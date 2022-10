Synology WRX560 : l’alternative geek aux Netgear Orbi

Le Synology WRX560 est la nouvelle solution « mesh » dans la gamme de routeurs Wi-Fi 6 avancés du réputé fabricant de NAS.

Synology a profité jeudi de sa conférence annuelle pour annoncer, entre autres nouveautés destinées aux entreprises, quelques produits destinés aux particuliers et aux petites entreprises. En plus d’un produit phare, le DS923+, il a annoncé un nouveau routeur Wi-Fi.

Après un puis deux premiers routeurs Wi-Fi 5 réussis, Synology inaugurait sa gamme Wi-Fi 6 lors de sa précédente conférence annuelle avec un routeur haut de gamme, le RT6600ax, commercialisé 380 euros. L’entreprise taïwanaise complète enfin cette gamme d’un second modèle, le WRX560, plus économique et plus compact, bien mieux adapté à la confection d’un réseau Wi-Fi maillé (plusieurs points d’accès interconnectés pour augmenter la couverture Wi-Fi). Bien que Synology ait changé de nomenclature en chemin, le WRX560 est au RT6600ax ce que le MR2200ac était au RT2600ac.

Surtout, le Synology WRX560 est à notre avis une bonne alternative aux Netgear Orbi pour les utilisateurs exigeants. Contrairement aux solutions Wi-Fi « mesh » très grand public Amazon eero ou Google Nest Wifi, ces deux solutions proposent une interface web avec des réglages avancés (leur permettant notamment de remplacer la box du FAI), et pas seulement une application pour smartphone. Mais SRM, le logiciel des routeurs Synology, est plus abouti (ce n’est certes pas difficile) et offre davantage de fonctions, notamment certaines fonctions de base d’un serveur de stockage (partage de fichiers, téléchargement…).

Pour aller plus loin

Test du Netgear Orbi 4G : internet garanti pour les télétravailleurs ?

Ethernet à 2,5 Gb/s et Wi-Fi 6 à 2,4 Gb/s

Le Synology WRX560, à l’instar des Netgear Orbi, adopte une conception verticale sans antennes apparentes, qui réduit sa surface et permet de le poser plus facilement aux quatre coins d’un logement. Aucune fixation murale n’est en revanche prévue. Avec son coloris noir, ses lignes acérées et ses évents d’aération (factices ?) ostensibles, il adopte par ailleurs un design moins consensuel.

Quoi qu’il en soit, c’est un routeur bi-bande 2×2 MIMO sur la bande des 2,4 GHz et 4×4 MIMO sur celle des 5 GHz, offrant des débits « physiques » de respectivement 600 et 2400 Mb/s. Nous ne partageons pas son avis, mais Synology estime qu’il est encore trop tôt pour le Wi-Fi 6E, qui ajoute une 3e bande, sur les 6 GHz, pour augmenter la bande passante.

En plus de 4 ports Ethernet à 1 Gb/s, il offre surtout un port Ethernet à 2,5 Gb/s, que l’on peut utiliser comme port WAN avec l’une des box « Multi Gig » du marché, telles que la Freebox Pop ou la SFR Box 8X, ou comme port LAN, par exemple avec un NAS, pour dépasser le gigabit en Wi-Fi ou pour répartir 2,5 Gb/s sur plusieurs équipements Gigabit.

Synology reconnait ainsi la pertinence de l’Ethernet Multi Gig (à 2,5 ou 5 Gb/s), qu’il nie malheureusement sur sa gamme de serveurs, sur lesquels il propose soit des ports à 1 Gb/s, soit directement des ports à 10 Gb/s.

Le routeur embarque par ailleurs une puce à quatre cœurs à 1,4 GHz et seulement 512 Mo de mémoire vive, ce qui limitera les capacités de NAS d’appoint qu’il peut proposer si l’on branche un support de stockage externe (disque dur, SSD…) à son port USB 3.2 Gen 1 à 5 Gb/s. Il consomme 8 W au repos et 11 W en activité.

Prix et disponibilité du Synology WRX560

Le Synology WRX560 sera disponible courant novembre au prix de 209 euros HT, soit 250 euros TTC. Comme d’habitude chez Synology, la réputation du logiciel SRM se monnaie assez cher puisque, pour le même prix, Netgear propose du tri-bande.

Et contrairement à Netgear, Synology ne distingue pas routeur et satellites. Ceux qui souhaitent confectionner un réseau maillé constitué de plusieurs points d’accès pour couvrir de plus grandes surfaces doivent simplement acheter plusieurs WRX560, qui s’agenceront automatiquement.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.