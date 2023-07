Aspirateur laveur Tineco : il y a jusqu’à 130 euros de remise pour les Prime Day

Les Prime Day sont là ! Voilà une belle occasion pour renouveler ses appareils ménagers à moindre coût. Pendant deux jours seulement, les 11 et 12 juillet, Amazon vous permet d’obtenir l’un des puissants aspirateurs-balais 2-en-1 Tineco avec plus de 20 % de remise.

Vos placards débordent d’appareils ménagers en tout genre ? Il est peut-être temps de troquer votre vieil aspirateur traineau, votre seau et votre serpillère contre un produit tout-en-un. C’est ce que propose la marque Tineco : des aspirateurs-balais dotés d’un système de nettoyage des sols à la serpillière. De quoi gagner de la place dans vos placards, mais aussi économiser du temps.

Durant les Prime Day qui se tiennent les 11 et 12 juillet, les meilleures références d’aspirateurs deux-en-un Tineco voient leur prix chuter de plus de 20 % pour les abonnés Prime. Nous avons sélectionné pour vous les trois offres immanquables à ne pas louper durant ces deux jours :

Tineco FLOOR ONE S5 : un aspirateur balai 2-en-1 intelligent

En dépit de sa conception ultra-compacte et de son poids plume de 4,5 kg, le FLOOR ONE S5 est l’un des aspirateurs-balais les plus complets du marché.

Ce modèle combiné signé Tineco permet autant d’aspirer que de laver les sols à l’eau claire. Et en un clic, celui-ci peut se transformer en aspirateur à main pour ôter la poussière dans tous les recoins, sur les fauteuils et même sur les meubles.

Une fois l’appareil lancé, vous n’avez plus à réfléchir au moindre réglage. L’aspirateur se charge pour vous d’opérer tous les réglages relatifs au nettoyage. Grâce à sa technologie ILoop et à ses capteurs intégrés, le FLOOR ONE S5 détecte automatiquement le type de saletés jonchées sur le sol et ajuste en fonction la puissance d’aspiration, le débit d’eau, ainsi que la force de frottement de la serpillère. À chaque passage, cet aspirateur balai laisse derrière lui un sol propre et sec. Et une fois reposé sur sa base, celui-ci auto-nettoie son rouleau lavant.

Tineco a également tout prévu pour que vos sessions de nettoyage ne soient pas interrompues malgré vous. Non seulement le FLOOR ONE S5 affiche une bonne autonomie de 35 minutes, mais en plus, le bac chargé de collecter l’eau sale et les poussières dispose d’une belle capacité de 700 mL. De quoi nettoyer sans encombre jusqu’à 130 m².

Enfin, le FLOOR ONE S5 présente l’avantage d’être silencieux et n’excède pas les 78 dB. Durant les Prime Day, cet aspirateur-balai 2-en-1 profite d’une belle réduction de 24 % et voit ainsi son prix tomber de 500 à 378,87 euros pour les abonnés Prime.

Tineco FLOOR ONE S3 : un excellent rapport qualité-prix

Affiché à seulement 279,99 euros au lieu de 409 euros à l’occasion des Prime Day, le FLOOR ONE S3 rassemble la plupart des arguments de son successeur, le FLOOR ONE S5. Pour ce prix plancher, vous pouvez en effet obtenir un aspirateur-balai lavant performant et intelligent.

Comme le S5, celui-ci est doté de la technologie ILoop chargée de moduler la puissance d’aspiration et de lavage du sol, ainsi que du système d’auto-nettoyage de la serpillère lorsque l’aspirateur est posé sur sa base. Aussi performant que le FLOOR ONE S5, le modèle S3 partage également avec lui le même niveau d’autonomie.

Finalement, opter pour le FLOOR ONE S3 n’implique que de minces compromis. Son réservoir d’eau sale est légèrement plus compact et passe de 700 à 500 mL, une capacité qui permet tout de même de nettoyer de grands appartements. Enfin, contrairement à la version supérieure, le FLOOR ONE S3 ne peut être transformé en aspirateur à main et ne peut donc être utilisé que sur les sols.

Tineco PURE ONE S15 Essentials : un aspirateur balai pensé pour les poils d’animaux

Dépourvu d’équipements adaptés, il est difficile de venir à bout de tous les poils de chien et de chat répartis à travers la maison. Tineco dispose dans son catalogue d’un produit justement pensé pour les propriétaires de bêtes poilues.

Proposé pour l’occasion sur Amazon à seulement 299 euros pour les abonnés Prime au lieu des 399 euros habituels, l’aspirateur balai Tineco PURE ONE S15 Essentials vous aide à éliminer facilement tout type de poussières, y compris les cheveux et les poils de vos compagnons à quatre pattes.

Sa brosse ZeroTangle les empêche de s’emmêler et de réduire indirectement la performance de l’appareil au fil du nettoyage. Celle-ci reste ainsi optimale, et ce, quels que soient les débris rencontrés. La technologie Pure Cyclone vient également en renfort et évite que la poussière n’encombre le pré-filtre et engendre une perte d’aspiration. Celle-ci permet par ailleurs d’éliminer 99,9 % des particules contenues dans l’air rejeté, un bonus pour les personnes souffrant d’allergies.

À toutes ces avancées s’ajoute la fonctionnalité iLoop, pour une puissance d’aspiration totalement automatisée et optimisée en fonction du type de sol et de la quantité de poussières à capturer.