Yale lance quatre nouvelles caméras de surveillance pour la maison à prix abordable

Pour renforcer la sécurité de la maison, Yale lance en France quatre nouvelles caméras de surveillance élégantes. Elles comptent des caractéristiques communes (résolution Full HD, micro et haut-parleur, stockage sur carte microSD…), mais aussi des fonctions bien spécifiques (lumière, sirène, vision rotative, etc.) pour surveiller l’intérieur ou l’extérieur de votre maison contre les mauvaises visites.

On connaissait la serrure connectée Linus Smart Lock qui nous avait beaucoup plu. Yale renforce la sécurité de la maison avec une nouvelle gamme de caméras de surveillance d’intérieur et d’extérieur. Et ce n’est pas moins de quatre produits qui viennent s’ajouter au catalogue français pour rassurer ceux qui veulent avoir un œil permanent sur leur logement.

Avec toujours son ambition de proposer un produit simple à utiliser et à installer, Yale rend la vie connectée à la maison plus facile avec de petits ajouts fonctionnels qui enrichissent l’usage en intérieur comme en extérieur.

Une caméra d’intérieur qui sécurise largement

La Caméra Wi-Fi intérieure — Contrôle de panoramique et d’inclinaison (Pan & Tilt en anglais) est un étrange module noir tout en rondeur. Elle peut filmer en Full HD 1080p avec une vision de nuit jusqu’à 10 mètres et dispose d’un zoom numérique x16. Mais ce qui fait la spécificité de la Pan & Tilt, c’est justement de proposer une vision panoramique de 0° à 355° (pan) et une inclinaison de -5° à 80° par rapport à sa position (tilt). Elle dispose ainsi d’un champ de vision et d’enregistrement assez large pour capter tous les mouvements anormaux dans la maison.

Elle se connecte en Wi-Fi à votre installation et s’alimente électriquement sur une prise. Son détecteur de mouvement vous alerte dès que quelque chose de suspect est perçu. Vous pourrez alors, de loin, faire bouger la caméra sur son axe pour inspecter les lieux. Et s’il le faut, son micro et son haut-parleur embarqués vous permettent de converser avec le potentiel intrus. Si celui-ci ne veut pas déguerpir, l’alarme de 80 dB devrait lui changer les idées et se faire entendre au-delà de vos murs.

Et une fois rentrée chez vous, le mode Privé permet de cacher la caméra pour protéger votre intimité et vous pouvez via l’app définir des plages horaires durant lesquelles la caméra ne s’activera pas. Les vidéos peuvent être stockées sur une carte micro SD non fournie (jusqu’à 256 Go de stockage).

Plus abordable, la Caméra intérieure Wi-Fi — Full HD vise des utilisateurs en quête de fonctions basiques pour un budget plus serré. La caméra de surveillance intérieure embarque la détection de mouvement (jusqu’à 8 m en vision nocturne), avec une résolution Full HD 1080p qui vous permettra d’avoir une vue claire de ce qui se passe chez vous. Vous recevez une notification dès que la caméra enregistre quelque chose et vous pouvez consulter le flux sur l’application. Mais vous n’avez cette fois pas le choix de la vision, ni de zoom pour mieux voir.

Le micro et le haut-parleur permettent d’échanger oralement avec votre « visiteur » et la caméra compte aussi une sirène qui peut être déclenchée à tout moment à distance (80 dB). La caméra Full HD peut être fixée au mur ou posée sur un meuble et elle compte elle aussi sur un espace pour carte microSD afin de sauvegarder vos vidéos en local (non fournie).

Son et lumière sur l’extérieur

Faire fuir les cambrioleurs avant qu’ils ne pénètrent chez vous, c’est aussi préférable. Pour cela, Yale lance sa caméra Caméra Wi-Fi Porte d’entrée – lumière et sirène. Comme son nom l’indique, elle va se charger d’éclairer et alerter si besoin.

Dès que quelqu’un se présente à votre porte, la caméra fixée au mur à proximité vous notifie d’une visite. Vous saurez alors si c’est un visiteur attendu, un livreur ou bien un rôdeur mal intentionné. Il ne s’agit pas là d’un visiophone, mais bien d’une caméra de surveillance. La lumière (160 lumens) s’allume à l’approche d’une personne détectée lorsque la nuit est tombée (vision à 10 m). Comme pour les autres produits de la gamme sécurité, vous pourrez interagir avec le visiteur avec l’aide du micro et du haut-parleur, que ce soit pour dire au livreur de laisser un paquet ou à un potentiel cambrioleur de quitter les lieux, la sirène intégrée pouvant vous y aider (80 dB).

La caméra est résistante aux intempéries. Il faut néanmoins prévoir une alimentation électrique à proximité pour brancher son câble (embout USB) de 3 mètres et la connecter au Wi-Fi de la maison.

Si vous souhaitez davantage de sécurité pour votre extérieur, la Caméra Wi-Fi Pro extérieure – 4 MP monte en gamme, comme son nom l’indique. Elle ne compte pas de solution d’éclairage pour faire fuir d’éventuels voleurs. Mais elle a pour elle une vision nocturne plus poussée (jusqu’à 30 m), un système d’alerte personnalisable selon les zones de votre jardin que vous aurez définies ou que vous pouvez masquer. Vous pourrez recevoir ainsi des notifications plus précises dès qu’elle a détecté quelque chose, de jour comme de nuit, et revoir la vidéo enregistrée.

Comme les autres modèles de produits de la gamme, la résolution est annoncée QHD 4 MP. Vous pouvez connecter la caméra de surveillance en Wi-Fi 2,4 GHz ou à l’aide d’un câble Ethernet. Elle est prévue pour résister à toutes sortes d’intempéries et compte également un port pour carte microSD afin de stocker vos vidéos (jusqu’à 256 Go).

Des caméras contrôlables à la voix

Toutes les caméras sont pilotables depuis l’application Yale View (iOS et Android) et vous pouvez afficher jusqu’à 4 flux simultanément. Vous pourrez regarder flux depuis n’importe où, ou bien revoir un enregistrement passé. Il est également possible de partager les accès à l’app avec d’autres membres du foyer, des voisins, proches ou amis, mais avec des restrictions d’usage. L’app peut programmer des enregistrements en boucle ou par détection de mouvement.

Vous pouvez également les ajouter dans vos scénarios de maison connectée et les contrôler à l’aide des assistants vocaux Amazon Alexa ou Google Assistant.

Prix et disponibilités

La caméra Wi-Fi Intérieure — Contrôle de panoramique et d’inclinaison sera prochainement disponible à 69,99 euros, la caméra intérieure Wi-Fi Full HD à 49,99 euros. Pour l’extérieur, la Caméra Wi-Fi Pro extérieure – 4 MP est annoncée à 139,99 euros tandis que la Caméra Wi-Fi Porte d’entrée – lumière et sirène sera vendue à 129,99 euros et disponible en noir ou en blanc.

Les produits peuvent être commandés auprès des enseignes spécialisées comme Leroy-Merlin, en ligne sur Amazon.fr ou auprès de Point Fort Fichet, l’une des branches d’Assa Abloy Group, maison mère également de Yale.