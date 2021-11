Votre aspirateur robot iRobot sait désormais éviter votre sapin de Noël

À temps pour les fêtes, iRobot déploie une mise à jour pour rendre ses aspirateurs Roomba j7 et j7+ encore plus intelligents. Ils vont désormais être capables d'identifier et de contourner davantage d'objets, dont votre sapin de Noël.

Annoncé comme un aspirateur robot doté d’une intelligence artificielle capable d’apprendre de vos habitudes, le Roomba j7/j7+ veut en faire encore plus pour vous. Et c’est pour cela qu’iRobot continue de l’améliorer grâce aux diverses mises à jour poussées dans sa technologie maison iRobot Genius.

Si le robot est capable pour le moment d’éviter vos câbles qui traînent ou bien les accidents de vos animaux domestiques, il va également éviter de mettre la pagaille à Noël. Et pour cela, de nouvelles fonctionnalités ajoutées optimisent les performances de nettoyage des derniers aspirateurs robots de la marque en leur permettant de détecter et contourner les sapins de Noël, les chaussures et chaussettes.

Une IA qui ne veut pas pourrir votre Noël

Parmi les mises à jour micrologicielles, il y a néanmoins des améliorations dans l’aspiration. Vous allez pouvoir ainsi définir des zones de détection du sapin de Noël, ce qui signifie aussi bien éviter de lui rentrer dedans et le faire basculer qu’aller aspirer les aiguilles qui en tombent.

C’est en fait le robot qui suggère, grâce à son IA, une zone de nettoyage autour de l’arbre qui est, lui, de fait la zone d’exclusion (avec potentiellement les paquets déposés à son pied). De quoi le laisser gérer le ménage de fin de soirée en toute tranquillité grâce à sa vision et sa capacité d’identifier les meubles encore plus précises.

Annoncée lors de la présentation de l’appareil, la fonction Smart Mapping qui permet de transférer la cartographie des lieux d’un modèle d’aspirateur robot iRobot à un autre fait enfin son apparition. Elle concernera tous les aspirateurs robots Roomba dotés de la fonctionnalité de cartographie. Il est désormais très simple de transférer les informations d’un modèle à un autre lors du remplacement d’appareil ou de l’ajout. Et cela fonctionne même avec le robot laveur de sol Braava jet m6.

