Ecovacs N8 Pro+ : l’aspirateur robot qui sait tout faire, et avec une très grande précision

Ecovacs lance une nouvelle famille d’aspirateurs robots, la Deebot N8. Et pour l’inaugurer, voici le Deebot N8 Pro+, le modèle haut de gamme capable d’aspirer et laver en même temps. Mais il a surtout pour lui une précision du nettoyage et de la détection d’objet.

Sur le marché des aspirateurs robots, Ecovacs est un nom connu qui continue de distiller ses modèles en essayant de garder un rapport possibilité/prix intéressants face à une concurrence foisonnante. Voici donc une nouvelle famille de produits qui mise sur la polyvalence : la gamme Deebot N8.

Un modèle complet et performant

Parmi eux, le Deebot N8 Pro+ est le fer de lance d’une famille qui se veut intelligente, précise et extrêmement puissante. Et pour remplir sa mission, Ecovacs a doté son aspirateur robot de tous les atouts du moment.

Le Deebot N8 Pro+ est conçu pour tout faire : il passe évidemment l’aspirateur, mais peut aussi laver en même temps grâce à la technologie de lavage Ozmo. L’application propose 4 niveaux d’humidité adaptés aux types de sols (stratifié, bois, carrelage, etc.) et à vos besoins. Le réservoir est assez grand pour assurer un nettoyage assez large.

Il est vendu avec la station de vidage automatique, désormais signe incontournable du haut de gamme, qui annonce une capacité de 30 jours d’utilisation (réservoir de 2,5 L de poussières et saletés). L’application Ecovacs Home vous préviendra quand sera venu le moment de vider le bac. Et même par un message vocal.

Une détection d’objet jusqu’à 1 mm de hauteur

Le nouveau venu améliore aussi sa détection des obstacles pour assurer un meilleur nettoyage. Sa technologie 3D TrueDetect scanne les environs avec une précision renforcée (de 4,5 cm à 30 cm devant lui). Il va ainsi détecter toutes sortes d’obstacles (pieds de chaise, obstacles même miniatures à partir d’un millimètre, bas de rideaux, etc.), mais aussi les endroits un peu trop bas où il ne pourra pas circuler.

Côté puissance de nettoyage, le Deebot N8 Pro+ est annoncé 73 % plus performant au niveau de l’aspiration que l’Ozmo 950. Le mode Max+ peut ainsi s’attaquer encore plus facilement à la poussière incrustée dans les tapis. Il est capable de distinguer les modifications de sol rencontrées durant le nettoyage et de s’y adapter.

Il conserve la technologie TrueMapping pour cartographier le logement à l’aide d’un laser, en tenant compte de tous les obstacles possibles, de toutes tailles. En quelques secondes, il scanne les lieux et affiche une carte précise avec les escaliers qu’il sait éviter. Il peut enregistrer jusqu’à deux étages différents, définir des limites virtuelles, des zones précises à nettoyer. S’il juge que sa batterie est trop faible, il retourne sur sa base automatiquement pour se recharger.

Le modèle d’Ecovacs est compatible avec Amazon Alexa ou Google Home. Il peut donc être piloté vocalement depuis les services et entrer dans des scénarios de maison connectée.

Prix et disponibilités

Le Deebot N8 Pro+ est un modèle qui coche quasiment toutes les cases, si ce n’est l’absence d’une caméra que l’on commence à trouver sur ce type d’appareil. Il est disponible à compter de ce 2 mars au prix de 699 euros. Un modèle sans station de vidage automatique (Deebot N8 Pro) sera mis en vente début avril à 499 euros.

Deux autres robots aspirateurs sont annoncés : le Deebot N8+ (avec station) à 599 euros et le Deebot N8 sans station à 399 euros. La station de vidage automatique sera vendue séparément à partir de la fin mars à 299 euros.