Terraillon veut rendre accessible les balances connectées pour les sportifs

Terraillon est déjà un des leaders du secteur des balances connectées avec des produits qui ont fait leurs preuves et affichent un rapport qualité-prix très concurrentiel. Nouvelle étape pour le constructeur avec une Terraillon Master Coach Ultra qui, en plus du poids, peut recueillir bien des informations sur votre physiologie.

Vous ne le savez peut-être pas, mais la marque française Terraillon compte parmi les leaders du marché du pèse-personne intelligent. L’été semble une période propice à la mise à jour de sa gamme de balances connectées, dont une Terraillon Master Coach Ultra, qui s’annonce séduisante, performante et avec rapport qualité-prix qui joue en sa faveur.

Un maitre de la pesée

La nouvelle Master Coach Ultra affiche un design moderne, très épuré et une belle finesse avec 2,1 cm d’épaisseur. Il dispose d’un large écran LCD rétro-éclairé pour une lisibilité parfaite.

La Master Coach Ultra vous donnera donc votre poids, l’IMC (indice de Masse Corporelle) et surtout elle est capable d’analyser votre composition corporelle grâce à des électrodes camouflées dans la balance. Ainsi, elle vous indiquera votre masse graisseuse, musculaire, hybride et osseuse, des données très utiles pour ceux qui suivent un programme de perte de masse graisseuse ou les sportifs qui se donnent des objectifs physiques précis. Ou ils peuvent simplement servir à mieux comprendre votre corps et vous aider à modifier vos habitudes les plus néfastes.

Ces fonctions étaient déjà présentes dans la précédente génération de Master Coach, mais la version Ultra apporte en plus de cela la mesure de la fréquence cardiaque. Il s’agit, en plus du poids, de la seule information directement accessible à l’écran. Pour avoir accès à la composition corporelle, il faudra impérativement passer par l’application MyHealth by Terraillon. Si l’écran de la balance affiche des informations, c’est via l’application que nous avons les éléments les plus précis.

Ainsi, vous aurez accès aux taux métaboliques de base comme l’indice de graisse viscérale (la masse graisseuse qui entoure les organes) et votre apport calorique journalier calculé selon votre activité et physiologie. Notez que le produit est certifié HDS, ce qui signifie que les données sont hébergées en France.

Commercialisée en septembre au prix de 79,99 euros, elle se révèle à peu près 25 % moins coûteuse que sa concurrente directe chez Withings la Body Smart. Une alternative pour ceux qui recherchent une balance connectée complète et abordable.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.