Deux aspirateurs iRobot arrivent en France : les Roomba i5 et i5+

iRobot annonce la disponibilité en France de deux nouveaux aspirateurs robots, à savoir les Roomba i5 et i5+. Des appareils contrôlables à distance, notamment via un assistant vocal.

Deux nouveaux robots aspirateurs vont débarquer en France, il s’agit des modèles Roomba i5 et i5+ de la marque iRobot.

Des robots aspirateurs intelligents

iRobot rappelle que les i5 et i5+ possèdent la fonction Smart Mapping, qui permet de créer une « carte intelligente » afin de les envoyer nettoyer certaines pièces en particulier, même via un assistant vocal. Aussi, la base du modèle Roomba i5+ « peut contenir jusqu’à 60 jours de stockage » ; elle contient un sac dans lequel l’aspirateur peut se vider. Cela permet de ne pas le vider à chacun de ses nettoyages. Une base à laquelle l’aspirateur peut revenir automatiquement afin de se recharger également (l’i5 possède aussi cette fonction).

L’aspiration de cette série i5 qui est 10 fois plus puissante que la série Roomba 600. iRobot annonce aussi que l’on peut coupler l’iRobot i5/i5+ avec le robot laveur de sol Braava jet m6 lorsqu’il peut commencer à nettoyer une fois que Roomba a fini d’aspirer.

Lancez l’aspirateur avec votre voix

iRobot permet à ces deux aspirateurs robots de se lancer via un assistant vocal, à savoir Google Assistant, Alexa ou Siri. Ces appareils peuvent proposer des programmations personnalisées et des périodes suggérées pour le nettoyage. On peut effectivement créer des programmes pour nettoyer certaines pièces à certains horaires ou simplement le faire à la demande, que l’on soit chez soi ou pas.

iRobot indique que mes mises à jour automatiques du software de ses deux robots, ce qui permettra d’avoir de « nouvelles caractéristiques et fonctionnalités ». Un logiciel qui peut faire en sorte de nettoyer tout en contournant les meubles par exemple, le tout grâce aux capteurs, qui peuvent indiquer à l’aspirateur là où il ne peut pas aller. La série i5 intègre aussi des capteurs de saleté qui permettent à ces robots aspirateurs de savoir là où il faut insister sur l’aspiration.

Prix et disponibilité

Ces deux aspirateurs robots sont disponibles dès maintenant sur le site du constructeur ainsi que chez ses principaux revendeurs :

L’iRobot Roomba i5 est au prix de 449 euros

L’iRobot Roomba i5+ est au prix de 699 euros

