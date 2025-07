7000 m² en 12 heures : le nouveau robot tondeuse Lymow One révolutionne le secteur sans vous ruiner

Souvent hors de prix et complexes à configurer, les robots tondeuses dédiés aux grandes surfaces ont trouvé un nouveau concurrent de poids avec le Lymow One.

Robot tondeuse One // Source : Lymow

Trouvez un robot tondeuse dédié aux grandes surfaces à un tarif raisonnable n’est pas simple. Mais Lymow entend bien faire bouger les lignes avec son nouveau robot tondeuse sobrement intitulé One : capable de tondre 7000 m² en 12 heures (en vitesse optimale) et doté de chenilles robustes qui lui permettent de passer absolument partout, l’appareil ne sacrifie aucune option de confort ou de sécurité pour tenir la distance sans pour autant faire augmenter la facture.

Disponible à 1882 € durant la période de précommande et avant sa sortie officielle, au lieu de 2580 euros habituellement en ce mois de juillet, le Lymow One pourrait bien convaincre celles et ceux qui hésitent encore à confier l’entretien de leur (grande) pelouse à une machine.

Une cadence de travail infernale

C’est LA caractéristique principale de ce Lymow One : le robot tondeuse est capable de couvrir jusqu’à 7000 m² en une journée. Une capacité impressionnante rendue possible par sa batterie de 15 Ah qui se recharge rapidement (10 à 90 % en moins de 90 minutes), mais aussi son moteur brushless de 300 W capable de monter jusqu’à 1200 W, ses disques coupants qui tournent à 6000 tours par minute et une largeur de coupe de plus de 40 cm. Des caractéristiques jamais vues sur un appareil de ce prix.

Robot tondeuse One // Source : Lymow

Avec ses chenilles tout-terrain, la machine va vite, mais peut surtout grimper de grosses pentes (jusqu’à 45°) et franchir des obstacles faisant jusqu’à 5 centimètres de haut. Toujours à l’aise même sur les terrains humides et accidentés, le Lymow One n’oublie pas d’être fiable sur la durée avec un plateau flottant qui s’adapte aux aspérités des terrains irréguliers. Il offre ainsi une hauteur de tonte ajustable entre 30 et 100 mm, tandis qu’un petit ventilateur vient disperser les copeaux sur la route de l’appareil, pour un rendu uniforme.

Un concentré de technologie que l’on contrôle du bout du doigt

Prouesse mécanique autant que technologique, le Lymow One tient aussi son efficacité remarquable de son système de navigation double. D’une part, le positionnement par RTK fait le lien permanent entre la balise fournie, le robot et les satellites avec le double intérêt d’offrir une précision au centimètre et une cartographie automatisée de l’espace. Un système complété par une cartographie visuelle 3D (VSLAM) qui repère les environs en temps réel pour adapter le parcours de la machine aux éventuels problèmes rencontrés en route.

Pas de mauvaise surprise à l’usage avec ces deux techniques qui marchent de concert, d’autant que des capteurs placés un peu partout — pare-chocs frontal, ultrason, caméra — repèrent et identifient les obstacles potentiels pour trouver la route la plus sûre.

Robot tondeuse One // Source : Lymow

Comme d’habitude avec ce type de produit, une application mobile permet de piloter la tondeuse pour définir ses zones et horaires d’action, établir des périmètres interdits — piscine, massif de fleurs, terrasse — et même décider de la trajectoire de l’appareil pour unifier le rendu visuel de la tonte. C’est facile, pratique et efficace.

Sécurité et robustesse

La sécurité de l’appareil, des animaux et des êtres humains est au cœur des enjeux de Lymow. Son One est en effet pourvu d’un capteur de pluie qui l’incite à se mettre à l’abri en cas d’averse, mais aussi d’un capteur de soulèvement qui arrête immédiatement les lames. Aussi utile pour empêcher les accidents que pour prévenir des vols, cette fonction à de quoi rassurer les familles qui souhaitent laisser la machine opérer sans surveillance particulière.

Robot tondeuse One // Source : Lymow

Le châssis imposant du Lymow One est en alliage d’aluminium pour apporter durabilité et stabilité à ce beau bébé de 35,2 kg. Une masse conséquente qui se déplace pourtant dans un relatif silence, puisque l’appareil ne dépasse jamais les 68 dB en fonctionnement. C’est le même niveau de bruit qu’une conversation normale entre deux adultes : largement supportable, d’autant qu’il suffit d’un simple clic sur l’application pour ramener la bête à sa base si le besoin de calme se fait urgemment sentir.

Expédié à partir du mois d’octobre pour les clients européens, le Lymow One est disponible à moins de 1900 € durant toute sa période de précommande (au lieu de 2580 euros habituellement) sur son site officiel.