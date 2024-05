Les ventilateurs PC moches mais efficaces de Noctua sortent des tours de PC

Bonne nouvelle : Noctua, l'un des leaders incontestés des composants PC, a décidé de sortir des PC en lançant sa propre gamme de ventilateurs pour bureau et équipements multimédia.

Les ventilateurs PC de Noctua, la marque autrichienne, vous connaissez ? Ils sont moches, mais ils sont diablement efficaces, et font partie des composants les plus prisés pour monte un PC. Eh bien, sachez que Noctua a décidé de mettre son expertise au service de votre confort en lançant une gamme de ventilateurs pour bureau et équipements multimédia, qui allie silence et performance.

Le NV-FS1

Avec sa gamme de ventilateurs pour bureau, Home, Noctua a voulu retrouver tout ce qui fait la qualité de ses ventilateurs PC, à savoir la performance de refroidissement et le silence, mais dans un format plus grand et plus adapté à un usage sur un bureau.

Le modèle phare de cette gamme, le NV-FS1 (120 mm), est ainsi équipé d’un support pivotant NV-FM1 qui permet de l’orienter facilement dans la direction souhaitée, et d’un moteur à faible bruit qui garantit un fonctionnement silencieux, même à pleine puissance. Le tout pour un prix de 99,90 euros, qui peut sembler élevé, mais qui est en réalité tout à fait justifié au regard de la qualité et de la durabilité du produit.

Et un NV-FS2

En plus de sa gamme de ventilateurs pour bureau, Noctua a également lancé une gamme de ventilateurs pour équipements multimédia, qui vise à apporter une solution de refroidissement efficace et discrète pour les systèmes audio, les consoles de jeu, les routeurs ou les NAS.

Le modèle NV-FS2 (120 mm), par exemple, est équipé d’un cadre en métal qui garantit une grande stabilité et une compatibilité avec de nombreux types d’équipements, ainsi que d’un moteur à faible bruit qui assure un fonctionnement silencieux, même à pleine puissance.

Le tout pour un prix de 79,90 euros. Mais vous pourez toujours acheter un ventilateur Noctua classique et le détourner de son utilisation standard.

