Philips Hue Bridge v1 : son support prend fin, qu’est-ce que ça signifie pour vos ampoules connectées ?

Signify (ex Philips Lightning), comme prévu, confirme la fin du support de la v1 du Hue Bridge. On vous explique ce que ça signifie si vous avez ce pont de connexion chez vous.

Si vous avez un kit Philips Hue, vous avez sans doute un pont (Bridge) qui sert de hub de connexion, sauf si vous avez opté pour les dernières ampoules connectées en Wi-Fi. Sachez que g, le constructeur des produits Hue, a officialisé l’arrêt du support du Philips Hue Bridge v1… l’arrêt du support qui était déjà annoncé l’année dernière.

Plus aucune mise à jour de sécurité et la perte du contrôle à distance

Ce produit ne recevait plus de mises à jour fonctionnelles depuis quelques mois, mais le fabricant assurait l’interopérabilité ainsi que les mises à jour de sécurité. A partir de fin avril 2020, plus aucune mise à jour ne sera proposée et la compatibilité avec les autres services de Hue ne sera plus assurée. D’ailleurs, la dernière mise à jour majeure de son firmware remonte à février 2018, avec la prise en charge des ampoules compatibles Zigbee 3.0.

La première chose à faire est de vérifier si vous avez un Hue Bridge v1 : ce dernier a un boitier arrondi comme vous pouvez le voir ci-dessus. Sachez que ce pont de connexion Hue continuera de fonctionner, vous pouvez donc continuer de l’utiliser quelques semaines. Le contrôle local continuera de fonctionner au-delà du mois d’avril, vous pourrez toujours contrôler vos ampoules et interrupteurs mais en local, de chez soi, et uniquement avec l’app Hue Bridge v1.

Le passage au Bridge v2 n’est pas obligatoire, mais conseillé

Si vous voulez contrôler vos ampoules à distance il faudra impérativement passer sur la V2 du pont. Le pont Hue de 2e génération profite d’une toute nouvelle conception, ainsi que la prise en charge de la plate-forme Apple HomeKit. Vous pourrez donc contrôler vos ampoules avec l’aide de l’assistant Siri si vous avez un iPhone, un iPad ou encore un HomePod.

Le pont de connexion Hue V2 peut être en rupture de stock, voici quelques liens pour vérifier sa disponibilité :

Le connexion de connexion Hue V2 seul chez Amazon, Cdiscount, Boulanger ou encore Darty et Fnac

Attention à ne pas payer le pont plus de 60 euros, vous pouvez le trouver généralement à 55 euros ou attendre les promotions sur les packs Philips Hue.