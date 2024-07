Ces deux fonctionnalités inédites font de cet aspirateur-robot un pionnier dans sa catégorie

Enfin un aspirateur-robot lavant que vous ne lâcherez pas de sitôt. Disponible exceptionnellement au prix contenu de 299 euros, l’Eureka 10s est pourtant le premier du genre à adopter un fonctionnement sans sac et une technologie cyclonique. Une combinaison qui le rend tout à fait unique.

La praticité des aspirateurs-robot lavants n’est plus à démontrer. Et s’ils peuvent en plus vous permettre de réaliser des économies sur le long terme, c’est encore mieux. Sur ce marché, la marque Eureka s’est taillée une place de choix avec des produits innovants et abordables. Son nouvel Eureka 10s en est un bel exemple. Grâce à lui, exit les coûts d’entretien cachés et les pertes d’efficacité à travers le temps.

Son astuce : une base sans sac pour ne plus avoir à alourdir sa facture chaque mois et une technologie de filtration cyclonique pour éviter à terme une baisse de la puissance d’aspiration. Pourtant bien équipé et fraîchement officialisé, l’Eureka 10s est accessible à seulement 299,99 euros au lieu de 399,99 euros.

Des atouts centralisés dans sa station

À moins de 400 euros, rares sont les aspirateurs-robot équipés d’une station, innovante de surcroît. Or, sans base, comment espérer se décharger réellement de la corvée du ménage ?

Reconnu pour l’excellent rapport qualité-prix de ses aspirateurs-robot, la marque crée une nouvelle fois la surprise avec l’Eureka 10s, un modèle à la fois novateur et abordable, affiché en ce moment à 299,99 euros au lieu de 399,99 euros.

Pour son dernier-né, l’entreprise, spécialisée depuis 100 ans dans le matériel de nettoyage, s’est surtout concentré sur la station d’accueil fournie avec l’appareil.

La marque a apporté un soin particulier au design de la base et le résultat est du plus bel effet : une conception ultra-compacte, des lignes fines et arrondies dans des coloris anthracite et violet. Tous les codes du premium ont été repris.

Mais son véritable atout réside dans son fonctionnement. Contrairement à la plupart des aspirateurs-robot actuels, l’Eureka 10s est dépourvu de sacs. Vous n’avez donc pas à en acheter régulièrement, et ne serez jamais contraint de mettre votre appareil au rebut passé quelques années, si la production des sacs s’arrête.

Cette base profite d’un bac XL de 1,5 L et peut ainsi accueillir jusqu’à 30 jours de poussières. Autrement dit, même en programmant des routines quotidiennes de nettoyage, pendant un mois, vous n’avez pas à vous soucier de l’entretien de votre aspirateur, sauf pour l’alimenter en eau.

Autre atout et pas des moindres : la base est équipée d’un système de filtration multi-cyclonique, chargé d’aspirer puissamment la saleté amassée par le robot et de séparer l’air de la poussière. Résultat, les filtres ne sont plus obstrués par ces particules et la puissance d’aspiration reste stable dans le temps. Voilà qui œuvre en faveur de sa longévité.

Un large panel de fonctionnalités pour vous faciliter la vie

Si l’accent a été mis sur la base, le robot en lui-même ne manque pas d’arguments. L’Eureka 10s aspire à une belle puissance de 4000 Pa et grâce à sa brosse anti-emmêlement en V, ainsi que ses deux brossettes latérales, il vient à bout des poussières logées dans les plus petits recoins.

Équipé d’un capteur LiDAR placé à son sommet et de deux capteurs laser latéraux, le robot est aussi capable de détecter les objets sur son passage, puis de les éviter. Et lorsqu’il approche d’un tapis, l’Eureka 10s soulève automatiquement sa serpillère de 10 mm et augmente la puissance d’aspiration à son niveau maximal.

Ppour créer des routines de nettoyage, cartographier vos pièces, définir les zones à nettoyer ou à exclure, tout se passe du côté de l’application Eureka, disponible sur Android et iOS.

Et pour gagner encore plus de temps, vous pouvez commander directement l’Eureka 10s par la voix, via Amazon Alexa et Google Assistant et par exemple lui demander d’accroître la puissance d’aspiration et le débit d’eau en cas de tâches incrustée.

Doté d’une série de fonctionnalités pratiques et d’une belle autonomie de 180 minutes, cet aspirateur-robot accompagné de sa station innovante est accessible en ce moment au prix plancher de 299,99 euros.