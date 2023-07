Vente flash : 500 euros offerts sur le système d’alarme Verisure

Et si c’était enfin le bon moment pour installer un système de sécurité dans son logement ? En ce moment, et pendant 6 jours seulement, Verisure vous fait économiser 500 euros sur son installation.

Que ce soit pour protéger votre domicile des cambrioleurs, des accidents domestiques, ou bien enrichir votre écosystème domotique, nombreuses sont les raisons pour mettre en place un système de sécurité chez soi. Pour être efficace, et remplir sa mission, une telle installation demande toutefois un minimum de matériel et de compétences.

C’est là qu’intervient Verisure et sa nouvelle offre. La célèbre enseigne, forte de près de 30 années d’expérience et de 650 000 clients vient tout juste de lancer une vente flash exceptionnelle. Jusqu’au 9 juillet, vous pourrez économiser 500 euros sur le matériel concerné par ses offres Optimales et Sécurité Totale Maison. Une ristourne généreuse, et suffisamment rare pour ne pas la laisser passer.

Un système de sécurité éprouvé qui se plie à tous vos besoins

La très grande force de Verisure réside incontestablement dans la fiabilité de son infrastructure. Un dispositif bien rodé qui repose d’un côté sur une installation matérielle efficace et personnalisée, et de l’autre, sur des agents de télésurveillance formés pour réagir à toutes les situations.

Côté matériel, Verisure propose ce qui se fait de mieux sur le marché. Des composants éprouvés qui constituent un système de protection capable de parer à toutes les éventualités pour protéger au mieux votre domicile et ses failles. Il se compose généralement :

d’une centrale d’alarme, le cœur du système qui pilote le reste des composants ;

de caméras connectées, comme la Arlo Pro 4 pour identifier et repousser les éventuels intrus ;

des détecteurs de mouvements et des détecteurs d’ouverture placés sur les ouvertures pour déjouer les intrusions ;

d’éléments dissuasifs, plaque ou brouillard anti-cambriolage pour effrayer les intrus.

L’application My Verisure vient compléter ce dispositif. Très complète, elle permet de piloter votre système d’où que vous soyez, que ce soit pour consulter le flux des caméras installées chez vous ou bien désactiver votre système à distance.

Dernier rouage du système : les agents de télésurveillance Verisure. Ce sont eux qui prennent le relais du système de surveillance lorsqu’une anomalie est détectée. Ils sont capables de déterminer l’ampleur de l’anomalie en cours dans votre logement, et de décider quelle réponse y apporter, du simple faux positif (votre fils est rentré sans penser à désactiver l’alarme) à l’intervention des forces de l’ordre.

Leur formation leur permet aussi de répondre à de situations critiques.

En cas de malaise, de départ d’incendie ou autre évènement grave, un agent de télésurveillance Verisure pourra contacter les services ad hoc, et ainsi sauver des vies. Opter pour une installation signée Verisure, c’est donc opter pour bien plus qu’un simple système de surveillance de votre domicile.

Comment profiter des 500 euros de réduction sur votre installation Verisure ?

Si vous souhaitez bénéficier de cette vente flash pour (enfin) créer votre système de surveillance, rien de bien compliqué puisqu’il vous suffit de souscrire un contrat avec Verisure dans le délai imparti.

Un processus de souscription qui se déroule en trois étapes très simples et très courtes :

un questionnaire qui sert à fournir à Verisure les grandes lignes de votre besoin (type d’habitation, localisation, nombre d’occupants, etc.) ;

qui sert à fournir à Verisure les grandes lignes de votre besoin (type d’habitation, localisation, nombre d’occupants, etc.) ; un diagnostic personnalisé , réalisé chez vous avec un expert Verisure pour affiner la conception de votre installation ;

, réalisé chez vous avec un expert Verisure pour affiner la conception de votre installation ; l’installation de votre système en 48 heures par un technicien spécialisé.

Chaque système d’alarme proposé Verisure se base sur un pack d’équipement modulable, plus ou moins fourni, et c’est sur ces formules que l’opérateur vous propose d’économiser votre argent. Une ristourne qui s’élève à 500 euros, que vous optiez pour la formule Verisure Optimale ou la formule Verisure Sécurité Totale Maison.

Cette offre est valable jusqu’au 9 juillet prochain, à condition de souscrire un contrat d’une durée de 36 mois. Les frais d’installation et de mise en service, ainsi que l’abonnement mensuel au service de télésurveillance de Verisure sont à prévoir en supplément.