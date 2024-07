Test de la Wiz Caméra d’Intérieure : la lumière au service de la sécurité

Wiz lance sa première caméra de surveillance connectée et pour se différencier d’une concurrence féroce, le constructeur mise sur l’intégration dans son écosystème de luminaires connectés. Cela permet des interactions originales et intéressantes pour améliorer votre confort et votre sentiment de sécurité.

Wiz est avant tout connu pour sa gamme de luminaires connectés, presque aussi complète que celle de Philips Hue (dont Wiz est une filiale), tout en affichant des tarifs bien plus raisonnables. Le constructeur décide donc d’élargir ses horizons en lançant sa première caméra de surveillance connectée. Un produit a priori classique, si ce n’est qu’il est pensé pour s’intégrer dans l’écosystème de luminaires Wiz et offre donc des fonctionnalités originales et intéressantes sur le papier.

Une esthétique classique

La caméra de surveillance intérieure Wiz adopte une forme oblongue, plane à l’avant et courbée à l’arrière. Ce qui lui confère un aspect à la fois discret et esthétique malgré une robe blanche des plus banale. Elle repose sur une base circulaire permettant rotation et inclinaison.

Compacte, elle mesure 66 mm de largeur, 35 mm de profondeur et 119 mm de hauteur pour un poids de 170 grammes. La qualité de fabrication est correcte, mais rien de bien brillant. De plus elle n’affiche aucune protection contre l’eau et les poussières, donc réservez là à un usage intérieur et loin des zones très humides.

La face avant laisse apparaître un capteur vidéo 2 Mpx et des LED infrarouges pour la vision nocturne. Elle inclut également un microphone et un haut-parleur intégrés pour une communication bidirectionnelle.

Un cache en caoutchouc sur le côté gauche dissimule un port de carte microSD pour le stockage local. Notez qu’un câble USB de 2,5 m est fourni, mais pas de bloc d’alimentation. Si vous n’en avez pas un à disposition, il vous faudra en acheter un.

Plus simple est impossible

La caméra est livrée avec un support magnétique (avec vis et chevilles) pour un montage mural. Sinon, il suffit de la poser sur un meuble, mais avec sa taille, il sera difficile de la rendre discrète. La rotule à la base de la caméra permet une rotation complète et une inclinaison presque à plat.

Pour connecter la caméra à l’application Wiz, commencez par allumer l’appareil en le branchant à une prise de courant via le câble USB fourni. Le câble est assez long pour une installation sur un meuble, et même une installation murale ou au plafond. Notez qu’aucun bloc d’alimentation n’est fourni. Pour terminer le processus, il faut passer par l’application.

Une intégration de la caméra réussit

Wiz intègre sa caméra dans son application dédiée aux luminaires, et comme nous allons le voir, cela est très bien fait.

Avant cela, il faut passer par l’appariement qui se déroule en quelques minutes et ne présente aucune difficulté particulière. Une fois sélectionné dans la liste des produits de la marque, vous pourrez ajouter votre code Wi-Fi et une validation par QR Code assurera la sécurité de la connexion.

L’interface de l’application Wiz présente une vision globale de votre installation par pièces. De là, vous pouvez activer et désactiver tous les luminaires et caméras d’une zone de votre appartement. En appuyant sur le cartouche d’une pièce, nous entrons dans la page dédiée qui affiche l’ensemble des appareils Wiz qui lui sont liés.

Pour toutes les fonctionnalités liées aux luminaires, nous vous renvoyons aux tests de la Wiz Colors E27 8 W. Nous allons maintenant nous concentrer sur la caméra.

Le tableau de bord de la partie caméra centralise les fonctions principales. Le premier tiers en partant du haut est occupé par le flux vidéo en direct. En bas de l’image s’affichent des icônes en transparence pour réaliser une capture, activer ou non le micro, le haut-parleur, lancer un enregistrement et afficher l’image en plein écran.

En dessous, vous pouvez Amer la caméra, ce qui enclenche la détection de mouvement, la Désactiver ou simplement allumer ou éteindre le produit. Suivent ensuite les fonctions liées aux luminaires de la pièce que vous pouvez activer manuellement.

L’accès aux enregistrements se fait via l’icône Calendrier. Les vidéos enregistrées sont classées par date et heure, et une fonction de recherche permet de filtrer facilement les événements spécifiques (enregistrement manuel, mouvement détecté, bruit détecté et personnes détectées). Lorsqu’un événement se produit, vous êtes bien sûr informé par une notification.

Le menu des paramètres de la caméra permet de régler de nombreux éléments. Pour commencer, les Zones d’activité, qui permettent de cibler une zone précise de l’image et de rendre la caméra plus efficace.

Toutefois, le plus important concerne l’aspect lié à la détection de mouvement. Ainsi, vous pouvez choisir trois niveaux de sensibilité pour la détection de mouvement et de bruit. Testez la meilleure combinaison surtout si vous avez des animaux. La caméra ne sait pas les distinguer des êtres humains et vous risquez alors d’être noyé de notifications s’ils ont la bougeotte.

Enfin, les enregistrements peuvent être réglés avec finesse, dont un préenregistrement jusqu’à cinq secondes avant un événement, et même le temps d’enregistrement entre deux alertes peut être personnalisé.

La caméra peut faire office de détecteur de mouvement, ce qui permet de l’intégrer dans votre environnement. Ainsi, si un intrus entre chez vous, caméra armée, elle peut déclencher un scénario avec une alarme lumineuse par exemple.

Quand elle n’est pas armée, elle peut servir à allumer d’autres luminaires connectés, par exemple ceux du couloir quand vous vous levez pour quitter la pièce ou les éteindre quand vous y entrez.

Dans la moyenne supérieure

La caméra de surveillance intérieure Wiz est dotée d’un capteur de 2 Mpx qui filme en 1080p, avec un champ de vision de 120°. Le 720p est disponible pour le flux en direct au cas où votre connexion réseau serait faible.

En plein jour, la caméra intérieure Wiz permet de capturer des vidéos avec une bonne précision. Les couleurs sont un peu pâlottes, mais globalement nous pouvons obtenir une image très lisible.

Par contre, elle n’arrive pas à gérer les zones trop lumineuses, comme ci-dessus avec un ciel en théorie bleu et quelques nuages blancs. Elles sont comme brûlées et aucun détail n’apparaît, mais les zones non surexposées sont bien traitées.

La détection de mouvement fonctionne très bien jusqu’à 5 à 6 mètres. Un visage commence à être identifiable à partir de 6 mètres, un peu plus quand la luminosité est excellente.

La vision nocturne est de très bonne tenue, avec une image très détaillée et dont le rendu est très lisible. Une agréable surprise qui permet de profiter d’une image vraiment exploitable.

Par contre, la détection de mouvement ne se fait pas au-delà de 4 à 5 mètres et un visage est reconnaissable à partir de 3 mètres seulement.

La détection de mouvement de la caméra Wiz est globalement de bonne tenue, mais vous devez vraiment prendre le temps d’affiner les niveaux de détection de mouvement et de bruit pour s’adapter à votre environnement. Nous avons réalisé plusieurs simulations d’intrusion, et avons réussi à être détectés par la caméra derrière une porte-fenêtre, de nuit comme de jour.

De plus, le détecteur de bruit est assez efficace et a repéré notre tentative de briser une porte-fenêtre. Dommage que ce produit ne propose pas d’alarme.

Dispensable et pourtant pratique

Wiz nous propose deux solutions pour enregistrer des vidéos : la carte mémoire que vous devrez acheter en sus et installer dans la caméra, ou un stockage dans le Cloud gratuit qui donne droit à un historique de 10 jours.

L’abonnement de 3,99 euros/mois permet de profiter d’un historique sur 30 jours, des zones d’activités, du blocage de détection de mouvement et enfin de l’enregistrement manuel dans le Cloud. Une offre dans la moyenne, mais Wiz n’offre ici qu’une sorte de service minimum. Toutefois, saluons le fait que la majorité des fonctions sont accessibles sans abonnement.