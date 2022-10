Dreame L10s Pro : cet aspirateur-robot premium fait une petite concession en échange d’un prix doux

Alors que les marques se lancent dans la course à l’ultra-premium pour leurs aspirateurs-robots, Dreame a fait le choix de miser avant tout sur un excellent rapport qualité-prix pour son dernier-né, le Dreame L10s Pro.

Les aspirateurs-robots haut de gamme représentent un budget conséquent. Leur prix avoisine, voire dépasse, généralement les 1000 euros. Pour réduire la facture, il faut concéder quelques fonctionnalités anecdotiques. Par exemple, se passer d’un système de vidange automatique permet de diviser par deux le prix de l’appareil, sans sacrifier les fonctionnalités les plus importantes. En premier lieu : un aspirateur puissant et autonome.

Une telle alternative est désormais proposée par Dreame. Après avoir lancé son Dreame L10s Ultra fin septembre, la firme chinoise revient avec un nouveau modèle plus abordable, le Dreame L10s Pro.

En dépit de son prix contenu, il n’en oublie pas l’essentiel et offre puissance, polyvalence et autonomie. Pourquoi consacrer des heures chaque semaine à faire son ménage, alors qu’il peut être totalement automatisé avec cet aspirateur-robot ?

Si le Dreame L10s Pro s’avère bien équipé, sa véritable force réside dans son prix. Jusqu’au 4 novembre, il est disponible en exclusivité chez Amazon avec une remise exceptionnelle de 90 euros, ramenant son prix à 509 €.

Deux modes de nettoyage sous le signe de la puissance

Bien qu’accessible, le Dreame L10s Pro embarque des fonctionnalités complètes. Il ne se contente pas d’aspirer le sol, mais il se charge aussi de le laver.

Il s’adapte à tous types de surfaces, même les plus complexes grâce à sa puissance d’aspiration de 5300 Pa, similaire à celle du modèle Ultra. Dreame a mis le paquet pour que les miettes les plus fines et les poils d’animaux n’échappent pas à son L10s Pro, même lorsqu’elles sont logées dans les tapis et les moquettes. Et pour éviter que les cheveux ne s’emmêlent et bloquent l’aspiration, ce nouvel appareil est équipé d’une brosse en caoutchouc.

Le lavage est, lui aussi, optimisé grâce à une double serpillère rotative à puissance variable, chargée de venir à bout des taches les plus tenaces.

Pour stocker les résidus, l’aspirateur-robot embarque deux réservoirs, l’un de 450 mL pour la poussière et l’autre de 190 mL pour l’eau. Des capacités suffisantes pour faire un passage complet dans toute la maison. D’autant plus que l’autonomie se montre confortable avec à l’appui une large batterie de 5200 mAh.

Un aspirateur-robot intelligent qui s’adapte à son environnement

Si la puissance et l’autonomie sont incontournables sur ce type d’appareil, les aspirateurs-robots haut de gamme sont surtout prisés pour leur indépendance, car ils ne requièrent pas votre intervention en cours de nettoyage.

Grâce à l’intelligence artificielle et à l’imagerie 3D, le Dreame L10s Pro évite les obstacles. L’appareil détecte tous les petits objets éparpillés sur le sol comme les jouets, ainsi que les meubles et les chaises, puis les contourne automatiquement. Il décèle aussi les zones de vide, dans les escaliers par exemple, pour limiter les risques de chutes. Vous pouvez donc le laisser aspirer sans votre surveillance.

Autre atout de taille, sa technologie ultrasonique lui permet de distinguer le type de sol sur lequel il s’apprête à passer. Dès lors qu’il s’agit de tapis et de moquette, il se charge d’augmenter automatiquement la puissance d’aspiration. Et pour ne pas mouiller ces surfaces en tissu, l’aspirateur-robot est capable de soulever automatiquement la double serpillère jusqu’à 7 mm.

Choisissez quand et où l’aspirateur-robot doit nettoyer

À l’instar du Dreame L10s Ultra lancé le mois dernier, le L10s Pro bénéficie d’un système de cartographie basé sur la technologie LiDAR. Depuis l’application Dreamehome, quelques clics suffisent pour programmer le nettoyage. C’est vous qui choisissez quand il doit se lancer et où il doit passer, afin de ne pas être dérangé durant le processus. Vous pouvez aussi l’intégrer à vos routines personnalisées.

Le système propose de définir précisément les déplacements successifs de l’aspirateur-robot, pièce par pièce, mais aussi les lieux à exclure, qu’il s’agisse d’une salle entière ou de zones spécifiques.

Pour apporter encore plus de liberté et de facilité d’utilisation, le Dreame L10s Pro est compatible avec les commandes vocales Alexa, Siri et Google Assistant. En quelques mots, via votre smartphone ou une enceinte connectée, vous pouvez lancer, mettre en pause ou stopper votre aspirateur-robot.

Un prix encore plus attractif avec cette offre de lancement

Le Dreame L10s Pro affiche des fonctionnalités dignes d’un aspirateur-robot premium. Bien équipé et puissant, il s’avère relativement complet. Il ne lui manque finalement que la vidange automatique, dont on peut aisément se passer.

Mais si vous êtes prêt à faire cette petite concession, vous tenez là l’un des meilleurs aspirateurs-robots du moment en termes de rapport qualité-prix. À l’occasion de sa sortie, le Dreame L10s Pro est disponible chez Amazon au tarif réduit de 509 euros, au lieu de 599,90 euros, et ce, jusqu’au 4 novembre.