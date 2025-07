Une maison protégée sans se ruiner : c’est possible avec les offres Prime Day d’Aqara

Vous souhaitez équiper votre maison d’un système de surveillance et de protection sans vous ruiner ? Parfait ! Pendant le Prime Day, Aqara propose ses produits domotiques orientés vers la sécurité à prix (très) réduit.

Serrure connectée U200 // Source : Aqara

Vous le savez peut-être, l’été constitue l’une des périodes les plus propices aux cambriolages. La raison ? Chaque année, des milliers de Français quittent leur domicile pour une période étendue, laissant le champ libre à pléthore d’individus malintentionnés. Et s’il existe de nombreuses solutions pour limiter les risques d’intrusion, l’une des plus simples reste encore l’installation d’un système de surveillance et de sécurité connecté. Un processus qui peut être long, et surtout assez onéreux si l’on souhaite faire les choses de la bonne manière.

C’est là qu’intervient Aqara. Spécialisée dans la domotique, la marque possède un catalogue d’objets connectés très complet, dont une bonne partie sont utilisables pour créer soi-même, et sans se ruiner, un système de surveillance et de protection de son domicile. Caméras haute définition, détecteurs divers, serrures connectées : vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour protéger efficacement votre logement durant vos absences. Mieux, pour le Prime Day d’Amazon, vous pourrez profiter de réductions intéressantes sur toute la gamme (ou presque) de produits Aqara.

Notre sélection de produits Aqara en promotion :

Aqara Smart Lock U200 : une serrure connectée complète et pratique

Si vous cherchez à équiper votre domicile d’une serrure connectée sans vous lancer dans de grandes manipulations (comme changer un barillet par exemple), la U200 d’Aqara constitue un excellent investissement (9/10). Cette serrure connectée offre en effet un excellent compromis entre facilité d’installation (elle se fixe naturellement sur une grande variété de serrure) et fonctionnalités. Mieux, elle propose même quelques fonctionnalités avancées, notamment via son clavier à digicode qui se double avec un lecteur d’empreintes digitales particulièrement convaincant.

Mais sa très grande force, c’est sa polyvalence. La U200 se démarque grâce à sa grande compatibilité avec les différents systèmes domotique, permise par le protocole de connexion Thread utilisé par Matter. De quoi lui permettre de fonctionner main dans la main avec les autres appareils de l’écosystème Aqara, mais aussi avec Apple Home, SmartThings, Alexa ou Google Home. Une polyvalence que l’on retrouve au niveau des méthodes de déverrouillage, puisque cette serrure connectée permet l’ouverture par empreinte digitale, code PIN personnel, cartes NFC Aqara, Apple Home Key ou directement via une application mobile (Aqara, Alexa, Apple Home, Google Home, etc) ou assistant vocal comme Siri ou Alexa.

Serrure connectée U200 // Source : Aqara

Forte d’une autonomie étendue, robuste (le clavier extérieur est certifié IPX5 et peut fonctionner entre -15 et 66 degrés Celsius), la serrure connectée U200 est aussi très abordable avec un prix fixé aux alentours de 260 euros. Prix qui est aujourd’hui revu à la baisse pour le Prime Day, grâce à une réduction qui lui permet de dégringoler à 169 euros.

Aqara G3 ou G5 Pro : un socle efficace pour un système de sécurité performant

L’un de gros avantages des caméras développées par Aqara, comme la G5 Pro ou la G3, est qu’elles peuvent agir en tant que pont de connexion pour les autres appareils du réseau (pour de la surveillance ou de la domotique pure). Une fonctionnalité extrêmement utile, qui les place au cœur de votre installation, permet de simplifier la gestion de vos appareils, et leur permet d’agir ensemble plus facilement.

Caméra d’extérieur haut de gamme (certifiée IP65), la G5 Pro offre une définition Quad HD (2688 par 1520 pixels) ainsi qu’un large angle de vue (133 degrés) et une vision nocturne couleur performante. Dotée de fonctionnalités IA, elle est capable de détecter les colis, les animaux, les véhicules et même d’identifier les personnes et les visages. Un stockage chiffré localement eMMC avec option de sauvegarde sur NAS ou sur le Cloud est aussi de la partie pour conserver les données importantes. Enfin, un haut-parleur de 100 dB est aussi de la partie pour communiquer, ou plus simplement pour effrayer les malandrins.

Caméra G5 Pro // Source : Aqara

Dans sa version PoE (Power over Ethernet), la caméra de surveillance G5 Pro d’Aqara est disponible au tarif de 149 euros grâce à une réduction de 50 euros.

La version Wi-Fi est, de son côté, proposée un peu moins cher à 134 euros au lieu de 179 euros.

La caméra Aqara G3 de son côté, est dédiée à la surveillance en intérieur. Définition 2K (2304 par 1296 pixels), lentille grand-angle, champ de vision de 110 degrés, rotation horizontale de 340 degrés et verticale de 45 degrés : ses caractéristiques techniques sont parfaites pour la tâche qui lui incombe. Ce modèle profite aussi de fonctions IA (quoiqu’un peu moins développées que la G5 Pro) et d’un stockage local pouvant aller jusqu’à 128 Go grâce à un slot MicroSD. Petit plus non négligeable : la présence d’un masque physique permettant d’occulter l’objectif lorsque vous le souhaitez pour préserver votre intimité.

Caméra de surveillance G3 // Source : Aqara

Habituellement proposée à 109 euros, la caméra de surveillance G3 est disponible à 79 euros pour la durée du Prime Day.

Aqara FP2 ou Smoke Detector : protégez votre maison contre tous les dangers

Avec son détecteur de présence FP2, Aqara ne propose pas uniquement un appareil destiné à déjouer les cambriolages. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce dernier est suffisamment précis pour détecter la chute d’un habitant de la maison et prévenir via l’application qu’un accident a eu lieu. Une prouesse obtenue grâce à la technologie de radar à ondes millimétriques (60-64 GHz) qu’il embarque, et qui lui offre une détection d’une rare finesse.

Détecteur de présence FP2 // Source : Aqara

Capable de couvrir jusqu’à 40 m2 et de détecter jusqu’à cinq personnes simultanément, ce capteur peut suivre en temps réel la position de chaque personne dans la pièce et déclencher différentes actions définies au préalable. Il intègre aussi un capteur de lumière qui permet de créer facilement des routines d’éclairages. Une certification IPX5 lui permet enfin d’être positionné sans crainte dans les pièces d’eau. Généralement proposé aux alentours de 82 euros, il est aujourd’hui disponible à 58 euros.

Autre détecteur très pratique présent dans le catalogue Aqara : le détecteur de fumée connecté. Un capteur qui se démarque de ses homologues par sa très grande précision grâce à une technologie de détection photoélectrique capable de repérer la moindre trace de fumée en un temps record. Une sirène de 85 dB et la possibilité de lier ce détecteur à d’autres appareils dotés de haut-parleurs présents sur le réseau permet d’être informé en un temps record du moindre souci. Ajoutez à cela une batterie longue durée (jusqu’à 10 ans d’autonomie), et vous obtenez un capteur fiable, parfait pour vous aider à protéger votre domicile.

Détecteur de fumée connecté // Source : Aqara

Le détecteur de fumée connecté Aqara est disponible à 35 euros pendant le Prime Day.