Leroy Merlin lance ses caméras de surveillance intérieur et extérieur made in France

En coopération avec Lexman, Leroy Merlin lance deux nouvelles caméras de surveillance compatibles avec l'écosystème Enki. Une pour l'extérieur, une pour l'intérieur.

Leroy Merlin continue son chemin dans la domotique. Proposant déjà de nombreuses caméras signées Somfy, Arlo ou encore Diagral, l’enseigne spécialisée dans l’habitat lance aujourd’hui deux nouvelles caméras de surveillance connectées Wi-Fi conçues par Lexman. La grande surface étoffe ainsi un peu plus son catalogue d’objets connectés compatibles avec son application smart home Enki.

Ces deux caméras sont développées à Lezennes, à côté de Lille, en France.

Jour et nuit, à l’intérieur comme à l’extérieur

Cette gamme se compose donc de deux caméras, une pour l’intérieur et la seconde pour l’extérieur. Les deux partagent une fiche technique à première vue très similaire. Elles sont toutes les deux filaires, avec une détection et un suivi des mouvements, une vision nocturne, enregistrent en Full HD (1920 x 1080 pixels), disposent d’un micro pour parler à travers la caméra et d’un mode « privé » pour cacher l’objectif lorsque vous êtes chez vous.

On note cependant des différences liées à leurs usages. La caméra d’intérieur propose un mode « babycare » pour servir de baby phone, tandis que la caméra d’extérieur est résistante à l’eau et aux poussières (l’indice de protection n’est pas donné) et peut détecter les mouvements jusqu’à 10 mètres, contre 5 pour celle d’intérieur. Leroy Merlin précise néanmoins à Frandroid que leurs « mesures lors des tests [de la caméra extérieure] ont permis d’observer une distance de détection maximale de 20 mètres par temps clair avec un individu de corpulence moyenne, et de 7 mètres en mode nuit ».

L’écosystème Enki

Ces deux caméras sont bien évidemment compatibles avec l’écosystème Enki de Leroy Merlin. Cela permet de créer des scénarios, comme allumer des ampoules ou lever des volets roulants lorsqu’une présence est détectée. Cela fonctionne évidemment avec toutes les marques compatibles (Somfy, Legrand, Netatmo, Philips…).

Évidemment, il est possible de prendre le contrôle de ces caméras à distance à tout moment et des notifications sont envoyées à son ou sa propriétaire en cas d’intrusion. Pour l’enregistrement, il faudra équiper la caméra d’une carte microSD (jusqu’à 128 Go).

Des caméras de surveillance à petit prix

Les nouvelles caméras Lexman sont disponibles dès aujourd’hui à Leroy Merlin au prix de 40 euros pour la version d’intérieur et de 60 euros pour la version d’extérieur. Du 19 octobre au 7 novembre 2022, une offre de lancement combine les deux au prix de 80 euros.

Voir la caméra d'intérieur Lexman chez Leroy Merlin

Voir la caméra d'extérieur Lexman chez Leroy Merlin

