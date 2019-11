La première fois que nous parlions de l’enceinte Djingo, c’était en 2017. Même si le temps nous a paru long, nous n’étions pas inquiets pour cette petite enceinte car nous avions régulièrement de ses nouvelles, dont celles du Show Hello de fin d’année 2018. Orange vient enfin de confirmer sa commercialisation, prévue ce 14 novembre 2019.

En résumé, l’Orange Djingo est une enceinte connectée qui propose les services Orange (téléphone, TV…) et l’assistant Amazon Alexa. On pourrait résumer cette enceinte à un Amazon Echo avec des services Orange. Bref, vous avez certainement compris.

Pour concevoir cette enceinte connectée, Orange s’est entouré d’un autre fournisseur d’accès internet : le FAI allemand Deutsche Telecom. L’enceinte est vendue dans une partie des boutiques Livebox et est avant-tout destinée aux clients Orange Livebox. En effet, les fonctionnalités principales tournent autour des services Orange.

Djingo et Alexa côte à côte

L’enceinte Djingo permet de passer des appels téléphoniques en main libre, de piloter, à la voix la TV d’Orange, d’écouter de la musique via Deezer ou Orange Radio et de contrôler les ampoules et les prises intelligentes de la Maison Connectée. Il permet également de mettre à jour sa liste de courses, de consulter la météo (données Météo-France) et les derniers titres de franceinfo. Toutes ces actions s’activent via la requête vocale « OK Djingo ».

Comme nous l’évoquions plus haut, l’autre partie des fonctionnalités est assurée par l’assistant Amazon Alexa. Vous aurez donc accès à l’ensemble des services Amazon, dont la centaine de skills disponibles. Pour parler à Alexa, rien de plus : il suffit de dire « Alexa ».

Djingo sera également accessible depuis la télécommande vocale de la Livebox, une télécommande destinée aux propriétaires d’un décodeur UHD.

149,99 euros l’enceinte Djingo, 99 euros pour les clients Orange

L’enceinte Djingo est vendue à 149,99 euros, mais Orange prévoit une offre pour les clients Livebox ou Open Play/Jet/Up qui permet de récupérer 50 euros de réduction (sous forme d’ODR) si vous achetez l’enceinte entre le 14 novembre 2019 et le 5 février 2020.