Le marché des robots aspirateurs a énormément évolué ces dernières années, avec des modèles de plus en plus performants et abordables. On trouve désormais des produits entièrement autonomes, aux prix conséquents, mais aussi des appareils très performants et intelligents à des tarifs bien plus abordables qu'il y a quelques années. Le Dreame D9 Max en fait justement partie, offrant de nombreuses fonctions avancées dont un mode serpillière et une navigation laser, le tout pour un prix inférieur à 300 euros.

Avec Roborock, Dreame est une des marques montantes en termes de robots aspirateurs-laveurs. Elle propose une très large gamme d’appareils, dont le fameux L10s Ultra, son produit phare qui peut aspirer et laver les sols en complète autonomie. Celui-ci reste cependant un modèle très haut de gamme, affiché à plus de 1 000 euros hors promotion.

Fort heureusement, la gamme de Dreame comprend également des robots plus abordables, dont le D9 Max. Celui-ci affiche un excellent rapport qualité-prix, notamment grâce à sa forte puissance d’aspiration, sa navigation radar, mais aussi sa capacité à laver les sols, le tout dans un prix contenu de 280 euros.

Dreame D9 Max Fiche technique

Modèle Dreame D9 Max Dimensions 35 cm x 9,7 cm x 35 cm Surface couverte maximum pour un cycle de nettoyage 250 m2 Détection des obstacles 1 Couleur Noir Fonction lavage 1 Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un aspirateur fourni par Dreame.

Dreame D9 Max Un design réussi pour un look premium

Malgré un positionnement milieu voire entrée de gamme, le D9 Max impressionne par ses finitions et sa qualité de fabrication, qui semble robuste et durable. Il fait penser à un produit premium, notamment grâce à son coloris noir ou blanc brillant, qui renforce cette impression de qualité. Sa taille est d’ailleurs comparable aux robots haut de gamme, avec des dimensions de 350 x 350 x 96 mm, qui lui permettent toutefois de se glisser sans encombre sous les meubles, grâce à sa hauteur de 9,6 cm.

En regardant de plus près, on remarque quelques détails qui le distinguent toutefois des modèles plus onéreux, comme par exemple l’absence de caméra ou de capteur d’obstacle laser. Cependant, l’apparence globale reste très soignée, avec sur le dessus le dôme LiDAR de la même couleur que le reste du robot, ainsi que deux boutons d’accès rapide.

Dreame a également intégré un capot sur la partie supérieure du robot, qui abrite notamment le grand bac à poussière de 570 mL. Ce design ingénieux permet ainsi d’y accéder sans avoir à retourner l’aspirateur robot. La qualité des charnières semble également bonne, ce qui rassure sur la durabilité du capot. Une petite brosse y est également intégrée et se révèle très pratique pour nettoyer le robot.

Hagop Kavafian pour Frandroid // Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

La partie inférieure est quant à elle assez classique, avec une seule brosse latérale en silicone, ainsi qu’un rouleau-brosse en caoutchouc et en fibre de nylon. Les ingénieurs de Dreame ont trouvé un moyen astucieux pour arrimer le module de la serpillière, puisque celui-ci se glisse sous le robot et s’y clipse très simplement, sans avoir à le retourner ou le manipuler. La serpillière se fixe en faisant glisser une fine partie rigide dans une encoche puis en scratchant le reste de la serpillière au module. Ce mécanisme permet de la maintenir en place pendant le nettoyage, tout en restant simple d’utilisation. Naturellement, le module de la serpillière fait également office de réservoir d’eau propre et se remplit facilement sous le robinet.

La base du D9 Max est minimaliste, puisqu’elle ne sert qu’à recharger le robot. Son design et sa hauteur coïncident avec ceux de l’aspirateur, ce qui lui permet de s’intégrer naturellement dans votre intérieur, et même d’être placée sous un meuble pour plus de discrétion. Terminons enfin par le contenu de la boite, qui se limite malheureusement à l’aspirateur, la base et les accessoires indispensables. En effet, comme à l’habitude de Dreame, aucun accessoire de rechange n’est fourni, contrairement à d’autres marques plus généreuses comme Ultenic.

Dreame D9 Max Une compatibilité multi-application

Les aspirateurs robots Dreame ont la spécificité d’être compatibles avec l’application de la marque, mais aussi Mi Home de Xiaomi. C’est particulièrement utile si vous utilisez d’autres appareils connectés, comme des caméras de surveillance, puisque vous n’avez pas à multiplier le nombre d’applications installées sur votre smartphone.

Peu importe celle sur laquelle se porte votre préférence, les deux permettent de contrôler le robot de manière intuitive. Dans un premier temps, le robot parcourt votre logement pour constituer une carte de celui-ci, grâce au télémètre laser embarqué. Cette étape ne prend que quelques minutes, avant de pouvoir personnaliser la carte pour redéfinir l’espace, renommer les pièces et même créer des murs virtuels. Le D9 Max est également capable de gérer plusieurs cartes, ce qui est très utile si votre logement comporte plusieurs étages, ou si vous comptez embarquer votre robot avec vous dans votre résidence secondaire.

L’application permet de consulter le statut de l’aspirateur, sa localisation et l’avancement du nettoyage. De même, il est possible de programmer des sessions de nettoyage et de choisir la puissance d’aspiration et le débit d’eau à utiliser. Il est également possible de lancer le nettoyage de pièces spécifiques ou même d’une zone tracée sur la carte. Enfin, une télécommande virtuelle permet de déplacer le robot au plus près de la saleté pour un nettoyage ciblé.

En plus d’applications Xiaomi Mi Home et Dreamehome, le D9 Max est compatible avec Google Assistant et Alexa. Malheureusement, l’intégration avec l’assistant d’Amazon n’est pas très réussie, puisqu’il n’est pas possible de dire au robot quelle pièce nettoyer ou de choisir le mode de nettoyage.

Dreame D9 Max Une excellente performance d’aspiration

Malgré son prix abordable, le Dreame D9 Max dispose d’une puissance d’aspiration de 4 000 Pa, soit nettement au-dessus de la moyenne. Celle-ci est complétée par l’utilisation d’un rouleau-brosse unique en caoutchouc et en fils de nylon, qui se révèle être très efficace pour ramasser la poussière est les particules, notamment sur sols durs et les joints de carrelage. Même sur sols sales, le D9 Max n’a fait qu’une bouchée de la poussière, terre et poils de chien dispersés à travers la maison.

La brosse latérale s’en sort assez bien pour ramasser la saleté le long des plinthes, même si le nettoyage des coins n’est pas parfait. Pour ce qui est des tapis, le D9 Max dispose d’un mode boost qui lui permet d’aspirer plus efficacement. Toutefois, il n’est pas le produit le plus adapté pour les tapis épais, notamment car son rouleau-brosse convient mieux pour les sols durs. Il fera toutefois l’affaire pour les tapis assez fins.

Quatre modes d’aspiration sont proposés, à savoir silencieux, standard, fort et turbo. Les deux premiers sont assez peu bruyants et il est possible d’avoir une conversation ou de regarder la télévision sans encombre pendant que le robot travaille. Les deux derniers sont, comme leurs noms l’indiquent, puis puissants, mais assez bruyants. Il est donc préférable de les utiliser lorsque vous êtes absent, afin d’éviter d’être dérangé par le bruit.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Le D9 Max est également équipé d’une serpillière, qui permet un lavage des sols à l’eau claire. Bien entendu, on est très loin de l’efficacité d’un robot entièrement autonome avec une base d’auto-nettoyage. Ce mode convient donc mieux pour des petites surfaces peu sales. En effet, en mode lavage, la serpillière est utilisée pour l’intégralité de la surface à nettoyée sans qu’elle être rincée ou nettoyée.

Si les sols sont sales, la serpillière va donc surtout déplacer la saleté, sachant qu’elle continue d’être humidifiée pendant le cycle et nettoyage. Ce mode est donc à privilégier pour un nettoyage rapide de vos sols peu sales, comme par exemple avant de recevoir des invités, plutôt qu’un véritable nettoyage humide en profondeur.

Comme mentionné précédemment, le D9 Max ne dispose pas de caméra et se contente d’utiliser un télémètre laser pour se déplacer dans le logement. Ceci dit, il s’en sort remarquablement bien, que ce soit en termes de création de la carte, ou de capacité à se déplacer. Il n’éprouve aucune difficulté pour contourner les meubles ou se déplacer, et ne s’est jamais retrouvé bloqué pendant notre test. De même, les pieds de tables et de chaises ne sont pas un problème pour lui, tout comme les marches qui peuvent séparer des pièces, tant qu’elles ne dépassent pas 2 cm. Cette efficacité s’applique cependant à condition de ne pas laisser trainer de câbles ou de petits objets au sol, puisque le D9 Max ne peut pas les détecter et se délectera donc de vos chargeurs.

Terminons par l’autonomie du Dreame D9 Max, qui peut atteindre près de 2,5 heures grâce à sa batterie de 5200 mAh. Même en mode turbo, l’autonomie est excellente et permet de couvrir une surface de plus de 75 mètres carrés en une seule charge. Si cela venait à ne pas suffire, le robot peut retourner se recharger et reprendre le travail quand le niveau de batterie est suffisant. Malheureusement, Dreame ne propose pas la possibilité de le recharger durant les heures creuses, ce qui aurait été un plus.

Dreame D9 Max Un entretien simplifié

Le Dreame D9 Max n’a pas la prétention d’être un robot entièrement autonome, ce qui signifie qu’il faut l’entretenir régulièrement. Ceci dit, Dreame a quelque peu simplifié les choses, en facilitant l’accès au bac à poussière grâce à la trappe supérieure du robot. Sa grande taille signifie également qu’il suffira de le vider en moyenne une fois par semaine.

Concernant la serpillière, il y a un peu plus de travail manuel à faire avant et après chaque cycle, puisqu’il faut remplir le réservoir d’eau, humidifier la serpillière et la replacer sur le module. Comme mentionné plus haut, celui-ci se glisse très simplement en place et se retire de la même manière, évitant encore une fois d’avoir à retourner le robot. Il faudra toutefois laver et sécher la serpillière manuellement après chaque cycle, ce qui peut être contraignant, mais rappelons que le mode serpillière du D9 Max n’est de toute façon pas si abouti pour être utilisé fréquemment.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Terminons enfin par l’entretien du rouleau-brosse, qui est annoncé comme étant très simple. En effet, Dreame qualifie la brosse de « design sans enchevêtrement » ce qui est souvent un problème avec les fils de nylon. Malheureusement, la promesse n’est pas tenue, puisque les poils d’animaux et les cheveux s’emmêlent dans la brosse et sont assez fastidieux à retirer. Pire encore, il faut penser à la nettoyer fréquemment, sous peine qu’elle ne soit bloquée.

Malgré ces quelques petits défauts, il est important de rappeler que l’entretien du D9 Max reste plus simple que celui d’autres modèles concurrents, notamment à ce prix. En effet, à moins d’investir dans un modèle avec station de vidange ou même de lavage automatique, vous devrez vous charger de l’entretien du robot vous-même.

Dreame D9 Max Prix et date de sortie

Le Dreame D9 Max est disponible à moins de 300 euros. Sur Amazon, par exemple, il s’affiche à 279 euros et profite même d’une promotion au moment où nous publions ce test, l’occasion des French Days. Le très bon rapport qualité-prix de cet aspirateur robot devient ainsi encore plus intéressant.