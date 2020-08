Comment iRobot va rendre plus efficaces ses aspirateurs robots avec une simple mise à jour

iRobot annonce le déploiement d'une toute nouvelle application, revue entièrement, qui sera proposée sur tous les robots connectés de la marque, y compris les anciens modèles.

Pendant l’été, nous avons eu l’occasion de discuter avec Colin M. Angle, le fondateur de iRobot. Nous pensions que de nouveaux produits seraient annoncés, un aspirateur robot plus performant ou une nouvelle technologie de détection d’obstacles. Ces discussions, tout comme les keynotes, commencent toujours par rappeler l’état du marché : iRobot continue d’être leader de la catégorie aspirateur-robot, malgré l’offensive de Roborock et bien d’autres marques. L’Américain a ainsi vendu 30 millions de robots aspirateurs en 30 ans, dont presque 7 millions sont connectés.

Après quelques minutes de discussion, nous nous sommes rendu compte qu’aucun nouveau produit ne serait annoncé pour la rentée universitaire. Le confinement imposé par la crise sanitaire liée au Covid-19 aurait permis aux équipes de réfléchir sérieusement à l’évolution de leurs robots… peut-être ont-ils pu passer plus de temps à les utiliser chez eux. Personnellement, je pense que ce qui est annoncé aujourd’hui est dans les tuyaux depuis plusieurs mois… c’est même fort probable.

Une refonte complète de l’application iRobot Home

iRobot a donc annoncé une mise à jour logicielle pour l’ensemble de ses robots (Roomba et Braava) et donc pas uniquement les nouveaux modèles. Cette mise à jour concerne l’application mobile, iRobot Home, qui sert à communiquer avec le robot, avec une nouvelle plateforme nommée Robot Genius Home Intelligence. iRobot veut donner plus de contrôle à ses utilisateurs, rendre le robot plus utile et plus intelligent, encourager la collaboration… et surtout rendre l’aspirateur robot moins frustrant et bien plus à l’écoute des utilisateurs.

La grande annonce de iRobot est la mise à jour de l’application qui a été totalement revue avec de nouvelles fonctionnalités.

Moins de frustration, plus de collaboration

Désormais, vous pourrez donc programmer le robot, non pas seulement en lui précisant l’heure et le jour de passage (comme c’état déjà le cas), mais via des événements. Ces événements sont assez larges en définition, les robots pourront passer sous la table de la salle à manger après un dîner, ou même pour des événements plus épisodiques, comme lorsque vos animaux de compagnie entament leurs mues (les propriétaires de shiba inu savent pertinemment de quoi je parle). L’application peut même vous suggérer de passer plus souvent pendant les périodes où les allergies sont plus fréquentes.

En partenariat avec d’autres acteurs de la maison connectée, dont les solutions de sécurité et de localisation, l’aspirateur robot ou le robot laveur de sol pourront être lancés automatiquement lorsque vous n’êtes pas chez vous.

L’application permet également de sensibiliser le robot à des endroits précis qui doivent être nettoyés avec précautions ou plus régulièrement. Ces automatisations peuvent être réglées directement sur l’application iRobot Home, d’ailleurs iRobot intègre IFTTT Connect (une solution qui permet de créer des chaînes d’instruction simples appelées applets). Rappelons également que iRobot intègre déjà Amazon Alexa et Google Assistant, les nouvelles fonctions seront également accessibles via les assistants vocaux.

La mise à jour est déployée ce 25 août sur iPhone et Android, nous n’avons pas encore pu la tester. La nouvelle app est compatible avec les produits haut de gamme, dont les i7 et s9 que nous avons testés, ainsi que la gamme Roomba 900 et 600.