Google Nest Mini : les 10 commandes les plus pratiques à utiliser au quotidien

Ne vous fiez pas à son petit gabarit, l'enceinte Nest Mini de Google profite d'un très grand nombre de fonctionnalités accessibles grâce à des commandes vocales. En voici 10 qui vous seront toujours très utiles.

Que ce soit sur un smartphone ou sur une enceinte connectée Nest Mini, l’Assistant Google est accessible depuis presque partout. Il est possible de l’utiliser aussi bien dans sa voiture, au travail, que dans son salon. C’est d’ailleurs le grand avantage de l’Assistant Google : il est accessible facilement, et se synchronise automatiquement avec votre compte Google et vos autres appareils connectés. Ainsi, tout ce que vous demandez à votre enceinte Nest Mini est ensuite consultable depuis un smartphone ou une tablette. D’autant que le micro embarqué est très efficace : Nest Mini peut entendre votre « Hey Google » sans que vous n’ayez à hausser la voix, même à bonne distance.

Seulement voilà, il n’y a pas de notice détaillée pour tirer pleinement parti de l’Assistant Google. Le plus simple est de lui poser des questions ou de l’interpeller afin de sonder toutes les possibilités. D’autant qu’une enceinte Nest Mini est capable d’apporter une véritable aide dans la vie quotidienne. Pour vous aider, nous avons sélectionné les 10 commandes les plus pratiques à utiliser au quotidien.

Nest Mini est disponible au prix de 59 euros sur le site de Google, mais également chez toutes les grandes enseignes. Un petit prix, pour un appareil aux multiples fonctionnalités. Enfin, pour tout achat d’une enceinte Nest Mini, vous bénéficiez automatiquement d’un abonnement de trois mois sans frais à YouTube Music Premium. De quoi profiter de l’intégration du service de streaming musical à l’enceinte.

Hey Google, ajoute de l’huile d’olive à ma liste de courses

Que ce soit pour faire des listes de courses, des listes de rappels ou d’évènements, l’Assistant Google est un outil de premier choix. Dès lors qu’une idée vous traverse l’esprit, il suffit de l’énoncer pour que l’Assistant Google en prenne note : « Hey Google, ajoute de l’essuie-tout à ma liste de courses ». Pour retrouver ensuite vos listes ou vos rappels, il est possible de les demander à Nest Mini avec un « Hey Google, qu’est-ce qu’il y a sur ma liste de courses ». Vous pouvez également les trouver sur l’application mobile Assistant (disponible sur Android et iOS), en appuyant sur l’image de votre profil Google situé en haut à droite.

Hey Google, éteins la lumière

En tant que centre névralgique de la maison connectée, Nest Mini est capable de contrôler tous les objets connectés compatibles sur simple commande vocale. L’utilisateur peut ainsi allumer ou éteindre les ampoules connectées de sa maison (les ampoules Philips Hue sont compatibles avec l’Assistant Google par exemple), augmenter la température du chauffage (avec le Nest Learning Thermostat, par exemple), ou encore baisser les volets. Les possibilités sont nombreuses.

Pour plus de praticité, certains appareils comme les ampoules connectées peuvent être groupés. Ainsi, un « Hey Google, éteins le salon » peut éteindre toutes les ampoules de cette pièce.

Hey Google, lance France Inter

Placée dans une salle de bain ou une cuisine, Nest Mini est l’enceinte idéale pour écouter votre matinale préférée. L’Assistant Google s’appuie sur le service TuneIn pour diffuser la radio. En plus des stations françaises, vous pouvez également écouter des stations du monde entier.

Hey Google, quelle est l’actualité ?

Vous sortez d’un long week-end durant lequel vous n’avez pas eu l’occasion de suivre l’actualité ? Nest Mini est capable de vous mettre à jour en diffusant sur demande les flashs infos provenant de différentes sources.

Depuis l’application Assistant, il est même possible de définir sa source préférée d’informations. Les choix sont nombreux : franceinfo, LCI, Europe 1, RTL, etc. Le flash info peut aussi être spécialisé dans certains domaines, avec par exemple le flash de L’Équipe ou le flash éco de franceinfo.

Hey Google, joue ma playlist Détente sur Spotify

D’une simple commande vocale, il est possible de lancer ses playlists et morceaux préférés de son service de streaming musical favori. L’Assistant Google profite de l’intégration des services de streaming les plus populaires comme Spotify, Deezer, Youtube Music ou encore Google Podcasts.

L’intégration de ces services est également très poussée sur les enceintes connectées Google comme Nest Mini. Vous pouvez par exemple créer un système multiroom depuis l’application Google Home, ou encore faire fonctionner deux enceintes simultanément pour un son stéréo plus puissant. Enfin, sur simple commande vocale, la diffusion de la musique peut basculer d’une enceinte à l’autre.

Hey Google, je pars au travail

Pour aller plus loin dans l’utilisation de l’enceinte Nest Mini, l’Assistant Google vous propose de créer des routines. Grâce à une commande vocale que vous définissez, plusieurs actions peuvent être exécutées. Par exemple, dire « je pars au travail » à Nest Mini peut entraîner l’extinction des lumières, une baisse du chauffage tout en obtenant des informations sur le trafic routier et les rendez-vous de la journée.

La configuration des routines se fait depuis l’application Assistant. C’est à l’utilisateur de les définir afin qu’elles correspondent au mieux aux usages de chacun. Par exemple, un « Hey Google, je veux regarder Netflix » peut activer le Chromecast du téléviseur et baisser le niveau de luminosité des ampoules. Un vrai majordome virtuel.

Hey Google, rappelle-moi de sortir les poubelles jeudi à 9 heures

L’Assistant Google est également très efficace lorsqu’il s’agit de remplacer un pense-bête. En effet, une simple commande vocale permet à Nest Mini de vous programmer le rappel de votre choix. Ce rappel peut contenir un sujet, ainsi qu’une date et une heure, mais aussi un lieu pour qu’il se déclenche au meilleur moment. Une notification intervient ensuite sur Nest Mini ainsi que sur le smartphone.

Hey Google, diffuse que le repas est prêt

Si vous logez dans une grande maison et que plusieurs enceintes Nest sont installées dans différentes pièces, l’Assistant Google peut diffuser le message de votre choix sur toutes ces enceintes. Cela peut être très pratique par exemple si vous avez besoin de quelqu’un, ou encore si le repas est prêt. Ainsi, plus besoin de crier pour obtenir de l’attention.

Hey Google, joue-moi le bruit de la forêt

Besoin de détente ? L’Assistant Google dispose d’une importante bibliothèque d’ambiances sonores conçues pour se détendre. Ainsi, Nest Mini est capable de diffuser le son d’une cheminée, d’un orage, d’une forêt ou encore d’un ruisseau. Idéal pour se détendre dans sa chambre, juste avant de s’endormir.

Hey Google, pile ou face ?

Si vous croyez à la chance, vous pouvez également demander à Nest Mini de tirer à pile ou face qui s’occupera ensuite de répondre avec un résultat aléatoire. D’autres fonctionnalités amusantes sont également disponibles. Par exemple, l’Assistant Google dispose de sa propre boule de cristal.

Enfin, plusieurs jeux sont accessibles avec Nest Mini. La commande « Hey Google, j’ai de la chance » lance un jeu de culture générale, auquel vous pouvez jouer seul ou à plusieurs.