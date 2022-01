Ces ampoules connectées vintage peuvent fonctionner même sans wifi

Pour enrichir sa gamme d’ampoules LED connectées et aller flirter avec le look rétro qui a la cote en ce moment, Konyks lance ses modèles Antalya Easy à filament. Leur point fort : elles fonctionnent en Bluetooth comme en Wi-Fi.

Spécialiste des éclairages et des prises connectées pour la maison, Konyks enrichit sa gamme Antalya d’une nouvelle déclinaison « Vintage » avec l’arrivée d’ampoules LED à filament Antalya Style.

Ces élégantes ampoules connectées E27 proposent une connexion en Wi-Fi comme en Bluetooth, parfaite pour toutes les situations. Car l’utilisation en Bluetooth de votre smartphone peut prendre le relais en cas de coupure de la connexion internet.

Un hommage à Thomas Edison

Côté design, pas d’ampoule traditionnelle arrondie, mais une forme inspirée de la toute première ampoule à filament de carbone conçue par Thomas Edison. L’Antalya Style est pensée comme un élément de décoration.

Comme pour de plus en plus de modèles chez Konyks, les Antalya Style peuvent être contrôlées à la voix via Amazon Alexa, Google Home ou des raccourcis Siri.

La configuration se fait extrêmement rapidement. Il suffit de charger l’application Konyks et d’ajouter l’ampoule. En moins de dix secondes, vous prenez le contrôle de l’ampoule depuis l’application, que vous soyez chez vous ou non. Que vous soyez en Wi-Fi ou connectée en Bluetooth à l’éclairage, vous pouvez choisir sa luminosité, sa température de couleur (de 2700 à 6500K), soit du blanc réglable du chaud au froid, à l’intensité maximale de 806 lumens (puissance 7 W).

Vous pouvez ensuite définir une ambiance selon la situation (lecture, soir, travail, loisirs, bain, etc.), créer des routines d’automatisation via des habitudes ou un planning défini (réveil, compte à rebours, scénarios). Et il est aussi possible de piloter son éclairage depuis son Apple Watch et l’application installée sur la montre connectée.

Notre avis :

La Konyks Antalya Style propose un look résolument rétro qui se mariera bien avec des luminaires de style industriel ou sur de simples socles pour mettre l’ampoule en valeur. La lumière est assez intense en luminosité maximale, chaleureuse, que vous optiez pour des teintes marron ou vers une lumière très blanche.

Le choix entre le Wi-Fi et le Bluetooth est un véritable plus. Tant que vous avez de l’électricité, vous pouvez utiliser votre ampoule et ajuster ses paramètres grâce au Bluetooth si jamais le Wi-Fi vous lâche. On aime aussi la simplicité de configuration qui rend la Antalya Style rapidement utilisable. Elle promet de plus 15 000 heures de fonctionnement.

Prix et disponibilité des Konyks Antalya Style

Le pack d’ampoules Antalya Style Vintage E27 est disponible au prix de 24,90 euros sur le site d’Amazon.

