est également résistant aux chocs. En bref, c’est un très bon disque dur SSD portable qui permet de transférer rapidement des fichiers dans un appareil compact et aisément transportable.

Dans sa version 120 Go, le disque dur SSD portable KingSpec est affiché à 26 euros chez AliExpress. D’autres capacités de stockage sont également disponibles :

240 Go à 33 euros avec le code JOIE5

480 Go à 55 euros avec le code JOIE5

et 960 Go à 86 euros avec le code JOIE15

La tablette graphique Huion Kamvas Pro 12 à 217 euros

Si vous cherchez une tablette graphique, la Huion Kamvas Pro 12 dispose de sérieux atouts et d’un petit prix. Cette tablette graphique de 11,6 pouces est dotée d’une dalle tactile IPS Full HD assemblée par lamination et offrant une surface en verre antireflet, ainsi qu’un rendu proche de celui du dessin sur papier. Elle s’avère aussi assez réactive, puisqu’elle possède une vitesse de suivi de 266 PPS (points par seconde).

Elle dispose également de 5080 LPI (Line per Inch), ce qui est extrêmement intéressant en termes de qualité. Cela signifie que chaque pouce (2,54 cm) de la tablette contient 5080 lignes sur lesquelles vous pouvez dessiner, et donc obtenir des croquis fins et précis. Ajoutez à cela une compatibilité à 120 % du gamut sRGB pour un rendu des couleurs particulièrement fidèles, et vous obtenez une tablette graphique capable de répondre à tous vos besoins.

La Kamvas Pro 12 est livrée avec un stylet sans batterie à 8192 niveaux de pression, et un stand capable de fonctionner avec une inclinaison pouvant aller jusqu’à 60 degrés. De quoi vous accorder une grande liberté et une jolie précision lorsque vous dessinez. Elle dispose d’ailleurs de deux boutons permettant de switcher rapidement entre le mode effaçage et le mode dessin. Pour terminer, sachez que cette tablette possède quatre boutons paramétrables, ainsi qu’une touch bar permettant d’accéder à de nombreuses fonctionnalités en un tournemain.

À l’occasion des « 3 jours des marques », la tablette graphique Huion Kamvas Pro 12 (avec stand réglable) est actuellement disponible à 217 euros sur AliExpress grâce au code JOIE35. Il s’agit d’un produit expédié depuis l’Allemagne, ce qui lui assure une livraison rapide. Le même produit, mais sans le stand réglable, est vendu à 201 euros toujours grâce au code JOIE35.

Découvrir la tablette graphique Kamvas Pro 12 à 217 euros JOIE35

Le moniteur Ipason QR302W à 376 euros

Le moniteur Ipason QR302W est un excellent compromis pour tous ceux qui souhaitent acquérir un écran polyvalent sans se ruiner. Il se démarque grâce à une dalle incurvée MVA de 30 pouces et dotée d’une définition maximale de 2560 par 1080 pixels (ou 2K) pour un format ultra wide en 21:9. Sachez enfin qu’il dispose d’un ratio de contraste s’élevant à 3000:1 ; ce qui lui offre une jolie luminosité et un rendu des couleurs éclatant grâce à la compatibilité HDR.

Les joueurs apprécieront son taux de rafraîchissement capable de grimper jusqu’à 200 Hz, tandis que les graphistes en herbe seront ravis d’apprendre qu’il supporte 72 % du gamut NTSC et 100 % du gamut sRGB. Côté fonctionnalités, on apprécie les trois modes d’aides à la visée inclus, ou encore la présence d’un filtre anti-lumière bleue qui permet d’atténuer la fatigue visuelle.

Doté d’un look simple et élégant, cet écran à large bordure dispose aussi sur sa façade arrière d’un système lumineux RGB. De quoi compléter votre panoplie de gamer. Côté connectique enfin, cet écran peut compter sur un port DisplayPort et un HDMI. Privilégiez le premier pour atteindre les 200 Hz.

Expédié depuis l’Italie, le moniteur Ipason QR302W est actuellement vendu 376 euros grâce au code JOIE35.