Ecovacs Deebot X1 Turbo : cet excellent robot laveur bénéficie de 500 euros de promo avec ce code exclusif

Les Prime Days d'Amazon commencent officiellement la semaine prochaine... mais pas pour Ecovacs, qui vient de lancer une promo très agressive avec une réduction de 200 euros sur l’un de ses meilleurs aspirateurs-robots. À cela, Frandroid vous propose un code supplémentaire pour faire chuter son prix de 300 euros supplémentaires.

Partir en vacances avec une maison propre, c’est partir l’esprit léger avec l’assurance de ne rien avoir à faire en rentrant. Et si votre aspirateur peut tout nettoyer sans vous faire lever le petit doigt, on ne va pas se mentir, c’est encore mieux. Ça tombe bien, du 8 au 11 juillet 2022, Ecovacs propose une belle réduction de 200 euros, complétée de 300 euros supplémentaires grâce au code exclusif FRANDOFF. Le prix de son excellent Deebot X1 Turbo passe ainsi de 1299 à 799 euros.

Turbo : la gamme la plus premium d’Ecovacs

Parmi les nombreux produits du constructeur, le Deebot X1 Turbo est l’un des plus premium et le plus complet des robots laveurs. Il bénéficie en effet à la fois d’une puissance d’aspiration parmi les plus puissantes du marché, mais en plus, il est également équipé pour un lavage en profondeur des sols.

Le tout est accompagné d’une station de vidange et de lavage permettant de remettre à neuf et au propre votre robot, sans avoir à bouger du canapé. La station de l’Ecovacs Deebot X1 Turbo est en effet multifonction.

Une station de vidange ultra complète

Grâce à un bac de 4 L de contenance, elle remplit d’abord le bac de lavage intégré au robot laveur. Une fois le sol propre et l’eau utilisée, il retourne à sa station pour profiter d’un lavage de ses serpillières rotatives et d’un remplissage en eau propre.

L’eau sale est bien évidemment, quant à elle, évacuée dans un bac de collecte de la station. Les serpillières sont enfin nettoyées et séchées à l’air froid pour ressortir impeccables et prêtes à nettoyer vos sols à nouveau. Le tout sans mettre vos petites mains dans la crasse.

On soulignera également sur ce modèle la présence de la technologie OZMO Turbo 2.0 qui assure une rotation des serpillières pouvant aller jusqu’à 180 tours par minute.

L’une des aspirations les plus puissantes

Côté élimination de la poussière, le Deebot X1 Turbo dispose d’une aspiration hyper puissante de 5000 Pa. C’est presque deux fois supérieur à ce que proposent habituellement les aspirateurs robots. De quoi venir à bout du demi-million (au bas mot) de poils perdus toutes les 10 minutes par votre compagnon à fourrure. Car vous l’aimez, en revanche ses poils virevoltants dans votre maison, un peu moins.

Et afin de s’assurer qu’aucun poil ne se retrouve du sol jusque dans votre salade, le Deebot X1 Turbo utilise deux brosses latérales rondes pour rabattre les saletés vers le collecteur et une brosse principale en caoutchouc qui s’occupe d’exterminer toute poussière du sol. Non mais.

Son autonomie va vous étonner

Au-delà de sa batterie de 5200 mAh offrant au Deebot X1 Turbo une endurance de quelques centaines de mètres carrés, le robot laveur d’Ecovacs est également autonome dans son comportement.

Il est d’abord couplé à une application Ecovacs très complète (disponible sur le Google Play Store et l’App Store) qui vous permet d’automatiser ses passages et de programmer des phases et des zones à nettoyer… Que vous soyez là ou non.

Mieux : grâce à sa caméra AIVI 3D, le Deebot X1 Turbo cartographie avec précision son environnement et est capable d’intégrer à sa feuille de route les obstacles en plus des zones à éviter que vous lui aurez indiqué.

Le premier robot laveur Ecovacs à intégrer un assistant vocal

Et si vous n’avez pas votre smartphone à portée de main, pas de problème. L’Ecovacs Deebot X1 Turbo est le tout premier robot laveur de la marque à bénéficier de son propre assistant vocal Yiko.

Grâce à lui, vous pourrez non seulement démarrer un cycle de nettoyage en lui demandant (gentiment), mais vous pourrez surtout désigner une zone particulière à nettoyer. Un simple « Ok Yiko », et votre aspirateur se mettra en route.

300 euros de réduction grâce au code Frandroid

En ce moment et jusqu’au 11 juillet (soit la veille du début des Prime Days), le Deebot X1 Turbo voit son prix chuter de 200 euros d’abord grâce à un coupon Amazon. À cette ristourne, ajoutez 300 euros supplémentaires grâce au code FRANDOFF. Cet aspirateur Ecovacs extrêmement complet passe ainsi d’un prix de 1299 euros à 799 euros, soit 500 euros de réduction. Un tarif quasi prohibitif pour cet aspirateur robot haut de gamme.

Enfin, une dernière information et pas des moindres : pour célébrer Ecovacs, un concours est organisé sur notre compte Twitter et Facebook. À la clé : un Deebot N8+ & un Deebot X1 Turbo ! Vous avez jusqu’au 15 juillet pour participer !