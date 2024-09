Installer une serrure connectée devient plus abordable grâce aux promotions Welock

Et si vous sécurisiez votre porte d’entrée avec une serrure connectée ? Welock affiche jusqu’à -30 % sur ses meilleures références. Déverrouillage par empreinte digitale, code ou via son smartphone, le choix est vaste pour des prix contenus.

Plus pratiques que les serrures à clés, mais tout aussi sécurisés, les modèles connectés séduisent de plus en plus. Si Welock est encore peu connu en France, cette entreprise fondée en 2013 est pourtant l’une des références en la matière. Sa force : des serrures connectées abordables, esthétiques et simples à installer à la place du cylindre de la porte.

Pour aborder sereinement la rentrée et la saison hivernale, Welock propose en ce moment de belles remises sur ses modèles phares :

Voilà une bonne occasion de s’équiper et de renforcer la sécurité de son habitat.

Empreinte digitale, code, carte RFID, smartphone : les options ne manquent pas

Welock propose plusieurs modes de déverrouillage différents pour ses serrures connectées. Les Touch 41 et SECBN51 reposent sur un système à empreinte digitale, tandis que la PCB41 fonctionne à code.

L’utilisateur peut respectivement enregistrer jusqu’à 100 empreintes différentes sur les deux premiers modèles et jusqu’à 10 mots de passe sur le troisième. Chacun d’eux est paramétrable depuis l’application mobile Welock (disponible sur Android et iOS), et peut-être défini comme permanent ou temporaire.

1 serrure connectée et jusqu’à 3 façons de la déverrouiller : empreinte/code, carte RFID, smartphone // Source : Welock

Grâce au capteur Bluetooth intégré, il est également possible de contrôler la serrure avec son smartphone (sous réserve d’être à moins de 10 mètres de la porte).

Welock a aussi prévu trois cartes à puce RFID avec ces serrures. Cette option s’avère très pratique lorsque des invités séjournent chez vous pour les vacances.

Enfin, une dernière alternative est possible pour ces trois serrures connectées : le déverrouillage à longue distance depuis son mobile. Cette fonctionnalité vous permet, par exemple, de faire entrer un proche chargé de nourrir votre chat ou d’arroser vos plantes pendant que vous êtes en vacances à l’étranger. Le tout sans avoir à lui créer des accès.

Pour en profiter, vous devez toutefois ajouter un boîtier Wi-Fi supplémentaire et non inclus, comme la Welock WIFIBOX 3 (disponible dès 100 euros).

Renforcer la sécurité en toute simplicité

Déverrouiller sa porte d’entrée sans clé est désormais à la portée de tous. Disponibles à partir de 109 euros, les serrures connectées Welock Touch 41, SECBN51 et PCB41 s’installent en un tournemain à la place du barillet et ne requièrent aucun perçage.

Inutile d’être un bricoleur aguerri ou de faire appel à un serrurier, en quelques tours de vis le système est en place. D’ailleurs, la marque fournit tous les outils nécessaires, accompagnés d’une notice en français.

En cas de panne, il est possible de brancher la serrure sur batterie pour l’ouvrir ensuite avec son smartphone // Source : Welock

Ces trois modèles fonctionnent avec trois piles AAA de 1,5 V et promettent jusqu’à un an d’autonomie. Pour connaître le niveau de batterie restant, vous pouvez soit vous en remettre à l’écran OLED intégré à la serrure, soit consulter l’application Welock.

Et si vous n’avez pas remplacé les piles à temps, aucun risque de vous retrouver coincé à l’extérieur de chez vous. Il suffit de brancher n’importe quelle batterie avec un câble micro-USB sur la serrure et de s’identifier depuis l’application.

Une belle offre d’automne

En ce moment, la marque affiche jusqu’à 30 % de remise sur ses trois modèles de serrures connectées :

les Touch 41 et SECBN51 sont disponibles à 132 euros au lieu de 182 euros avec le code promo AHS57 ;

; la PCB41 tombe quant à elle de 139 à 109 euros avec le code AHS40.

Avant de passer commande, il est essentiel de vérifier les dimensions de votre porte d’entrée. La Touch 41 et la PCB41 s’adaptent à toutes les portes dont l’épaisseur est comprise entre 50 et 100 mm. La SECBN51 convient aux modèles plus étroits, de 30 à 70 mm d’épaisseur (avec la possibilité de l’étendre à 100 mm grâce au kit d’extension fourni).

Toutes trois sont garanties 2 ans et sont expédiées en quelques jours depuis des entrepôts européens.